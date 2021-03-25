 مواجهات وسط مقديشو ـ قلق دولي ″عميق″ إزاء التوتر في الصومال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.04.2021

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مواجهات وسط مقديشو ـ قلق دولي "عميق" إزاء التوتر في الصومال

سيطر مقاتلون موالون للمعارضة على أجزاء من مقديشو غداة اشتباكات مع الجيش الصومالي، ما أعاد إحياء المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة، في ظل أزمة سياسة حادة يعيشها البلد الخارج من حرب أهلية طويلة.

تعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي.

تعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي خاصة بعد توقيع الرئيس لمرسوم يسمح له تمديد حكمه لعامين إضافيين.

هيمن التوتر الاثنين (26 أبريل/ نيسان 2021) على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش الصومالي. وتمّ تقييد الحركة على المحاور الرئيسية للعاصمة ونصبت حواجز ليلا على الطرق المؤدية إلى معاقل المعارضة بينما انتشر مسلحون وعربات مزودة بأسلحة رشاشة، بحسب ما أوردته الوكالة الفرنسية.

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قتل وجرح العشرات في هجومين انتحاريين على قاعدتين للجيش الصومالي في إقليم شبيلي السفلى بجنوب البلاد. وأعلنت "حركة الشباب" المصنفة إرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

أكدت الحكومة الألمانية أن الادعاء العام يجري تحقيقات في 149 قضية ضد إسلاميين متطرفين منذ بداية عام 2020، ووفقا للبيانات، فإن معظم المتهمين ألمان، أو أجانب من سوريا وأفغانستان والصومال.

مع اقتراب موعد الانتخابات الصومالية، تتعالى الأصوات المطالبة بإعطاء دور أكبر للنساء في المعترك السياسي هناك، فيما تشعر مرشحات وناشطات بالقلق من مجموعة من العراقيل، التي لا تزال تعترض طريقهن إلى وضع أفضل ومساواة أكبر.

ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف شركات أو مؤسسات تركية في الصومال. الهجوم الانتحاري الجديد، الذي أعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عنه، استهدف موظفي شركة تركية يشيدون طريقا بين مقديشو وبلدة أفجوي غرب العاصمة.

وقال أحد السكان ويدعى عبد الله مير لوكالة فرانس برس إن "القوات الصومالية والمقاتلين الموالين للمعارضة تمركزوا على امتداد بعض الطرق الرئيسية، بعض وسائل النقل العام تسير ولكن في بعض المناطق لا يُسمح لأي شخص بالتنقل".

وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري كما كان مخططا له، بسبب غياب الإجماع السياسي. وزاد من حدة التوتر توقيع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، بداية الشهر الجاري، على قانون مثير للجدل لتمديد ولايته متعهدا بإجراء انتخابات في غضون عامين، ليصبح في مواجهة مفتوحة ضد مجموعة من الخصوم بعضهم قادر على حشد ميليشيات مسلحة بشكل جيد وموالية للقبائل.

وشهدت الأحد تظاهرة ضمّت أنصار المعارضة للمطالبة برحيل فارماجو، تبادلا إطلاق النار مع القوات الصومالية في حي سانكا، شمال المدينة، ليقع لاحقاً تبادل آخر لإطلاق النار في حي مارينايا المجاور.

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صوماليات يتحدين التقاليد والتشدد ويمارسن كرة السلة

من جهته ادعى الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود المحسوب على المعارضة بتعرض منزله في مقديشو إلى هجوم نفذته القوات الموالية لفرماجو على حدّ قوله، لكن الحكومة نفت ذلك مؤكدة أن قواتها صدّت اعتداءات عدة من قبل "ميليشيا منظمة دخلت العاصمة". وأعلنت الشرطة عن مقتل ثلاثة أشخاص - اثنين من رجال الشرطة وأحد اعضاء الميليشيات المعارضة أثناء اشتباكات الاثنين.

على ضوء ذلك، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بياناً الاثنين، أعرب فيه عن شعوره "بقلق عميق" من الاشتباكات الأخيرة، مطالبا "جميع الأطراف الصومالية المعنية على استئناف المفاوضات على الفور" للخروج من الأزمة.

والجمعة الماضية، كان الاتحاد الإفريقي قد أدان تمديد ولاية فارماجو في حين دعا مجلس الأمن الدولي في اليوم نفسه الأطراف إلى "نبذ العنف واستئناف الحوار بشكل عاجل ودون شروط مسبقة".

كما أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها، قائلة إنها "مستعدة للنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود على التأشيرات"، من أجل الرد على عدم استقرار الوضع في الصومال.

و.ب/ (أ ف ب، رويترز)

     

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