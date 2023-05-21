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مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما سيدة

مهمة فضائية خاصة تنطلق الأحد مع أول سعوديين أحدهما امرأة هي ريانة برناوي، وهي باحثة ستقوم مع طاقم الفريق بإجراء عدة تجارب علمية في الفضاء.