 مهمة الإعلام في التعريف بالتغير المناخي | المستقبل الآن | DW | 22.05.2022

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المستقبل الآن

مهمة الإعلام في التعريف بالتغير المناخي

عندما قام جيف بيزوس برحلة إلى الفضاء اهتمت وسائل الإعلام بهذا الحدث وكانت ترافقه بأكثر من مائتي دقيقة في اليوم. لكن حول التغير المناخي لم يُبث سوى 267 دقيقة في العام. فكيف يمكن للإعلام التعريف أكثر بخطر التغير المناخي؟

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