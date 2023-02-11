مواجهة باريس وبايرن.. غالتييه قلق وناغلسمان يطالب بتطوير الأداء

طالب يوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لاعبيه بتطوير أدائهم في المباراة المقبلة تمام باريس سان جيرمان والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء (14 فبراير/ شباط 2023) المقبل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وعزز بايرن ميونخ سلسلة عدم خسارته في أي لقاء في الدوري إلى 13 مباراة بفوزه أمس السبت بثلاثية نظيفة أمام بوخوم بفضل أهداف توماس مولر، وكينغسلي كومان وسيرج غنابري. ومع ذلك، لم يكن ناغلسمان راضيا بأداء فريقه، وتحدى لاعبيه لتطوير أدائهم استعدادا للمباراة الصعبة في باريس.

وقال لشبكة "سكاي سبورتس": "لسنا في حالة انسيابية". وأضاف: "أعتقد أننا لو لعبنا بكامل طاقتنا، وهو أمر ممتع، وإذا تحركنا بشكل صحيح وأضفنا بعض الحماس إلى الملعب، بعدها أعتقد في أول ست دقائق كان ينبغي أن نتقدم بهدفين نظيفين أو ثلاثة".

وأردف: "أتيحت لنا العديد من الفرص. ولكن هذا أشبه بالمباريات الثلاثة التي تعادلنا فيها، افتقدنا للمسة الأخيرة. بشكل عام، لم تكن مباراة جيدة من الفريقين". وأكد: "يجب أن نقدم عرضا مذهلا في باريس، حتى لو كان كيليان مبابي سيغيب، لأن باريس سان جيرمان فريق عالمي". وأضاف: "إذا لعبنا بنفس الشكل بعد غد، لن يكون هذا كافيا لعبور هذا الدور".

قلق غالتييه من مواجهة البافاري

مدرب باريس سان جيرمان يؤكد غياب نحم فريقه كيليان مبابي عن مواجهة بايرن ميونيخ

أعرب كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، عن قلقه من فرص فريقه عندما يواجه بايرن ميونخ الألماني بعد غد الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا. ومع انضمام ليونيل ميسي إلى كيليان مبابي في قائمة المصابين، تلقى باريس سان جيرمان الخسارة (3/1) أمام موناكو أمس السبت.

وكانت هذه الخسارة هي الثالثة لسان جيرمان في آخر سبع مباريات بالدوري الفرنسي. وأبقى غالتييه على أشرف حكيمي وسيرجيو راموس على مقاعد البدلاء، بينما أكد أن فيروس ضرب المعسكر، حيث غاب أيضا فابيان رويز. ويتوجه بايرن ميونخ لملعب حديقة الأمراء لمواجهة سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويشعر غالتييه بالقلق.

وقال في مؤتمر صحفي: "كان هناك نقص في الشراسة. هذه هو الوضع الحالي للفريق. لا يمكنني الاختباء وراء هذا". وأضاف: "هذه هي حالة الفريق. هذا أمر غريب، ولكنه صحيح. إنه أمر غريب أن أقول هذا وأنا مدير فني لسان جيرمان، ولكن هذا هو الواقع الحالي". وأردف: "أنا قلق بشأن مباراة مساء الثلاثاء المقبل.

إذا لم أكن قلقا لكان هذا شيئا خطيرا. سنرى إذا كان بعض اللاعبين، الذين لم يتمكنوا من بدء المباراة، لديهم القدرة للعب مباراة الثلاثاء". وأردف: "لدينا فريق ضعيف للغاية ونحن قلقون. في هذه الفترة، يجب أن تحافظ على ذهنك صافيا. أتفهم غضب الجماهير. هناك غضب".

وتبدو آمال كيليان مبابي للعودة للمشاركة مع الفريق أمام بايرن ميونخ ضئيلة للغاية. وقال غالتييه: "لا أعتقد أن مبابي سيلعب. هناك مباريات أخرى ونحن لن نقوم بأي مخاطرة". وأضاف: "نتمنى أن يتعافى بشكل جيد، نتمنى أن يتمكن ماركو فيراتي، وميسي وآخرين على مقاعد البدلاء أن يشاركوا في المباراة".

ع.ش/ح.ز (د ب أ)