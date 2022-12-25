مهمة الإعلام في التعريف بالتغير المناخي

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عندما قام جيف بيزوس برحلة إلى الفضاء اهتمت وسائل الإعلام بهذا الحدث وكانت ترافقه بأكثر من مائتي دقيقة في اليوم. لكن حول التغير المناخي لم يُبث سوى 267 دقيقة في العام. فكيف يمكن للإعلام التعريف أكثر بخطر التغير المناخي؟
يعيش المغرب قصة تفوق الخيال، تابعها العالم بشغف بفضل مشوار استثنائي لـ"أسود الأطلس" في مونديال قطر. حدث أثار اهتمام الإعلام العالمي، بعد تمكن المنتخب المغربي من إسقاط منتخبات أوروبية قوية منها بلجيكا وإسبانيا والبرتغال.
خلال عام 2022، لم يغطي الإعلام بعض القصص بالشكل الكافي رغم أهميتها بسبب الأحداث الكبيرة وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار وجائحة كورونا. التقرير التالي يلقي الضوء على بعض القصص التي قد يكون لها مستقبل كبير.
حذر معهد روبرت كوخ الألماني من ظهور أمراض "غريبة" في ألمانيا نتيجة التغير المناخي وارتفاع الحرارة، مؤكدًا أنهم يسعون لتوعية الأطباء بهذه الأمراض، وسط دعوات لإجراء المزيد من الأبحاث حول تأثير التغير المناخي على الأمراض.
قتل شخصان وأصيب آخرون بجراح مختلفة في حادث إطلاق نار وقع في محيط مركز ثقافي كردي في باريس اليوم. وسائل إعلام فرنسية قالت إن المشتبه به رجل ستيني وقد تم اعتقاله.
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