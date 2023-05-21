 مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة | DW الأخبار | DW | 22.05.2023

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مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة

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