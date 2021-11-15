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مواجهات بين القوات البولندية ومهاجرين على الحدود مع بيلاروس

هدأت التوترات على الحدود البولندية البيلاروسية مساء اليوم، بعد ساعات من إطلاق قوات الأمن البولندية مدافع المياه على مهاجرين عالقين على البيلاروسي، مما ينذر بتصعيد جديد في المواجهة الدائرة منذ أسابيع.