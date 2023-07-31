مواجهة المواد الإباحية الانتقامية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
صور وفيديوهات خاصة يتم نشرها على الإنترنت دون موافقة مسبقة تعتبر كابوساً بالنسبة لأصحابها. قرابة واحد من كل اثني عشر مستخدما واجهوا هذا الأمر، منهم نجوم مثل جينيفر لاورنس. فكيف تمكن الحماية من هذا الكابوس المرعب؟
قال الاتحاد الألماني لمراكز المشورة النسائية واستغاثات المرأة إن البلاد تشهد تزايداً حاداً في أشكال مختلفة من العنف الجنسي في العالم الرقمي خلال جائحة كورونا، لا سيما العنف القائم على الصور.
تبنت أستراليا قوانين جديدة تجبر شركات التواصل الاجتماعي على تقديم تفاصيل المستخدمين الذين ينشرون تعليقات تتضمن التشهير. وتدرس الحكومة مدى مسؤولية منصات كتويتر وفيسبوك عن المواد التشهيرية التي تنشر على تلك المواقع.
أثارت المعاناة التي تعرضت لها "معلمة المنصورة" آية يوسف وأخريات غيرها حملات تضامن مع النساء في ظل ملاحقات قانونية وقضايا تشهير طالت نساءً في مصر. فهل يمكن أن تدفع حملات التضامن تلك نحو تغيير واقعي داخل المجتمع؟
بعد تنديد منظمة العفو الدولية بحرمان المغرب صحفيين معتقلين من حقهم في القراءة والكتابة، نفت الرباط الاتهامات ووصفتها بـ"افتراءات ومزاعم باطلة"، مؤكدة أن المعنيين "يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون".
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول