مهندسة هندية تعيد تدوير البلاستيك

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طورت طالبة هندسة هندية تبلغ من العمر 23 عاما آلة يمكنها إعادة تدوير 500 طن من نفايات البلاستيك يوميا. إذ يتم تحويل هذه النفايات إلى أثاث ومقاعد مدرسية ومواد بناء. وكان من المعروف حتى الآن أن هذه المواد لا يمكن إعادة تدويرها.
في الشرق الأوسط والشرق عموما اعتاد التجار على عرض البهارات والمواد العطرية وغيرها غير معبئة. في ألمانيا وأوروبا بدأت مثل هذه المتاجر بالانتشار لمنع استعمال البلاستيك، فهل تقبل شركات صناعة البلاستيك التحدي؟
العبوات البلاستيكية مسؤولة عن ربع التلوث الذي تتعرض له البحار والمحيطات. ونسبة كبيرة منها مصدرها شركة كوكا كولا. وباستراتيجية أطلقت عليها اسم "عالم بدون قمامة"، ترغب شركة كوكا كولا في تغيير هذا الواقع.
آلية جديدة للتعويض تسمح للشركات بأن تطلق على نفسها اسم "محايدة من البلاستيك"، حتى وإن كانت تستمر فى استخدامه..فما هى هذه الصناعة التى أصبحت متنامية مؤخرا بشكل كبير؟
تتسبب المخلفات البلاستيكية في الكثير من الأضرار البيئية المدمرة وخصوصاً عند حرقها. وفي محاولة لتقليل الآثار السلبية للبلاستيك طور علماء في السويد طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك، بل والاستفادة منها.
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