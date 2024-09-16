مواجهات مثيرة مع انطلاق دوري الأبطال في حلتها الجديدة

بعد طول انتظار، تبدأ منافسات بطولة دوري أوروبا لكرة القدم بشكلها الجديد بمشاركة 36 فريقا. ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه عندما يواجه ضيفه شتوتغارت الألماني بالإضافة إلى مواجهات قوية أخرى.

تنطلق غدا الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2024) منافسات بطولة دوري أوروبا لكرة القدم بشكلها الجديد بعد ست سنوات من التخطيط لها. وتشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري الأبطال إقامتها بنظام جديد حيث سيشارك 36 فريقا في المسابقة بدلا من 32 فريقا.

ومن المقرر أن يخوض كل فريق ثماني مباريات (أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه). أكبر تغيير ستشهده البطولة هو إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الإقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل، فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي. وتبدأ منافسات البطولة بإقامة ست مباريات غدا الثلاثاء ومثلها بعد غد الأربعاء ومثلها يوم الخميس. ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه غدا الثلاثاء عندما يواجه ضيفه شتوتغارت الألماني.

أول مواجهة بين ريال مدريد وشتوتغارت في دوري الأبطال

وستكون هذه هي أول مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، ويأمل الريال في أن تكون بدايته مثالية لاسيما وأنه يهدف لأن تكون حملته مثالية بحثا عن التتويج باللقب رقم 16 في تاريخه. كان الريال تغلب على بوروسيا دورتموند 2 / صف في نهائي النسخة الماضية في حزيران/ يونيو.

وسيكون فريق شتوتغارت هو الفريق الألماني السادس عشر المختلف الذي يواجهه الريال في المسابقة. وكان الريال واجه أربعة أندية من ألمانيا في طريقه إلى لندن الموسم الماضي، حيث لعب ضد يونيون برلين في المجموعات، ولايبزيغ في دور الـ16، وبايرن ميونيخ في قبل النهائي.

يسعى ريال مدريد إلى حصد لقبه الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا صورة من: Susana Vera/REUTERS

الأفضلية ستكون للريال خاصة وأنه خسر مباراة واحدة فقط من آخر 21 مباراة واجه فيها فريق ألماني من بينها الفوز في 14 مباراة. ويدخل الريال، بقيادة مدربهالإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة بعد تحقيق الفوز 2 / صفر أمام مضيفه ريال سوسيداد، ليعزز الفريق سلسلة مبارياته بدون هزيمة إلى ست مباريات هذا الموسم في جميع المسابقات.

شتوتغارت لن يكون منافسا سهلا

ولن يكون شتوتغارت منافسا سهلا للريال، خاصة وأنه قدم عروضا مذهلة في الموسم الماضي جعلته يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليغا) متفوقا على بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند. ولم يحقق شتوتغارت أي انتصار في ست مواجهات جمعته بالأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا، حيث تعادل في مباراتين وخسر في أربع، من بينها الخسارة برباعية نظيفة أمام برشلونة في آذار/ مارس 2010.

ويدخل شتوتغارت اللقاء منتشيا بفوزه 3 / 1 على بوروسيا مونشنغلادباخ، حيث كان هذا هو انتصاره الأول في الدوري، بعد الخسارة في مباراته الافتتاحية أمام فرايبورغ، والتعادل مع ماينز.

ميلان في مواجهة ليفربول

وفي لقاء كلاسيكي آخر يلتقي ميلان مع ضيفهليفربول على ملعب سان سييرو، في مواجهة بين طرفي المباراة النهائية لعامي 2005 و2007، وسيخوض الفريقان، المتوجان من قبل بلقب البطولة، أول مباراة لهما في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا بمدربين جديدين، حيث يقود ليفربول أرني سلوت، فيما يقود ميلان باولو فونسيكا.

يتوجه ليفربول إلى سان سيرو محققا أربع انتصارات من آخر خمس مباريات خارج أرضه أمام الأندية الإيطالية في دوري أبطال أوروبا، ولكن ليفربول ودع الدوري الأوروبي في الموسم الماضي من دور الثمانية أمام فريق أتالانتا.

يدخل فريق ليفربول منافسات دوري أبطال أوروبا بمدرب الجديد أرني سلوت صورة من: Paul Childs/Action Images via REUTERS

كما يدخل الفريق المباراة مهتزا فبعد الفوز في أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم دون استقبال أي هدف، خسر ليفربول بشكل محبط صفر / 1 أمام نوتنغهام فورست. وبينما يعاني ليفربول من أول خسارة هذا الموسم، فإن ميلان تعافى في مباراته الرابعة بالدوري، بعدما حقق أول انتصار له على حساب فينيزيا برباعية نظيفة، حيث كان قد فشل في الحصول على النقاط الكاملة في أي من أول ثلاث مباريات له في الدوري الإيطالي تحت قيادة باولو فونسيكا.

بايرن ميونيخ يواجه دينامو زغرب

ويستضيف عملاق ألمانيا بايرن ميونخ، الذي يشارك للمرة الـ17 على التوالي في دوري أبطال أوروبا، فريق دينامو زغرب على ملعب أليانز أرينا. وفشل بايرن، المتوج بدوري أبطال أوروبا ست مرات، في حصد أي لقب في الموسم الماضي، لكنه بدأ هذا الموسم بشكل جيد، بينما احتل دينامو زغرب المركز الأول مرة أخرى في كرواتيا.

وظهر بايرن ميونخ في مرحلة المجموعات 17 مرة متتالية، وقد تأهل فيها إلى دور الـ16، ويمتلك سجلا كبيرا في المرحلة الأولى من البطولة. لم يعرف بايرن الهزيمة في 40 مباراة بدور المجموعات، كما فاز في 17 مباراة متتالية قبل التعادل على أرضه مع كوبنهاغن في الموسم الماضي.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)