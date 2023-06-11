المستقبل الآن

مهندسة هندية تعيد تدوير البلاستيك

طورت طالبة هندسة هندية تبلغ من العمر 23 عاما آلة يمكنها إعادة تدوير 500 طن من نفايات البلاستيك يوميا. إذ يتم تحويل هذه النفايات إلى أثاث ومقاعد مدرسية ومواد بناء. وكان من المعروف حتى الآن أن هذه المواد لا يمكن إعادة تدويرها.