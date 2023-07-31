 مواجهة المواد الإباحية الانتقامية | كليك | DW | 08.08.2023

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كليك

مواجهة المواد الإباحية الانتقامية

صور وفيديوهات خاصة يتم نشرها على الإنترنت دون موافقة مسبقة تعتبر كابوساً بالنسبة لأصحابها. قرابة واحد من كل اثني عشر مستخدما واجهوا هذا الأمر، منهم نجوم مثل جينيفر لاورنس. فكيف تمكن الحماية من هذا الكابوس المرعب؟

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