مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة

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مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما امرأة هي ريانة برناوي، وهي باحثة ستقوم مع طاقم الفريق بإجراء عدة تجارب علمية في الفضاء.
دخل المغرب بقوّة على خط الترشح لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، مع إعلان الملك محمد السادس تقديم ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال، بعد مئة عام على انطلاق أهم مسابقة كروية في العالم.
رغم المكاسب الكبيرة التي تحققت مؤخراً، لا تزال حقوق المرأة مقيدة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر. ما الذي تم إنجازه في عام 2022 فيما يتعلق بحقوق المرأة الخليجية؟ وهل يكفي كبداية؟
تسعى السعودية بكل قوة لاقتحام مسارح التظاهرات الرياضية العالمية، غير أن سجل حقوق الإنسان يعكر أفق هذا الطموح، كما ظهر مجددا في تحفظ أستراليا ونيوزيلندا على سماح الفيفا بمساهمة المملكة في رعاية مونديال كرة القدم للسيدات.
بعد أعوام قليلة من الحق في قيادة السيارة، تقود المرأة السعودية الآن القطار أيضا. وتقدمت آلاف النساء لشغل وظائف كسائقات لقطار الحرمين السريع، الذي يصل مكة بالمدينة. خطوة تجد من يدعهما ومن يرفضها.
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