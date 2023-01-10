مواجهات بين نشطاء المناخ والشرطة غرب ألمانيا لمنع استخراج الفحم

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تجري بين نشطاء المناخ والشرطة في غرب ألمانيا مواجهات متوترة. احتل المتظاهرون قرية من القرر هدمها لتوسيع حقل للفحم. يسلط الاحتجاج الضوء على التوترات بشأن سياسة المناخ في ألمانيا حاليا.
وسط أزمة الطاقة التي تكافح ألمانيا لمواجهتها، من المقرر أن تطفئ الكاتدرائية الشهيرة في مدينة كولونيا الألمانيا أنوارها بغرض توفير الكهرباء. وسيبدأ وقت إطفاء الإضاءة الساعة 10 مساء بمجرد حلول الخريف.
من المتوقع أن تشهد الكنائس في ألمانيا شتاء صعباً، إذ أوصت أبرشية مدينة كولونيا بعدم تدفئة الكنائس لتوفير الطاقة. الأبرشية قالت إن ذلك قد يسهم أيضاً في حماية المناخ وزيادة المساعدات الموجهة للمحتاجين.
أدى ارتفاع معدلات الفقر في ألمانيا إلى زيادة الضغط على بنوك الطعام وحاجتها للتبرعات، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يقصدونها. ما اضطرها للمناشدة بزيادة التبرعات النقدية والعينية المقدمة للفقراء ومن هم في أمس الحاجة للمساعدة.
يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة حرب أوكرانيا على أندية الدوري الألماني أيضا. وهناك توجه لترشيد الاستهلاك والاستعانة بمصادر مستدامة. وبدأت أندية خطوات مهمة للتوفير لكن لا يوجد بينها مفهوم ترشيد موحد؛ فلكل ناد ظروفه الخاصة.
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