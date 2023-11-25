مهرجان مراكش الدولي للفيلم يستهل فعالياته بـ"قاتل مستأجر"

رفع الستار مساء الجمعة (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) عن الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستستمر حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأقيم حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وسط مراكش، ويضم أعضاء لجنة التحكيم جيسيكا تشاستين، الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار، والممثلة الإيرانية زهراء أمير والممثلة الفرنسية كامي كوتان والممثل والمخرج الأسترالي، جويل إجيرتون والمخرجة البريطانية، جوانا هوك والمخرج السويدي مصري الأصل، طارق صالح والكاتبة الفرنسية مغربية الأصل، ليلى السليماني.

وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام أربعة عشر فيلماً. ودعت الممثلة الأمريكية، جيسيكا تشاستين إلى"ضرورة تسخير الفن السينمائي لرفع مستوى الوعي في العالم ومطالبة السياسيين بالتغيير". وتابعت تشاستين التي تترأس لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان إن "السينما يمكنها التأثير على السلوك من خلال تبديدها الحواجز أوّلاً وإطلاقها نقاشات مهمة في شأن مواضيع معقّدة كالعدالة بين الأعراق وانعدام المساواة بين الجنسين وغيرها من المسائل الثقافية المهمة".

دعت الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين إلى "ضرورة تسخير الفن السينمائي لرفع مستوى الوعي في العالم "

وشهد حفل الافتتاح تكريم الممثل الدنمركي مادس ميكلسن، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان كأحسن ممثل. وعبر ميكلسن عن فرحته بهذا التكريم وقال إنه يهديه إلى كل من عمل معهم طوال مشواره الفني. كما من المنتظر أن يكرم المهرجان في هذه الدورة أيضا الممثل المغربي فوزي بنسعيدي. وعرض مساء أمس الجمعة أيضا الفيلم الأمريكي "قاتل مستأجر" لمخرجه ريتشارد لينكليتر، ضمن فعاليات افتتاح المهرجان. ومن المنتظر أن يعرض في هذه الدورة 75 فيلما من 36 بلدا.

كما ستشهد هذه الدورة لقاءات فكرية وندوات وحوارات، من بينها حوارات حرة مع عشرة من كبرى الأسماء في السينما العالمية، من بينهم الممثل والمخرج الأسترالي سايمون بيكر والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي والمخرج الفرنسي برتران بونيلو، والممثل الأمريكي وليام دافو، والمخرج الهندي أنوراج كاشياب، والمخرجة اليابانية نعومي كاواسي، والمخرج الدنمركي مادس ميكلسن.

وقرر منظموا هذه الدورة إلغاء كافة أشكال الاحتفالات وخاصة فقرة البساط الأحمر والعروض المجانية التي كان يقيمها المهرجان في ساحة "جامع الفنا" الشهيرة، وذلك تضامنا مع غزة .

إ.م/ع.ج.م (رويترز/ أ.ف.ب)