مواجهات بين نشطاء المناخ والشرطة غرب ألمانيا لمنع استخراج الفحم

الفقر في ألمانيا.. بنوك الطعام تعجز عن استقبال مزيد من المحتاجين

أدى ارتفاع معدلات الفقر في ألمانيا إلى زيادة الضغط على بنوك الطعام وحاجتها للتبرعات، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يقصدونها. ما اضطرها للمناشدة بزيادة التبرعات النقدية والعينية المقدمة للفقراء ومن هم في أمس الحاجة للمساعدة.