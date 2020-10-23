 مواجهات جديدة بين أرمينيا واذربيجان الأعنف منذ وقف إطلاق النار | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.11.2021

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مواجهات جديدة بين أرمينيا واذربيجان الأعنف منذ وقف إطلاق النار

نشبت أمس مناوشات عنيفة بين أرمينيا وأذربيجان بعد هدنة فرضها اتفاق وقف إطلاق النار الأخير. موسكو تقول إنها احتوت التصعيد وواشنطن تشير إلى الحاجة إلى "تسوية تفاوضية وشاملة ومستدامة لكافة القضايا" العالقة بين الجانبين.

استعراض للجيش الأذري في باكو

استعراض للجيش الأذري في باكو

أعربت الخارجية الأمريكية عن بالغ القلق إزاء التقارير الواردة حول وقوع قتال عنيف أمس الثلاثاء (16 نوفمبر/ تشرين ثاني) بين أرمينيا  وأذربيجان. وحثّت، في بيان، الجانبين على اتخاذ خطوات ملموسة فورية لـ "الحد من التوترات وتجنب المزيد من التصعيد".

مختارات

بحسب تقرير فإن المرتزقة السوريين الذي شاركوا في معارك سواء في ليبيا أو ناغورني كاراباخ قد تعرضوا لعمليات خداع وسرقة ولم يحصل كثير منهم على أي أموال فيما مات آخرون دون أن تحصل عائلاتهم على ما وعدوا به في حال وفاة أبناءهم.

تسلمت أذربيجان أولى المناطق الثلاث المتفق عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعاد لباكو السيطرة على سبعة أقاليم كانت تشكل شريطاً أمنياً للانفصاليين الأرمن. هذا في وقت طالبت فرنسا بإشراف دولي على تطبيق الاتفاق.

تركيا وروسيا تتفقان على إقامة مركز مشترك مهمته مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، وفق مصادر تركية.

أنهى اتفاق خسرت بموجبه أرمينيا أجزاء واسعة من ناغورنوي كاراباخ لصالح أذربيجان بعد قتال استمر ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفيتيتين سابقا. رغم دراما الانتخابات الأمريكية، تابع المعلقون الألمان التطورات في قوقاز باهتمام.

ونشبت أمس أعنف مناوشات بين الجانبين منذ اتفاق السلام الذي تمّ التوصل إليه بوساطة روسية قبل نحو عام. وبموجبه تخلت أرمينيا على مساحات واسعة من إقليم ناغورني كاراباخ، عقب معارك عنيفة بدأت في 27 أيلول/سبتمبر من العام الماضي واستمرت لأكثر من شهر.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن ارتفاع نسبة التوتر بين الجانبين في الآونة الأخيرة، يؤكد على الحاجة إلى تسوية تفاوضية وشاملة ومستدامة لكافة القضايا العالقة ذات الصلة بنزاع اقليم كاراباخ أو الناتجة عنه.

وأعلنت أرمينيا أمس عن مقتل جندي من قواتها إثر نشوب قتال في موقعين على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن أذربيجان أسرت 12 عنصراً من قواتها، وأن هناك "إصابات عديدة" ضمن صفوف العدو.

في المقابل تحدث جيش الأذري عن إصابة فردين في صفوفه، لكنه لم يؤكد تقارير عن حالات وفاة في جانبه. وصباح الأربعاء أعلن عن مقتل سبعة من جنوده في معارك على الحدود مع أرمينيا الثلاثاء.

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ستة أسابيع بعد معارك ناغورنو كاراباخ: هدنة أم سلام؟

قبل ذلك، أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. وحسب موسكو انتهى القتال بعد وساطة وزير الدفاع الروسي سيرغي  شويغو. فيما أضافت وزارة الدفاع الروسية إن "الوضع عاد إلى طبيعته وبات تحت السيطرة". وهو ما أكدته وزارة الدفاع الأرمينية في بيان "بوساطة من الجانب الروسي، تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء إطلاق النار على الحدود الشرقية لأرمينيا ابتداء من الساعة 6:30 مساءً" بالتوقيت المحلي، مضيفة أن "الوضع استقر نسبيا".

ووفقا لأذربيجان، تعرض عمال لإطلاق نار من القوات الأرمينية أثناء قيامهم بتحصين الحدود.

وتبادلت الدولتان الاتهامات اليوم الثلاثاء باستخدام أسلحة صغيرة ومدفعية.

من جهتها دعت الأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، الجانبين إلى "وقف التصعيد المتجدد للأعمال العدائية على الفور". كما شددت فرنسا على "ضرورة التزام أرمينيا وأذربيجان" بوقف إطلاق النار. 

و.ب/ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب)

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دير ناغورني كاراباخ الأخير

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