مواجهة بين جنود إسرائيليين ولبنانيين وإنقاذ مهاجرين "سوريين" من الغرق

قال الجيش اللبناني إنه أطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية على الحدود اليوم السبت (23 أيلول/ سبتمبر) ردا على هجمات بقنابل دخان أُطلقت على قواته، غير أن إسرائيل قالت إن الجانب اللبناني هو من بدأ الاشتباكات.

وذكر الجيش اللبناني في بيان أن عناصر إسرائيلية خرقت الخط الفاصل الحالي بين البلدين وأطلقت قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء قيام جرافة بإزالة ساتر ترابي أقامه الإسرائيليون في منطقة بسطرة.

ويعرف هذا الخط الفاصل باسم الخط الأزرق، وهو حدود رسمتها الأمم المتحدة وتمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان في عام 2000.

وأضاف الجيش اللبناني أن عناصر الدورية ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه العناصر الإسرائيلية "ما أجبرهم على الانسحاب..".

بينما قال الجيش الإسرائيلي إن لبنان هو الذي بدأ أعمال العنف. وأضاف في بيان "قبل قليل، رصد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي جرافة هندسية تعبر الخط الأزرق من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل دوف... ردا على ذلك، استخدم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وسائل تفريق أعمال الشغب". وتابع الجيش "عادت المركبة إلى الأراضي اللبنانية".

وذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(اليونيفيل) المنتشرة في المنطقة أنه كان هناك توتر اليوم.

وقال المتحدث باسم القوة أندريا تيننتي "اليونيفيل على اتصال بالطرفين لتهدئة التوتر ومنع أي سوء فهم. وفي اللحظة الراهنة نحن على الأرض ونراقب الوضع ونحاول إعادة الهدوء إلى المنطقة.

يخيم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد قيام إسرائيل مؤخرا بفرض سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وبنت جداراً اسمنتياً حول كامل البلدة .

انقاذ مهاجرين سوريين من الغرق

وفي سياقق مختلف، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش بمؤازرة الدفاع المدني "من إنقاذ 27 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطئ شكا" بشمال لبنان، وفق بيان للجيش اللبناني.

وقال مسؤول عسكري طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول التحدث إلى الصحافة، لوكالة فرانس برس إن المهاجرين جميعهم من الجنسية السورية.

ويتوجه المهاجرون الساعون للوصول إلى أوروبا منلبنان عموما إلى جزيرة قبرص بشرق البحر المتوسط على بعد 175 كيلومترا.

وأعلنت القوى الأمنية السبت أيضا القبض على مهرب بشر لبناني و42 سورياً أثناء وجودهم في سيارة "مليئة بعدد كبير من السوريين".

وقالت قوى الأمن الداخلي إن السائق اعترف بالتخطيط لتهريبهم على متن قارب إلى قبرص. وأضاف البيان أن الافراد المعنيين قالوا أثناء الاستجواب إنهم دفعوا ما بين 5000 إلى 7000 دولار للشخص الواحد للوصول إلى أوروبا عبر قبرص.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته "حاولنا إيقافهم في البرّ قبل مغادرتهم بحرا".

وأعلن الجيش الخميس أنه منع هذا الاسبوع نحو 1000 حالة عبور "غير شرعي" للحدود اللبنانية مع سوريا السهلة الاختراق.

ويحبط الجيش بانتظام عمليات تهريب بحرا ويعتقل المهربين ومن يحاولون المغادرة.

ع.أ.ج/ ص ش (أ ف ب، رويترز، د ب ا)