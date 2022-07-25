 مهرجان موسيقى فاغنر يقام لاول مرة منذ الجائحة | DW الأخبار | DW | 26.07.2022

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DW الأخبار

مهرجان موسيقى فاغنر يقام لاول مرة منذ الجائحة

مهرجان موسيقى فاغنر يُقام لأول مرة منذ الجائحة. المستشارة السابقة أنغيلا ميركل تتصدر الحضور. لكن المهرجان يواجه اتهامات بحدوث تحرشات جنسية. مديرة المهرجان تعد بإجراء تحقيقات وكذلك وزيرة الثقافة كلاوديا روت.

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