مهمة فليك مع المانشافت تنطلق بإيقاع انتظارات عالية

استقبل مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك الأحد، جميع لاعبي المنتخب ضمن قائمة من 26 لاعبا في فندق بمدينة شتوتغارت، عدا لاعب باريس سان جيرمان تيلو كيرار الذي سينظم إلى المانشافت الاثنين (30 أغسطس/ آب 2021)، نظرا للاتزاماته مع الفريق الباريس الذي لعب مباراة أمام رين ضمن منافسات الدوري المحلي.

وتبدأ رسميا هذا الأسبوع مهمة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر. وهذه المرة لن يكون هانزي فليك مدربا مساعدا، من عام 2006 وإلى مونديال البرازيل 2014 الذي فازت ألمانيا بلقبه، وإنما سيبدأ رسميا مهمة قيادة سفينة المانشافت وصافرة البداية تطلقها مباراة ليشتنشتاين المقررة في الثاني من أيلول/ سبتمبر. تليها مباراة أرمينيا في الخامس منه وأخيرا إيسلندا في الثامن من الشهر ذاته.

سقف انتظارات عالٍ جدا

يدرك هانزي فليك أن سقف المطالب عال جدّا لدى الجمهور الكروي الألماني الذي ضاق ذرعا من أداء المنتخب المخيب، آخرها خسارته المفاجئة أمام مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف واحد نهاية مارس/ آذار الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 إيطاليا البطلة بعدما غابت عن كأس العالم 2018 لأول مرة منذ 60 عاماً، نجحت إيطاليا في إعادة ترتيب أوراقها في وقت وجيز للغاية، فقد أثمرت عملية التجديد التي قادها مدرب المنتخب روبيرتو مانشيني عن طريقة لعب جديدة، أعادت لإيطاليا هيبتها وقادتها للفوز ببطولة أمم أوروبا على حساب المنتخب الإنكليزي في نهائي سيتذكره عشاق الساحرة المستديرة كثيراً.

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 الديناميت الدنماركي وضع كل عشاق كرة القدم في أوروبا وخارجها أيديهم على قلوبهم بعد سقوط نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إيريكسن على أرضية الملعب. إيريكسن نجا من الموت بأعجوبة وأظهر أيضا قوة لاعبي الدنمارك، الذي استحقوا التقدير على حسن تعاملهم مع أزمة إريكسن، لاسيما أثناء تلقيه للعلاج على الميدان. أما على الصعيد الكروي، فقد قدمت الدنمارك بطولة أكثر من رائعة وودعت من دور النصف بعد ضربة جزاء "مشكوك" في صحتها.

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 "الملك" كين في الدور الأول من البطولة، اختفى كابتن المنتخب الإنكليزي هاري كين عن الأنظار، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف الصحف الإنكليزية. بيد أن كابتن "الأسود الثلاثة" نفض الغبار عن نفسه في الأدوار الموالية من البطولة، ونجح في التسجيل في مرمى ألمانيا وأوكرانيا والدنمارك، ليقود إنكلترا إلى نهائي اليورو بعد غياب دام طويلاً.

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 "الرائع" بريش نال الحكم الألماني فيليكس بريش إشادة كبيرة بفضل مستواه المميز في بطولة كأس الأمم الأوروبية. بريش (45 عاماً) تولى تحكيم خمس مباريات في نسخة واحدة في اليورو (رقم قياسي) كان آخرها نصف النهائي بين إيطاليا وإسبانيا. وأدار بريش مباريات اليورو بدقة وخبرة كبيرة.

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 لا "صغير" بعد اليوم لم تعد هناك منتخبات صغيرة في كرة القدم. فهذه العبارة التي استخدمت كثيراً في السنوات الأخيرة أثبت صحتها في هذه البطولة الأوروبية. وأطاحت منتخبات مثل سويسرا والتشيك والنمسا بمنتخبات كانت مرشحة فوق العادة للفوز أو على الأقل جعلت بعضها على شفا الهزيمة.

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 نهاية عصر لوف بعد 15 عاما أمضاها على رأس المنتخب الألماني لكرة القدم، خرج يوآخيم لوف من يورو 2020 خاوي الوفاض. مسلسل انخفاض مستوى الألماني بدأ منذ الخروج للمخيب للآمال في مونديال 2018. ولم تقدم ألمانيا بقيادة لوف مستويات قوية في اليورو باستثناء مباراة البرتغال، لتنتهي بذلك حقبة يوآخيم لوف كمدرب "للمانشافت".

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 شبح كورونا... رغم أن فيروس كورونا يواصل تفشيه في القارة الأوروبية، إلا أن ذلك لم يمنع الجماهير من الحضور بكثرة للملاعب وتشجيع منتخباتها. الجماهير كانت قريبة من بعضها البعض في المدرجات، كما أن وسائل النقل العامة للملاعب كانت مزدحمة، ما يوفر بيئة مناسبة لانتشار الفيروس، ودفع أكثر من جهة لدق ناقوس الخطر.

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 خفوت نجم مبابي قبيل انطلاق بطولة أمم أوروبا، كانت كل التوقعات تشير إلى أن نجم فرنسا كيليان مبابي سيكون نجم البطولة الأول بدون منازع، إلا أن هداف منتخب "الديكة" خيب الآمال وقدم مستويات "متواضعة". وأضاع مبابي ركلة جزاء أمام سويسرا لتودع فرنسا البطولة، التي كانت مرشحة فوق العادة للظفر بها.

بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020 إهانات عنصرية شهد نهائي أمم أوروبا 2020 إساءات عنصرية في حق لاعبي بعض لاعبي إنكلترا ذوي البشرة السوداء عقب فشلهم في تسجيل ركلات الجزاء. وانهالت الإساءات على كل من ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوباكو ساكا. واستنكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإساءات وقال "هؤلاء المسؤولون عن هذه الإساءة الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم". إعداد: رضوان مهدوي الكاتب: مهدوي رضوان



انتظارات يتقاسمها حتى لاعبو المنتخب. فالقائد مانويل نوير في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الاثنين من مكان إقامة الفريق بشتوتغارت، شدد أوّلا على رغبة زملائه في "تحقيق أهداف كبيرة"، وشخصيا على أمله في أن "يصبح بطل العالم مع الفريق"، ليكشف بعد ذلك عن أمله في أن يكون تأثير فليك سريعا على المنتخب تماما كما كان على بايرن ميونيخ الذي فاز معه بسبعة ألقاب في أقل من عامين.

إلى ذلك عبّر نوير عن أمله في أن يعيد فليك السيناريو الإيطالي في بطولة الأمم الأوروبية 2020، بنكهة ألمانيا، موضحا أن إيطاليا كانت "موحدة على الملعب. لاحظت مدى نشاطهم، كيف كانوا يلعبون سويّاً. .. هكذا يجب أن تكون الأمور معنا أيضا. لقد أوضحوا لنا كيفية القيام بذلك".

خارطة طريق

من جهته، وفي حوار أجراه مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كشف فليك عن خارطة طريق لا تتعدى حدود منافسات الشهر القادم، موضحا: "أنا شخص يتطلع دائما للأمام بإيجابية. في البداية نريد الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة. هذا هو هدفنا". وأضاف بحزم أنه لا يفكر في احتمال أن يلعب فريقه مباراة الملحق في الربيع.

وصفة فليك إلى غاية اللحظة، المزج بين الشباب والخبرة، أي استمرارية لسياسة سلفه يوآخيم لوف. وقد اختار فليك ثلاثة لاعبين جدد من منتخب تحت 21 عاما الفائز باللقب الأوروبي وهم كريم أديمي (19 عاما) ونيكو شلوتربيك (21 عاما) وديفيد راوم (23 عاما).

وينضم الثلاثي لشابين آخرين هما جمال موسيالا (18 عاما) الذي لعب في بطولة أمم أوروبا وفلوريان فريتز (18 عاما) الذي لم يلعب أي مباراة دولية إلى غاية اللحظة.

كما أعاد ماركو رويس للمنتخب، حيث كانت آخر مرة لعب فيها لاعب دورتموند بقميص المانشافت تعود إلى عام 2019. فيما أبقى علىالمخضرم توماس مولر، الذي استدعاه لوف للمشاركة في اليورو.

ويعد مولر واحدا من بين ثمانية لاعبين من بايرن ميونيخ في صفوف المنتخب الألماني، وهو يحظى بتقدير كبير من قبل المدرب لأنه "يتحمل المسؤولية ويمكنه قيادة الفريق"، يقول عنه فليك.

نفس الأمر ينطبق على يوشوا كيميش حيث أعاده المدرب الجديد مؤكدا نيته بالدفع به في وسط الميدان بدلا من مركز الظهير الأيمن مثلما حدث في اليورو. وسوف يواصل فليك عملية التدوير معلّلا بأنه "من المهم بالنسبة لنا أن نرى اللاعبين المثيرين للاهتمام الذين اخترناهم في الملعب".

يذكر أن المنتخب الألماني يحتل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، بعدما حصد ست نقاط من أول ثلاث مباريات والتي تضمنت خسارة أمام مقدونيا الشمالية.

و.ب/ أ.ح