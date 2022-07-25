مهرجان موسيقى فاغنر يقام لاول مرة منذ الجائحة

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مهرجان موسيقى فاغنر يُقام لأول مرة منذ الجائحة. المستشارة السابقة أنغيلا ميركل تتصدر الحضور. لكن المهرجان يواجه اتهامات بحدوث تحرشات جنسية. مديرة المهرجان تعد بإجراء تحقيقات وكذلك وزيرة الثقافة كلاوديا روت.
بعد 16 عاماً من رئاسة أنغيلا ميركل للحكومة الألمانية، وصل مشوارها السياسي إلى محطته الأخيرة للانتقال إلى حياة التقاعد، فماذا ينتظرها هناك؟ وما هي النشاطات التي تحب ممارستها في وقت الفراغ؟
بعد 16 عامًا كمستشارة لألمانيا ودّع الجيش الاتحادي أنغيلا ميركل من خلال عرض عسكري موسيقي كبير. ووسط لحظات تغلب فيها العاطفة لم تتوان ميركل عن الدعوة للدفاع عن الديمقراطية والتصدي للكراهية والعنف والتضليل.
رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقابلة حديثة تحليل أسباب هزيمة تحالفها المسيحي في الانتخابات العامة، كما حذرت من ازدياد عدد الإصابات بكورونا في البلاد. وأثنت على اتفاقية اللجوء مع تركيا، مشيرة إلى أنها "نجحت".
بعد إعلان تركيا السفير الألماني ضمن الأشخاص غير المرغوب فيهم، انتقد حزب البديل اليميني سياسة برلين تجاه أردوغان، فيما دعا القيادي في حزب الخضر جيم أوزدمير إلى مواصلة الحملة من أجل إطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول