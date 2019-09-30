 مهندس ضرير يبتكر عصا ذكية تغير حياة المكفوفين | علوم وتكنولوجيا | DW | 30.09.2019

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علوم وتكنولوجيا

مهندس ضرير يبتكر عصا ذكية تغير حياة المكفوفين

ابتكر مهندس تركي ضرير عصا ذكية تساعد رفاقه من المكفوفين على التنقل بسهولة داخل المدن، باستخدام المساعدة الصوتية وخرائط "غوغل" وتقنية البلوتوث وجهاز استشعار لتنبيه فاقدي البصر بالعوائق والحواجز القريبة.

Sehbehinderung Blindheit Blindenstock Stock Gehstock weiß (picture-alliance/dpa)

في عصر التكنولوجيا الرقمية المتقدمة جعل الكثير من الأجهزة والأدوات والبرامج حياتنا أسهل وأكثر راحة. في حين أن بعض الابتكارات التكنولوجية الحديثة صممت لهدف واحد وهو المتعة والترفيه، إلا أن العديد منها كان إنسانياً قبل كل شيء، خاصة تلك الاختراعات التي اهتمت بذوي الاحتياجات الخاصة لتحدث فرقاً في حياتهم.

لكن المثير أن يتمكن شخص بمفرده من تسخير التكنولوجيا لتسهيل حياته اليومية، فقد تمكن مهندس تركي ضرير من ابتكار عصا ذكية تساعد رفاقه من فاقدي البصر. كورسات تشيلان هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة "أكاديمية يونغ غورو" غير الربحية في تركيا.

وكانت التحديات اليومية التي يواجهها تشيلان في الانتقال من مكان إلى آخر دون الاعتماد على الآخرين الدافع الرئيس لابتكاره. إذ يعلم أنه - كالكثيرين مثله من المكفوفين - محروم من ثورة التكنولوجيا الحالية، وهو ما عمل على تغييره من خلال ابتكاره عصا أسماها "WeWalk" على أمل تغيير حياة المكفوفين وتحسينها بشكل كبير.

مختارات

تقنية جديدة من شأنها مساعدة فاقدي البصر على التمييز بشكل أفضل بين ألوان ثمار الفاكهة أو إدراك تعبيرات الوجه بشكل فوري. التقنية الحديثة تعتمد على كاميرا مثبتة على النظارة وتلعب فيها الأصوات والموسيقى دورا أساسيا. (05.12.2017)

قد تكون فكرة استعادة النظر ضربا من الخيال بالنسبة لكثيرين، إلا أن الأمل ما يزال موجودا عند بعض الباحثين الذين عملوا على تطوير مستقبلات ضوئية تمهد لابتكار عين صناعية. (04.09.2018)

عن ذلك يقول المهندس المكفوف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لسوء الحظ لا توجد مدينة واحدة في العالم ملائمة للمكفوفين تماماً. وهذا هو السبب الذي دفعني لخلق نوع من الاستقلالية للمكفوفين".

وتستخدم العصا الذكية خرائط "غوغل" وجهاز استشعار لتنبيه فاقدي البصر إلى العوائق والحواجز القريبة. ومن المتوقع أن تحدث هذه العصا الإلكترونية ثورة في طريقة تنقل المكفوفين عندما يكونون بمفردهم. كما تستخدم عصا "WeWalk" الذكية أجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية لتحذير المستخدم من العوائق القريبة من خلال إصدار اهتزازات في المقبض.

كما يمكن ربط العصا عبر تقنية "بلوتوث" بالهاتف الذكي لتسهيل عملية التحكم فيها وتوجيهها. ويمكن كذلك دمجها ببرنامج المساعد الصوتي، إذ يتم استخدام مكبرات صوت مدمجة لإبلاغ المستخدم بالمتاجر القريبة وتفاصيل المباني الأساسية التي قد يتعذر عليه رؤيتها.

وفي هذا السياق يوضح كورسات: "بصفتي شخص ضرير، يتعذر عليَّ الوصول إلى المخرج عند وجودي داخل محطة قطار الأنفاق، كما لا يمكنني أن أعرف وجهة الحافلة التي تقترب من موقعي ولا المتاجر التي من حولي. اليوم يمكنني الاستفادة من هذه المعلومات وغيرها من خلال العصا الذكية".

وتقدر منظمة الصحة العالمية عدد المكفوفين حول العالم بنحو 36 مليون شخص، وهنا يمكننا أن نتخيل التغيير الكبير الذي سيطرأ على حياتهم باستخدام هذه العصا التي يعتزم خبراء تطويرها لتشمل خدمات أخرى.

ع.غ/ ي.أ

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  • Bildüberschrift: Deutscher Mobilitätspreis/ A-PiMod Cockpit der Zukunft (DLR)

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  • Deutscher Mobilitätspreis/ Emergency Assist – Automatische Hilfe für Autofahrer im Notfall (Volkswagen)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

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  • Bildüberschrift: Deutscher Mobilitätspreis/ dguard – eCall-System für Motorräder (digades GmbH)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

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  • Deutscher Mobilitätspreis | InREAKT – Notfall-Management im ÖPNV (STUVA e.V.)

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    نظام طوارئ في وسائل النقل العامة

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  • Deutscher Mobilitätspreis/ Ghostbuster – Geisterfahrer frühzeitig erkennen (Julian Neu)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    التحذير من القيادة في الاتجاه الخاطئ

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  • Deutscher Mobilitätspreis | wuidi – Gemeinsam Wildunfälle vermeiden (wuidi GmbH)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    رادار للحيوانات الشاردة

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  • Deutscher Mobilitätspreis | Multikriterielle Entscheidungsunterstützung (Roman Hänsler)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    نظام ملاحة يقلل الزحام

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  • Deutscher Mobilitätspreis/ FAPS – Fraunhofer IVI Accident Prevention School (Fraunhofer IVI)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    برنامج تعلم طرق السلامة في الشوارع

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  • Deutscher Mobilitätspreis | HIGH-TOOL – Analysetool (KIT/HIGH-TOOL)

    عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

    برنامج ذكي لتصميم الطرق

    أما برنامج "هاي تول" فصمم للساسة والمهتمين بمجال النقل والمواصلات لتسهيل اتخاذ القرارات. يقدم البرنامج التحليلي فرصة التعرف على التأثيرات التي قد تجري على الطرق والمواصلات قبل عقود من حدوثها. ويحتوي البرنامج على 200 "متغير" يمكن التحكم بها في البرنامج. والبرنامج مجاني ويمكن للجميع استعماله. الكاتب: فابيان شميدت/ زمن البدري


مختارات

عشرة اختراعات ألمانية حديثة سهلت السفر وتنقل البشر

مبادرة "ألمانيا بلد الأفكار" منحت جوائز للأشخاص والشركات والمؤسسات الذين أبدعوا في تطوير اختراعات في مجالي النقل والمواصلات، خاصة تلك التي جعلت النقل والسفر أكثر أماناً وراحة وسرعة. (01.07.2017)  

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