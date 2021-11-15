مواجهات بين القوات البولندية ومهاجرين على الحدود مع بيلاروس

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هدأت التوترات على الحدود البولندية البيلاروسية مساء اليوم، بعد ساعات من إطلاق قوات الأمن البولندية مدافع المياه على مهاجرين عالقين على البيلاروسي، مما ينذر بتصعيد جديد في المواجهة الدائرة منذ أسابيع.
قرر الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا لتشمل شركات طيران ومسؤولين وراء موجة المهاجرين على الحدود مع بولندا، فيما أكدت الأخيرة أن قواتها مستعدة لأي سيناريو.
غداة اتصاله مع المستشارة ميركل، الرئيس البيلاروسي يظهر استعداداً لحلّ أزمة اللاجئين على حدود بلاده مع بولندا. وسلطات الأخيرة تطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها.
اخترقت مجموعة من المهاجرين الحدود البولندية البيلاروسية لعدة ساعات. ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإحضار المهاجرين إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى حدوده الشرقية.
في اتصال هو الأول من نوعه لزعيم أوروبي، بحثت المستشارة أنغيلا ميركل مع الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو موضوع المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. والاتحاد الأوروبي يحضر حزمة عقوبات جديدة على بيلاروسيا.
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