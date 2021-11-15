 مواجهات بين القوات البولندية ومهاجرين على الحدود مع بيلاروس | DW الأخبار | DW | 16.11.2021

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مواجهات بين القوات البولندية ومهاجرين على الحدود مع بيلاروس

هدأت التوترات على الحدود البولندية البيلاروسية مساء اليوم، بعد ساعات من إطلاق قوات الأمن البولندية مدافع المياه على مهاجرين عالقين على البيلاروسي، مما ينذر بتصعيد جديد في المواجهة الدائرة منذ أسابيع.

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15.11.2021 GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 15, 2021: Pictured in this video screen grab are refugees (front) and Polish border guards and law enforcement officers (back) at Kuznica Bialostocka-Bruzgi border crossing on the Polish-Belarusian border as seen from Belarus. The migrant crisis on the border of Belarus with Poland, Lithuania, and Latvia escalated on November 8. Several thousand migrants approached the Belarusian-Polish border and set up a tent camp on the Belarusian side of the border; some of them have tried to cross the border by breaking a barbed wire fence. Video grab. Best possible quality. State Border Committee of the Republic of Belarus/TASS

بعد تدفق مهاجرين..الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على بيلاروسيا 15.11.2021

قرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لتشمل شركات طيران ومسؤولين وراء موجة المهاجرين على الحدود مع بولندا، فيما أكدت الأخيرة أن قواتها مستعدة لأي سيناريو.

Migranten gehen in dicker Kleidung und mit Taschen bepackt an einem Einkaufszentrum Galereya Minsk in der Straße Prospekt Pobeditelei vorbei. Mehrere tausend Migranten näherten sich am 8. November 2021 der belarussisch-polnischen Grenze. An der EU-Außengrenze zwischen Polen und Belarus spitzt sich die Situation mit Tausenden gestrandeten Migranten weiter zu. (zu dpa: Sehnsuchtsort Europa: Nahost-Krisen treiben Menschen zur Flucht) +++ dpa-Bildfunk +++

لوكاشينكو يبحث عن التهدئة ووارسو تطلق الغاز المسيل على المهاجرين 16.11.2021

غداة اتصاله مع المستشارة ميركل، الرئيس البيلاروسي يظهر استعداداً لحلّ أزمة اللاجئين على حدود بلاده مع بولندا. وسلطات الأخيرة تطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها.

13.11.2021 People gather in a migrants' makeshift camp on the Belarusian-Polish border in the Grodno region, Belarus November 13, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

مهاجرون يخترقون الحدود وسط الأزمة بين بولندا وبيلاروسيا 14.11.2021

اخترقت مجموعة من المهاجرين الحدود البولندية البيلاروسية لعدة ساعات. ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإحضار المهاجرين إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى حدوده الشرقية.

Migrants from the Middle East and elsewhere gather at the checkpoint Kuznitsa at the Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Monday, Nov. 15, 2021. European Union foreign ministers are expected Monday to decide to expand sanctions against Belarus to include airlines, travel agents and individuals alleged to be helping to lure migrants to Europe as part of a hybrid attack against the bloc by President Alexander Lukashenko. (Leonid Shcheglov/BelTA photo via AP)

ميركل تبحث مع لوكاشينكو وضع اللاجئين العالقين على الحدود 15.11.2021

في اتصال هو الأول من نوعه لزعيم أوروبي، بحثت المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو موضوع المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. والاتحاد الأوروبي يحضر حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا.