مهمة الإعلام في التعريف بالتغير المناخي

حرية الصحافة.. هكذا قضى بوتين على الإعلام الحر بشكل ممنهج!

منذ تولي فلاديمير بوتين السلطة في روسيا عام 2000، تم اغتيال 37 صحافيا حسب إحصائيات، مراسلون بلا حدود. بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، نلقي نظرة على واقع الإعلام في روسيا والتطورات التي حصلت منذ التسعينات وحتى الآن.