 مهمة جديدة في ليبيا.. هل تتمكن أوروبا من فرض حظر الأسلحة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.02.2020

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سياسة واقتصاد

مهمة جديدة في ليبيا.. هل تتمكن أوروبا من فرض حظر الأسلحة؟

لم يكن حبر الاتفاق الأوروبي على تنفيذ مهمة جديدة لمراقبة حظر الأسلحة قد جف، حتى أعلن المبعوث الاممي إلى ليييا عن عمليات قصف وخروقات جديدة للهدنة. فهل يدخل الاتفاق حيز التنفيذ أم أن فرص تطبيقه تساوي الصفر، كما يرى خبراء؟

Libyen Symbolbild | UN-Sicherheitsrat Resolution zur Unterstützung der Beschlüsse der Libyen-Konferenz in Berlin (picture-alliance/Xinhua/A. Salahuddien)

بعد خلاف مرير اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على مهمة جديدة في ليبيا. ويرتبط الأمر بمراقبة حظر الأسلحة، الأمر الذي بات منذ مؤتمر برلين لبنة أساسية لاستراتيجية أوروبية جديدة حول ليبيا. بيد أن النمسا عارضت هذا التوجه، أي الاتفاق على مراقبة حظر الاسلحة، فيما أوضح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن هذه المهمة الجديدة تهدف "لمكافحة تهريب الأسلحة وأن مهمة صوفيا لم تعد قائمة"، في إشارة إلى مهمة الاتحاد الأوروبي السابقة الهادفة إلى مكافحة تهريب المهاجرين الساعين إلى الوصول للسواحل الإيطالية والمالطية.

دبلوماسية بخطى الحلزون

الموقف الألماني كان أكثر تفاؤلا خصوصا أن برلين منخرطة بشكل أكبر في المسار الليبي بعد مؤتمر برلين. فقد أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب اللقاء مع نظرائه الأوروبيين عن "وجود قرار مبدئي إيجابي"، وتحدث عن "مكون بحري" في التدخل الجديد في ليبيا.

ويشار إلى أن مهمة صوفيا للاتحاد الأوروبي مجمدة منذ العام الماضي بسبب مقاومة إيطاليا، لأن السفن تنتشل باستمرار لاجئين أمام سواحل ليبيا ويتم نقلهم إلى الموانئ الإيطالية.

ولطمأنة الحكومة النمساوية ومخاوفها من أن تؤدي المهمة الأوروبية إلى قدوم مزيد من اللاجئين، أكد وزير الخارجية الألماني بأن التدخل الجديد سيكون في شرق البحر المتوسط بعيدا عن طرق اللاجئين، علما أن هذا الالتزام لا يمكن تنفيذه إلا بصفة محدودة، لأن مهربي الأسلحة لن يمروا عبر طرق المراقبين الأوروبيين.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (وسط) خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (وسط) خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل

 وأضاف وزير الخارجية ماس في بروكسل ان الأمر يتعلق بمتابعة "عملية برلين" التي ترمي إلى الفصل بين طرفي الحرب الأهلية في ليبيا وإلى منع داعميهما الدوليين من إرسال الأسلحة إليهما. كما حصلت برلين على تعهد من وزراء خارجية الدول المعنية بالنزاع الليبي، خلال اجتماع في ختام مؤتمر ميونيخ للأمن، باحترام حظر الأسلحة. بيد أن جدية هذا الأمر تبقى موضع سؤال، فبعد مؤتمر برلين حول ليبيا لاحظ الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش أن وقف إطلاق النار استمر فقط ساعات وحظر الأسلحة تم خرقه من جميع الأطراف.

ماذا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يفعل؟

بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تسلحت الميليشيات المحلية من مخزون الجيش. ومع تفجر الحرب الأهلية في 2014 تحولت ليبيا إلى مستورد هام للأسلحة؛ ومنذ أن اشتدت العمليات القتالية في السنة الماضية يتم خوض حرب بالوكالة على الأرض الليبية: دولة الإمارات ومصر والأردن وروسيا تزود قوات رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر بالسلاح والعتاد، فيما تقوم تركيا بالأمر نفسه مع حكومة السراج المعترف بها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الوروبي. ومن خلال تدويل النزاع تتدفق منذ مدة أسلحة من كل الجهات من البر والبحر وعبر الجو.

وكانت المفاوضات حول مهمة الاتحاد الأوروبي الجديدة معقدة، كما قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل الذي أكد أنه يوجد ما يكفي من المتطوعين لتقديم السفن الضرورية. وإذا عثرت السفن على شحنة للأسلحة، فإنها قادرة على وقفها: "التدخل ليس نزهة". ولم يشأ بوريل تحديد نسبة الأجهزة العسكرية التي ستمر عبر البحر. "نفعل ما بوسعنا القيام به، لكن لا يمكن لنا في النهاية نشر قوات على الحدود المصرية الليبية".

وبهذا يبين أن المراقبة الجوية ستصلح فقط للحصول على المعلومات، والمراقبة البحرية من شأنها تعزيز الشعور لدى الأوروبيين بأنهم ملتزمون بالنزاع، لأنه من أجل وقف تدفق الأسلحة بجدية، يجب إرسال وحدات مشاة وكذلك فرض مراقبة تامة للأجواء الليبية بمقاتلات، وكلاهما لا يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمه.

الأطراف الليبية المتناحرة تحصل على الأسلحة من جهات دولية متعددة

الأطراف الليبية المتناحرة تحصل على الأسلحة من جهات دولية متعددة

هل حظر الأسلحة "نكتة"؟

مختارات

لقيت ألمانيا تقديرا دوليا لعقدها في منتصف الشهر الماضي مؤتمرا للبحث عن حل سلمي للنزاع في ليبيا. لكن الآن كشفت معلومات أن برلين صدرت منذ مطلع العام الجاري أسلحة بملايين اليوروهات لأطراف مختلفة لها صلة بذلك النزاع. (12.02.2020)

أكدت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة أن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بات "مزحة"، فيما دعت الحكومات إلى تسريع المباحثات بشأن وقف إطلاق نار دائم. (16.02.2020)

وفي ميونيخ قالت شتيفاني وليامس، نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا: "حظر الأسلحة تحول إلى نكتة ويجب علينا فعلا فعل الكثير هنا". والوضع معقد، لأن الخروقات تحصل على جميع طرق النقل، لكن يجب مراقبة الحظر وتحديد المسؤولية. وحتى وزير الخارجية الألماني كان مجبرا على الاعتراف بأنه حصلت في الأسابيع الأخيرة "خرقات كثيرة".

في غضون ذلك يتحدث الليبراليون في البرلمان الأوروبي عن 100 خرق مؤخرا ويعتبرون قرار وزراء الخارجية غير كاف. واعتبروا أن الوزراء ضيعوا فرصة "التفاهم على عقوبات لإرسال رسالة واضحة في اتجاه تركيا وروسيا أودولة الإمارات"، كما أعلنت السياسية الليبرالية الألمانية البارزة نيكولا بير، نائبة رئيس البرلمان الاوروبي، التي أوضحت أن المهمة العسكرية بدون عقوبات ضعيفة لنزع فتيل النزاع في ليبيا وفي آن واحد لمكافحة أسباب الهجرة.

أما الخضر فينتقدون الاتفاق الجديد لأن عمليات الإنقاذ البحري غير مبرمجة فيه بوضوح.

بدروه يشكك المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن في قدرة الاتحاد الأوروبي في الظروف الحالية على تنفيذ مخططاته. "لا توجد إمكانيات سهلة وغير مكلفة وواعدة بالنجاح للاتحاد الأوروبي لفرض حظر الأسلحة في ليبيا. جميعها مرتبطة جزئيا بتكاليف سياسية ومالية وعسكرية"، كما يكتب الخبيران في المعهد ماركوس كايم وروني شولتس.

 وبما أن إيطاليا وفرنسا تسيران في ليبيا في اتجاهات مختلفة وتتموضعان على جهات متعارضة في النزاع في ليبيا، فإن فرص فرض حظر على الأسلحة تساوي الصف، حسب رأي الخبيرين الألمانيين.

بربارا فيزل/ م.أ.م

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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