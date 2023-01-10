 مواجهات بين نشطاء المناخ والشرطة غرب ألمانيا لمنع استخراج الفحم | DW الأخبار | DW | 11.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مواجهات بين نشطاء المناخ والشرطة غرب ألمانيا لمنع استخراج الفحم

تجري بين نشطاء المناخ والشرطة في غرب ألمانيا مواجهات متوترة. احتل المتظاهرون قرية من القرر هدمها لتوسيع حقل للفحم. يسلط الاحتجاج الضوء على التوترات بشأن سياسة المناخ في ألمانيا حاليا.

المزيد من المركز الإعلامي

وصول قارب يقلّ نحو مئتي لاجئ من الروهينغا، معظمعهم من النساء والأطفال، إلى الساحل الغربي لأندونيسيا.

وصول قارب من لاجئي الروهينغا إلى إندونيسيا، بعد رحلة محفوفة بالمخاطر 10.01.2023

محاكمة في اليونان تبدأ اليوم لناشطين في مجال إنقاذ المهاجرين من عرض البحر الأبيض المتوسط. منظمة العفو الدولية تندد.

بدء محاكمة 24 من الناشطين في مجال الإنقاذ في اليونان اليوم 10.01.2023

أم تستعيد ابنتها من روسيا .تلتقي بها لأول مرة منذ ما يقرب العام. السيدة تعمل ممرضة بالجيش الأوكراني

الأطفال الأوكرانيون في روسيا، أم تستعيد ابنتها من روسيا 10.01.2023

مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل احتجاجا على اقتحام مبان حكومية احتجاجا على الرئيس الحالي دا سيلفا.

مظاهرات مؤيدة للديمقراطية في البرازيل والرئيس السابق في مستشفى أمريكي 10.01.2023

المزيد DW الأخبار

بات نقص الحليب في تونس يشكل هاجسا حقيقيا لدى المستهلكين ومنتجي الألبان على حد سواء ما يهدد توفر هذه المادة الاساسية

نقص الحليب في تونس 11.01.2023

التوقعات تشير إلى تزايد رحلات استكشاف الفضاء في عام 2023.

مزيد من رحلات الفضاء في 2023 11.01.2023

Stichworte: Euromaxx, Männermodel, Model, Alpha Dia, Hamburg, Deutschland, Alpha Dia Foundation

العنصرية في ألمانيا 11.01.2023

الأزمة الإنسانية تتفاقم في اليمن، وتكدس المستشفيات بالأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

سوء التغذية يضرب أطفال اليمن 11.01.2023

اقرأ أيضا

Night in Cologne at the river Rhine with the illuminated cathedral and the Hohenzollern Bridge.

بعد معالم برلين .. كاتدرائية كولونيا الشهيرة تطفئ أنوارها ليلا! 09.08.2022

وسط أزمة الطاقة التي تكافح ألمانيا لمواجهتها، من المقرر أن تطفئ الكاتدرائية الشهيرة في مدينة كولونيا الألمانيا أنوارها بغرض توفير الكهرباء. وسيبدأ وقت إطفاء الإضاءة الساعة 10 مساء بمجرد حلول الخريف.

COLOGNE, GERMANY - MARCH 17: The Cologne Cathedral (Kölner Dom) stands in twilight on March 17, 2021 in Cologne, Germany. The Catholic Church is facing a number of challenges in Germany, including widening public mistrust, a growing number of people who have officially renounced their adherence, demands by the Maria 2.0 movement and others for fundamental reform to include women clergy and what many see as a failure to adequately take responsibility for widespread, decades-long sexual abuse by Catholic priests. On March 18, the law firm Gercke and Wollschlaeger will present during a press conference the results of the independent investigation into dealing with sexual violence in the Archdiocese of Cologne. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

أبرشية كولونيا الألمانية توصي بعدم تدفئة الكنائس في الشتاء 07.09.2022

من المتوقع أن تشهد الكنائس في ألمانيا شتاء صعباً، إذ أوصت أبرشية مدينة كولونيا بعدم تدفئة الكنائس لتوفير الطاقة. الأبرشية قالت إن ذلك قد يسهم أيضاً في حماية المناخ وزيادة المساعدات الموجهة للمحتاجين.

14.06.2022, Berlin: In der Laib und Seele- Ausgabestelle in Berlin verteilt eine ehrenamtliche Mitarbeiterin Kartoffeln. Angesichts steigender Lebensmittelpreise, höherer Energiekosten und des Ukraine-Kriegs stehen Tafeln bundesweit immer mehr unter Druck. Foto: Christophe Gateau/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الفقر في ألمانيا.. بنوك الطعام تعجز عن استقبال مزيد من المحتاجين 22.10.2022

أدى ارتفاع معدلات الفقر في ألمانيا إلى زيادة الضغط على بنوك الطعام وحاجتها للتبرعات، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يقصدونها. ما اضطرها للمناشدة بزيادة التبرعات النقدية والعينية المقدمة للفقراء ومن هم في أمس الحاجة للمساعدة.

07.08.2022 Stuttgart , Fußball Bundesliga VfB Stuttgart vs. RB Leipzig , Feature Flutlicht bei blauem Himmel am Tag

أندية الدوري الألماني تلعب تحت أضواء خافتة وتدفئة منخفضة! 18.08.2022

يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا على أندية الدوري الألماني أيضا. وهناك توجه لترشيد الاستهلاك والاستعانة بمصادر مستدامة. وبدأت أندية خطوات مهمة للتوفير لكن لا يوجد بينها مفهوم ترشيد موحد؛ فلكل ناد ظروفه الخاصة.