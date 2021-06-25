مهمة فليك مع المانشافت تنطلق بإيقاع انتظارات عالية

استقبل مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم هانزي فليك الأحد، جميع لاعبي المنتخب ضمن قائمة من 26 لاعبا في فندق بمدينة شتوتغارت، عدا لاعب باريس سان جيرمان تيلو كيرار الذي سينظم إلى المانشافت الاثنين (30 أغسطس/ آب 2021)، نظرا للاتزاماته مع الفريق الباريس الذي لعب مباراة أمام رين ضمن منافسات الدوري المحلي.
وتبدأ رسميا هذا الأسبوع مهمة التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر. وهذه المرة لن يكون هانزي فليك مدربا مساعدا، من عام 2006 وإلى مونديال البرازيل 2014 الذي فازت ألمانيا بلقبه، وإنما سيبدأ رسميا مهمة قيادة سفينة المانشافت وصافرة البداية تطلقها مباراة ليشتنشتاين المقررة في الثاني من أيلول/ سبتمبر. تليها مباراة أرمينيا في الخامس منه وأخيرا إيسلندا في الثامن من الشهر ذاته.
سقف انتظارات عالٍ جدا
يدرك هانزي فليك أن سقف المطالب عال جدّا لدى الجمهور الكروي الألماني الذي ضاق ذرعا من أداء المنتخب المخيب، آخرها خسارته المفاجئة أمام مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل هدف واحد نهاية مارس/ آذار الماضي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
-
بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
إيطاليا البطلة
بعدما غابت عن كأس العالم 2018 لأول مرة منذ 60 عاماً، نجحت إيطاليا في إعادة ترتيب أوراقها في وقت وجيز للغاية، فقد أثمرت عملية التجديد التي قادها مدرب المنتخب روبيرتو مانشيني عن طريقة لعب جديدة، أعادت لإيطاليا هيبتها وقادتها للفوز ببطولة أمم أوروبا على حساب المنتخب الإنكليزي في نهائي سيتذكره عشاق الساحرة المستديرة كثيراً.
-
بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
الديناميت الدنماركي
وضع كل عشاق كرة القدم في أوروبا وخارجها أيديهم على قلوبهم بعد سقوط نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إيريكسن على أرضية الملعب. إيريكسن نجا من الموت بأعجوبة وأظهر أيضا قوة لاعبي الدنمارك، الذي استحقوا التقدير على حسن تعاملهم مع أزمة إريكسن، لاسيما أثناء تلقيه للعلاج على الميدان. أما على الصعيد الكروي، فقد قدمت الدنمارك بطولة أكثر من رائعة وودعت من دور النصف بعد ضربة جزاء "مشكوك" في صحتها.
-
بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
"الملك" كين
في الدور الأول من البطولة، اختفى كابتن المنتخب الإنكليزي هاري كين عن الأنظار، وتعرض لانتقادات لاذعة من طرف الصحف الإنكليزية. بيد أن كابتن "الأسود الثلاثة" نفض الغبار عن نفسه في الأدوار الموالية من البطولة، ونجح في التسجيل في مرمى ألمانيا وأوكرانيا والدنمارك، ليقود إنكلترا إلى نهائي اليورو بعد غياب دام طويلاً.
-
بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
"الرائع" بريش
نال الحكم الألماني فيليكس بريش إشادة كبيرة بفضل مستواه المميز في بطولة كأس الأمم الأوروبية. بريش (45 عاماً) تولى تحكيم خمس مباريات في نسخة واحدة في اليورو (رقم قياسي) كان آخرها نصف النهائي بين إيطاليا وإسبانيا. وأدار بريش مباريات اليورو بدقة وخبرة كبيرة.
-
بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
لا "صغير" بعد اليوم
لم تعد هناك منتخبات صغيرة في كرة القدم. فهذه العبارة التي استخدمت كثيراً في السنوات الأخيرة أثبت صحتها في هذه البطولة الأوروبية. وأطاحت منتخبات مثل سويسرا والتشيك والنمسا بمنتخبات كانت مرشحة فوق العادة للفوز أو على الأقل جعلت بعضها على شفا الهزيمة.
-
بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
نهاية عصر لوف
بعد 15 عاما أمضاها على رأس المنتخب الألماني لكرة القدم، خرج يوآخيم لوف من يورو 2020 خاوي الوفاض. مسلسل انخفاض مستوى الألماني بدأ منذ الخروج للمخيب للآمال في مونديال 2018. ولم تقدم ألمانيا بقيادة لوف مستويات قوية في اليورو باستثناء مباراة البرتغال، لتنتهي بذلك حقبة يوآخيم لوف كمدرب "للمانشافت".
-
بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
شبح كورونا...
رغم أن فيروس كورونا يواصل تفشيه في القارة الأوروبية، إلا أن ذلك لم يمنع الجماهير من الحضور بكثرة للملاعب وتشجيع منتخباتها. الجماهير كانت قريبة من بعضها البعض في المدرجات، كما أن وسائل النقل العامة للملاعب كانت مزدحمة، ما يوفر بيئة مناسبة لانتشار الفيروس، ودفع أكثر من جهة لدق ناقوس الخطر.
-
بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
خفوت نجم مبابي
قبيل انطلاق بطولة أمم أوروبا، كانت كل التوقعات تشير إلى أن نجم فرنسا كيليان مبابي سيكون نجم البطولة الأول بدون منازع، إلا أن هداف منتخب "الديكة" خيب الآمال وقدم مستويات "متواضعة". وأضاع مبابي ركلة جزاء أمام سويسرا لتودع فرنسا البطولة، التي كانت مرشحة فوق العادة للظفر بها.
-
بالصور: الأفضل والأسوأ في يورو 2020
إهانات عنصرية
شهد نهائي أمم أوروبا 2020 إساءات عنصرية في حق لاعبي بعض لاعبي إنكلترا ذوي البشرة السوداء عقب فشلهم في تسجيل ركلات الجزاء. وانهالت الإساءات على كل من ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوباكو ساكا. واستنكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الإساءات وقال "هؤلاء المسؤولون عن هذه الإساءة الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم". إعداد: رضوان مهدوي
الكاتب: مهدوي رضوان
انتظارات يتقاسمها حتى لاعبو المنتخب. فالقائد مانويل نوير في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الاثنين من مكان إقامة الفريق بشتوتغارت، شدد أوّلا على رغبة زملائه في "تحقيق أهداف كبيرة"، وشخصيا على أمله في أن "يصبح بطل العالم مع الفريق"، ليكشف بعد ذلك عن أمله في أن يكون تأثير فليك سريعا على المنتخب تماما كما كان على بايرن ميونيخ الذي فاز معه بسبعة ألقاب في أقل من عامين.
إلى ذلك عبّر نوير عن أمله في أن يعيد فليك السيناريو الإيطالي في بطولة الأمم الأوروبية 2020، بنكهة ألمانيا، موضحا أن إيطاليا كانت "موحدة على الملعب. لاحظت مدى نشاطهم، كيف كانوا يلعبون سويّاً. .. هكذا يجب أن تكون الأمور معنا أيضا. لقد أوضحوا لنا كيفية القيام بذلك".
خارطة طريق
من جهته، وفي حوار أجراه مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كشف فليك عن خارطة طريق لا تتعدى حدود منافسات الشهر القادم، موضحا: "أنا شخص يتطلع دائما للأمام بإيجابية. في البداية نريد الفوز بالمباريات الثلاث المقبلة. هذا هو هدفنا". وأضاف بحزم أنه لا يفكر في احتمال أن يلعب فريقه مباراة الملحق في الربيع.
وصفة فليك إلى غاية اللحظة، المزج بين الشباب والخبرة، أي استمرارية لسياسة سلفه يوآخيم لوف. وقد اختار فليك ثلاثة لاعبين جدد من منتخب تحت 21 عاما الفائز باللقب الأوروبي وهم كريم أديمي (19 عاما) ونيكو شلوتربيك (21 عاما) وديفيد راوم (23 عاما).
وينضم الثلاثي لشابين آخرين هما جمال موسيالا (18 عاما) الذي لعب في بطولة أمم أوروبا وفلوريان فريتز (18 عاما) الذي لم يلعب أي مباراة دولية إلى غاية اللحظة.
كما أعاد ماركو رويس للمنتخب، حيث كانت آخر مرة لعب فيها لاعب دورتموند بقميص المانشافت تعود إلى عام 2019. فيما أبقى علىالمخضرم توماس مولر، الذي استدعاه لوف للمشاركة في اليورو.
ويعد مولر واحدا من بين ثمانية لاعبين من بايرن ميونيخ في صفوف المنتخب الألماني، وهو يحظى بتقدير كبير من قبل المدرب لأنه "يتحمل المسؤولية ويمكنه قيادة الفريق"، يقول عنه فليك.
نفس الأمر ينطبق على يوشوا كيميش حيث أعاده المدرب الجديد مؤكدا نيته بالدفع به في وسط الميدان بدلا من مركز الظهير الأيمن مثلما حدث في اليورو. وسوف يواصل فليك عملية التدوير معلّلا بأنه "من المهم بالنسبة لنا أن نرى اللاعبين المثيرين للاهتمام الذين اخترناهم في الملعب".
يذكر أن المنتخب الألماني يحتل المركز الثالث في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر، بعدما حصد ست نقاط من أول ثلاث مباريات والتي تضمنت خسارة أمام مقدونيا الشمالية.
و.ب/ أ.ح
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
حاسة تهديفية كبيرة
لم يكن أحد يتوقع أن يتم في يوم ما الاحتفال بيوآخيم لوف كواحد من أشهر أبناء مسقط رأسه "شوناو" في منطقة الغابة السوداء. وتمتع لوف بحاسة تهديفية كبيرة وذلك أثناء مسيرته كلاعب كرة قدم، فقد سجل 83 هدفاً منها 81 في دوري الدرجة الثانية، إذ يعد لوف من بين الهدافين الكبار لفريق فرايبورغ. أما على مستوى المنتخب الألماني، فقد لعب لوف أربع مباريات فقط مع منتخب ألمانيا لكرة القدم للشباب تحت 21 سنة.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
بداية المسيرة التدريبية
بعمر الـ 35 عاما، أنهى يوآخيم لوف مسيرته كلاعب لكرة القدم مع فريق "ف س فراونفيلد" السويسري. وفي منتصف تسعينيات القرن الماضي انطلقت مسيرته التدريبية، إذ قاد فريق شتوتغارت سنة 1997 إلى الفوز بكأس ألمانيا على حساب فريق كوتبوس. وحقق لوف هذا اللقب من دون أن يتوفر على رخصة تدريب. وفي سنة 1998وصل لوف مع شتوتغارت إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية، بيد أنه خسر بهدف دون رد أمام فريق تشيلسي الإنجليزي.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
تجارب متعددة
انفصل يوآخيم لوف عن فريق شتوتغارت الألماني سنة 1998 ورحل لتدريب فريق فنربخشه التركي، إلا أن تجربته التدريبية هناك لم تدم طويلاً ليعود إلى ألمانيا من بوابة فريق كارلسروهى. كما درب لوف أيضا فريق تيرول آنسبروك النسماوي، وفاز معه بلقب الدوري النمساوي لكرة القدم سنة 2002.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
ثنائي مُتناغم
خلال دورة تدريبية قصيرة للاتحاد الألماني لكرة القدم سنة 2000، ظهر التناغم بشكل واضح بين يورغن كلينسمان (يمين الصورة) ويوآخيم لوف. وبعدما تولى كلينسمان مهمة تدريب المنتخب الألماني سنة 2004، أصبح لوف مساعداً له، حيث بدأ الثنائي مهمة إعداد "المانشافت" لنهائيات كأس العالم، التي احتضنتها ألمانيا سنة 2006.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
تدريب ألمانيا
بعد عروض كروية قوية للغاية، ودع المنتخب الألماني كأس العالم من دور نصف النهائي أمام المنتخب الإيطالي، الذي فاز باللقب في المباراة النهاية على حساب فرنسا. أداء المنتخب الألماني في كأس العالم نال استحسان الجمهور الألماني. وقرر كلينسمان الرحيل عن المنتخب الألماني، ليحل مكانه يوآخيم لوف في تدريب "المانشافت".
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
خسارة أمام البطل
في بطولة الأمم الأوروبية سنة 2008، وبعد خلاف حاد مع الحكم الرابع لمبارة النمسا وألمانيا برسم الدور الأول، اضطر يوآخيم لوف لمواصلة المباراة من المدرجات، كما تعرض للإيقاف في مباراة ربع النهائي أمام البرتغال. ووصل المنتخب الألماني إلى نهائي البطولة، إلا أنه تعرض للهزيمة بهدف دون رد أمام إسبانيا، التي كانت في أوج قوتها الكروية آنذاك.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
استبعاد الهداف كوراني
لم يتقبل يوآخيم لوف قرار مهاجمه الهداف كيفين كوراني (يمين الصورة) مغادرة الملعب دون إذن سنة 2008، فقد غادر كوراني ملعب دورتموند بدون إذن أثناء الاستراحة بين شوطي مباراة ألمانيا وروسيا (غادر كوراني الملعب بسبب إحباطه من عدم اللعب أساسيا). وأعلن لوف في وقت لاحق أن كوراني لن يلعب مرة ثانية للمنتخب الألماني، ليضع بذلك حداً لمسيرة هذا المهاجم الهداف مع "المانشافت".
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
إسبانيا مرة ثانية
في نهائيات كأس العالم، التي نظمتها جنوب أفريقيا سنة 2010، استطاع المنتخب الألماني أن يجذب الأنظار بقوة بفضل كرته الهجومية المذهلة وتشكيلته، التي كانت تضم عدة نجوم شباب مثل مسعود أوزيل وتوماس مولر وغيرهم، لكن ألمانيا اصطدمت مجدداً مع المنتخب الإسباني القوي، وغادرت البطولة من نصف نهائي البطولة، والتي فازت بها إسبانيا على حساب هولندا. وحلت ألمانيا في المركز الثالث على غرار نسخة 2006.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
لا تغير الفريق الفائز أبداً!
في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي احتضنتها بولندا وأوكرانيا سنة 2012، توقفت مسيرة المنتخب الألماني في نصف النهائي، وذلك بعد الخسارة بهدفين مقابل واحد أمام المنتخب الإيطالي. الهزيمة أمام المنتخب الإيطالي جرَّت على يوآخيم لوف انتقادات شديدة اللهجة بسبب التغييرات الكثيرة، التي أجراها على تشكيلة المنتخب.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
أبطال العالم
في مونديال البرازيل سنة 2014، توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم عقب فوزه في النهائي بهدف دون رد على المنتخب الأرجنتيني. وفي طريقه للفوز باللقب، أذل المنتخب الألماني البرازيل بسبعة أهداف لواحد في مباراة نصف النهائي. وتم اختيار يوآخيم لوف مدرب العام سنة 2014، إلا أن شهية لوف لتحقيق الألقاب كانت ماتزال مفتوحة.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
خيبة أمل
ودع المنتخب الألماني بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2016، المُنظمة في فرنسا، من دور نصف النهائي. وجاءت الخسارة هذه المرة أمام المنتخب الفرنسي، الذي انهزم بدوره أمام البرتغال بهدف دون رد في النهائي. وبعد انتهاء البطولة، مدد يوآخيم لوف عقده مع ألمانيا حتى عام 2020، وكان متحمساً للغاية للدفاع عن لقب كأس العالم في مونديال روسيا 2018.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
لقب جديد
ابتسم الحظ مجددا للمدرب يوآخيم لوف، فقبل سنة واحدة فقط من انطلاق فعاليات كأس العالم في روسيا 2018، تمكن المنتخب الألماني من الفوز بكأس القارات. وضمت تشكيلة "المانشافت" العديد من الوجوه الشابة.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
فضيحة في روسيا
تعرض المنتخب الألماني لضربة موجعة للغاية في مونديال روسيا 2018، وذلك بعدما فشل في الدفاع عن لقبه وودع البطولة من الدور الأول. خروج ألمانيا شكل صدمة كبيرة، وكان مفاجأة من العيار الثقيل، بيد أن يوآخيم لوف رفض الرحيل عن تدريب المنتخب وأصر على استكمال عقده المُمتد حتى سنة 2022.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
التضحية بثلاثي مونديال البرازيل
بعد كارثة الخروج من الدور الأول في مونديال روسيا 2018، اعترف يوآخيم لوف بأخطائه، وأعلن أنه سيجري تغييرات كبيرة على تشكيلة المنتخب، وأغلق لوف الباب في وجه الثلاثي الفائز بمونديال البرازيل: جيروم بواتينغ، ماتس هوملز وتوماس مولر.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
"يوم أسود قاتم"
تمكن المنتخب الألماني من التأهل إلى كأس أوروبا، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا. واعتقد يوآخيم لوف أنه يسير على الطريق الصحيح، إلا أنه تعرض لهزيمة مذلة بستة أهداف دون رد أمام إسبانيا برسم دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. ووصف يوآخيم لوف الخسارة بأنها "يوم أسود قاتم".
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
الرحيل عن "المانشافت"
بعد 15 عاما على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني، أعلن يوآخيم لوف (61 عاماً) الثلاثاء (9 /3/2021) رحيله عن المنتخب مع نهاية كأس أوروبا 2020 المؤجلة لصيف 2021 بسبب كورونا. وعبر الاتحاد الألماني عن قبوله لقرار لوف، مبديا امتنانه لما قدمه هذا المدرب للمنتخب الألماني. وعين الاتحاد الألماني المدرب هانزي فليك، خلفا ليوآخيم لوف، الذي كان يبحث عن نهاية سعيدة أو على الأقل مرضية مع المانشافت.
-
يوآخيم لوف.. مسيرة بطل حاصرته إخفاقات مؤلمة!
نهاية حزينة على ملعب ويمبلي
وقاد لوف المانشافت بمنافسات يورو 2020. وخسر مباراته الأولى بدور المجموعات 0-1 أمام فرنسا، ثم كشر المانشافت عن أنيابه وهزم البرتغال 4-2، ثم تعادل بشق الأنفس مع المجر (2-2) وصعد لثمن النهائي ليواجه المنتخب الإنجليزي ويخسر على ملعب ويمبلي صفر-2 (الثلاثاء 29/6/2021). ويواسي المدرب الإنجليزي ساوثغيت نظيره الألماني بعد المباراة، التي كانت آخر مباريات لوف مع المانشافت. إعداد: شتيفان نيستلر/ر.م/ ص.ش
الكاتب: مهدوي رضوان