مهرجان موسيقى فاغنر يقام لاول مرة منذ الجائحة

ميركل ترفض تحليل سبب هزيمة حزبها وتثني على اتفاق اللجوء مع تركيا

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقابلة حديثة تحليل أسباب هزيمة تحالفها المسيحي في الانتخابات العامة، كما حذرت من ازدياد عدد الإصابات بكورونا في البلاد. وأثنت على اتفاقية اللجوء مع تركيا، مشيرة إلى أنها "نجحت".