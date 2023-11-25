 مهرجان مراكش الدولي للفيلم يستهل فعالياته بـ"قاتل مستأجر" | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.11.2023

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منوعات

مهرجان مراكش الدولي للفيلم يستهل فعالياته بـ"قاتل مستأجر"

انطلقت فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستستمر حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بعرض الفيلم الأمريكي "قاتل مستأجر". ومن المنتظر أن يعرض في هذه الدورة 75 فيلما من 36 بلداً.

حفل افتتاح الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش (14/11/2023)

أعضاء لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش خلال حفل الافتتاح

رفع الستار مساء الجمعة (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023) عن الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش التي ستستمر حتى الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأقيم حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وسط مراكش، ويضم أعضاء لجنة التحكيم جيسيكا تشاستين، الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار، والممثلة الإيرانية زهراء أمير والممثلة الفرنسية كامي كوتان والممثل والمخرج الأسترالي، جويل إجيرتون والمخرجة البريطانية، جوانا هوك والمخرج السويدي مصري الأصل، طارق صالح والكاتبة الفرنسية مغربية الأصل، ليلى السليماني.

وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام أربعة عشر فيلماً. ودعت الممثلة الأمريكية، جيسيكا تشاستين إلى"ضرورة تسخير الفن السينمائي لرفع مستوى الوعي في العالم ومطالبة السياسيين بالتغيير". وتابعت تشاستين التي تترأس لجنة تحكيم الدورة العشرين للمهرجان إن "السينما يمكنها التأثير على السلوك من خلال تبديدها الحواجز أوّلاً وإطلاقها نقاشات مهمة في شأن مواضيع معقّدة كالعدالة بين الأعراق وانعدام المساواة بين الجنسين وغيرها من المسائل الثقافية المهمة".

الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين الحائزة على جائزة أوسكار.

دعت الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين إلى "ضرورة تسخير الفن السينمائي لرفع مستوى الوعي في العالم "

وشهد حفل الافتتاح تكريم الممثل الدنمركي مادس ميكلسن، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان كأحسن ممثل. وعبر ميكلسن عن فرحته بهذا التكريم وقال إنه يهديه إلى كل من عمل معهم طوال مشواره الفني. كما من المنتظر أن يكرم المهرجان في هذه الدورة أيضا الممثل المغربي فوزي بنسعيدي. وعرض مساء أمس الجمعة أيضا الفيلم الأمريكي "قاتل مستأجر" لمخرجه ريتشارد لينكليتر، ضمن فعاليات افتتاح المهرجان. ومن المنتظر أن يعرض في هذه الدورة 75 فيلما من 36 بلدا. 

كما ستشهد هذه الدورة لقاءات فكرية وندوات وحوارات، من بينها حوارات حرة مع عشرة من كبرى الأسماء في السينما العالمية، من بينهم الممثل والمخرج الأسترالي سايمون بيكر والمخرج المغربي فوزي بنسعيدي والمخرج الفرنسي برتران بونيلو، والممثل الأمريكي وليام دافو، والمخرج الهندي أنوراج كاشياب، والمخرجة اليابانية نعومي كاواسي، والمخرج الدنمركي مادس ميكلسن.

وقرر منظموا هذه الدورة إلغاء كافة أشكال الاحتفالات وخاصة فقرة البساط الأحمر والعروض المجانية التي كان يقيمها المهرجان في ساحة "جامع الفنا" الشهيرة، وذلك تضامنا مع غزة .

إ.م/ع.ج.م (رويترز/ أ.ف.ب)

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    مهرجان مراكش السينمائي: موعد سنوي مع ألمع النجوم

    قصة مراكش مع النجوم

    في دورته الثالثة عشر حافظ مهرجان مراكش الدولي للفيلم السينمائي على ثقله و تألقه، فقد استضاف ثلة من نجوم الصف الأول في السينما العالمية، و نجح كالعادة في لفت أنظار العالم إلى مدينة مراكش المغربية.

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    مهرجان مراكش السينمائي: موعد سنوي مع ألمع النجوم

    شارون ستون النجمة المتألقة دوما

    الدورة الحالية للمهرجان احتفت بالنجمة السينمائية شارون ستون التي رسمت مسارها الفني بالعديد من الأعمال السينمائية المميزة وأعربت عن سعادتها بتكريمها من طرف المخرج العالمي مارتن سكورسيزي

  • Film Festival of Marrakesch 2013

    مهرجان مراكش السينمائي: موعد سنوي مع ألمع النجوم

    تكريم السينما الاسكندينافية

    السينما الاسكندينافية كانت ضيفة الشرف خلال الدورة الحالية من المهرجان و التي امتدت من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر وعلى منصة حفل الافتتاح، صعد وفد اسكندينافي رفيع من مخرجين وممثلين ومنتجين يمثلون دول السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وأيسلندا، حيث تسلم المخرج الدنماركي نيكولاس ويندينك ريفن نجمة المهرجان، من يد المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي.

  • Bildergalerie Festival Marrakech

    مهرجان مراكش السينمائي: موعد سنوي مع ألمع النجوم

    للسينما الهندية مكانتها

    لطالما حظيت سينما بوليود بنصيبها من مهرجان مراكش نظرا لشعبيتها وسط الجمهور المغربي، و بعد أن احتفى بها المهرجان في إحدى دوراته السابقة، حضر عدد من نجو بوليود ليمثلوا السينما الهندية.

  • Bildergalerie Festival Marrakech

    مهرجان مراكش السينمائي: موعد سنوي مع ألمع النجوم

    جمال دبوز نجم التلاقح الثقافي

    يعتبر مهرجان مراكش فرصة لالتقاء فنانين من مشارب مختلفة، نجوم السينما العالميين و الممثلين العرب و المغاربة يجتمعون خلال هذه المناسبة للحديث بلغة واحدة هي لغة الفن و السينما.في الصورة جمال دبوز الفكاهي المغربي الفرنسي لحظة وصوله للمهرجان.

  • Film Festival of Marrakesch 2013 Jury

    مهرجان مراكش السينمائي: موعد سنوي مع ألمع النجوم

    مارتن سكورسيزي نجم المهرجان الدائم

    و تتكون لجنة تحكيم المهرجان من مجموعة فنانين و نجوم سينمائيين و مخرجين يرأسهم المخرج العالمي المشهور مارتن سكورسيزي. و هي ليست المرة الأولى التي يرأس فيها سكورسيزي لجنة التحكيم فقد تحول إلى ضيف دائم للمهرجان

  • Bildergalerie Festival Marrakech

    مهرجان مراكش السينمائي: موعد سنوي مع ألمع النجوم

    تكريم الفنان المغربي محمد خويي

    المهرجان أيضا فرصة للتعريف بالسينما المغربية. مجموعة من الأعمال السينمائية المغربية تم عرضها خلال المهرجان، كما يستضيف المهرجان أيضا خلال كل دورة نجوما سينمائيين عرب، تقدمهم خلال الدورة الحالية الممثل المصري عادل إمام. وكرم المهرجان الفنان المغربي محمد خويي.

  • Bildergalerie Festival Marrakech

    مهرجان مراكش السينمائي: موعد سنوي مع ألمع النجوم

    مراكش تتألق

    في مثل هذا الوقت من كل عام تتخذ المدينة الحمراء أو عاصمة النخيل كما يسيمها المغاربة، أبهى حلة لتستقبل ألمع نجوم السينما العالميين و عشاق الفن السابع و تلتفت أنظار العالم نحو البساط الأحمر لمهرجان مراكش.

    الكاتب: إعداد سهام أشطو


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