مهمة الإعلام في التعريف بالتغير المناخي

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عندما قام جيف بيزوس برحلة إلى الفضاء اهتمت وسائل الإعلام بهذا الحدث وكانت ترافقه بأكثر من مائتي دقيقة في اليوم. لكن حول التغير المناخي لم يُبث سوى 267 دقيقة في العام. فكيف يمكن للإعلام التعريف أكثر بخطر التغير المناخي؟
قررت حركة طالبان إلزام مذيعات التلفزيون بتغطية وجوههن، لتظهر عيونهن فقط. الحركة، التي عادت للاستيلاء على السلطة العام المنصرم، أبلغت جميع قنوات التلفزيون بأن القرار ملزم "وليس قابلا للمناقشة".
منذ تولي فلاديمير بوتين السلطة في روسيا عام 2000، تم اغتيال 37 صحافيا حسب إحصائيات، مراسلون بلا حدود. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نلقي نظرة على واقع الإعلام في روسيا والتطورات التي حصلت منذ التسعينات وحتى الآن.
بعد أن أثار فعلها ضجة اعلامية، فرضت محكمة في موسكو غرامة مالية في حق موظفة التلفزيون الروسي التي احتجت على الحرب في أوكرانيا خلال نشرة أخبار في فترة الذروة، وأمرت بالإفراج عنها.
تأتي مجموعة من الدول العربية في بؤرة التغير المناخي الذي يضرب العالم. الموضوع بات يهدد حياة الناس ومحاصيلهم وحتى الآثار التاريخية، وباتت مشاهد غير معتادة بالمطلق تظهر في أكثر من بلد عربي.
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