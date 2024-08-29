مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد

اصطدم ريال مدريد حامل اللقب بوصيفه بوروسيا دورتموند وليفربول وميلان في المرحلة الأولى من النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إلى جانب خمسة منافسين آخرين من مستويات أدنى.

أجريت الخميس (29 أغسطس/آب 2024) بإمارة موناكو قرعة مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجديد، الذي يشهد إقامته بآلية حديثة، حيث يشارك 36 فريقا بدلا من 32 فريقا، كما كان يجري في النسخ السابقة من المسابقة القارية.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري بواقع 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج أرضه. وجاءت القرعة التي سحبها النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والإيطالي جيانلويجي بوفون على النحو التالي:

ريال مدريد الإسباني يلعب على ملعبه مع بوروسيا دورتموند الألماني وميلان الإيطالي وسالزبورغ النمساوي وشتوتغارت الألماني. ويلعب خارج ملعبه مع ليفربول الإنجليزي وأتالانتا الإيطالي وليل وبريست الفرنسيين.

وتوزّع الأندية إلى أربعة مستويات تحتوي كل منها على تسعة فرق. كل فريق يلعب مع فريقين من كل مستوى. وتتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي، في حين تخوض الأندية من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين جولة فاصلة، على أن تُكمل ثمانية منها عقد الأندية التي تأهلت مباشرة. أما الأندية من المركز الـ25 إلى الـ36 الأخير سينتهي مشوارها في دوري الأبطال من دون المشاركة في أي مسابقة أوروبية أخرى هذا الموسم.

الحارس الإيطالي المعتزل بوفون شارك في قرعة دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد (29/8/2024) صورة من: Gregorio Borgia/AP/dpa/picture alliance

وتقام المرحلة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة القارية بين 17 أيلول/سبتمبر 2024 و29 كانون الثاني/يناير 2025.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي في المواسم الأربعة الماضية والمتوّج بلقب المسابقة العام ما قبل الماضي، من المستوى الأول أيضا، مع كل من إنتر الإيطالي، باريس سان جرمان الفرنسي، كلوب بروج البلجيكي، يوفنتوس الإيطالي، فينورد الهولندي، سبورتنغ البرتغالي، سبارتا براغ التشيكي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

بدوره، يلعب إنتر بطل الدوري الإيطالي مع لايبزيغ وباير ليفركوزن الألمانيين، مانشستر سيتي وأرسنال الإنكليزيين، النجم الأحمر الصربي، يونغ بويز السويسري، موناكو الفرنسي وسبارتا براغ.

ويواجه بايرن ميونيخ بطل المسابقة ست مرات مع سان جرمان، برشلونة، بنفيكا، شاختار دانييتسك الأوكراني، جنك البلجيكي، فينورد، سلوفان براتيسلافا وأستون فيلا الإنكليزي.

أما لايبزيغ من المستوى الأول أيضا، فسيلعب مع ليفربول، إنتر، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنغ، سلتيك الاسكتلندي، أستون فيلا وشتورم غراتس النمسوي.

ويلعب سان جرمان مع سيتي، بايرن، أتلتيكو، أرسنال، أيندهون الهولندي، سالزبورغ، جيرونا الإسباني وشتوتغارت.

كما يواجه ليفربول كل من ريال مدريد، لايبزيغ، ليفركوزن، ميلان الإيطالي، ليل الفرنسي، أيندهوفن، بولونيا وجيرونا.

من جانبه، يلعب دورتموند مع برشلونة، ريال مدريد، شاختار، كلوب بروج، سلتيك، جنك، شتورم غراتس وبولونيا الإيطالي.

أخيرا، يلعب برشلونة مع بايرن، دورتموند، أتالانتا، بنفيكا، يونغ بويز، النجم الأحمر، بريست وموناكو.

ف.ي/ص.ش (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)