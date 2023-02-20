مهرجان للتعريف بالفن والثقافة الكردية في برلين

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للعام الثاني على التوالي نظم أكراد سوريا في برلين مهرجانهم السنوي للتعريف بالفن والثقافة الكردية على مدار أربعة أيام بالتعاون مع جمعيات ومنظمات ألمانية وعربية وبحضور لافت ومنوع. المزيد في التقرير التالي.
تعد خدمة "قطار الثقافة" بين العاصمة الألمانية برلين ومدينة فروتسواف البولندية، أكثر من مجرد وسيلة مواصلات تربط بين المدينتين، فهي تقدم أيضا برنامجا ثقافيا وترفيهيا في آن واحد.
تظاهر الأكراد في مدينة الحسكة السورية تنديداً بهجوم إطلاق النار الذي أوقع ثلاثة قتلى من الجالية الكردية في باريس، فيما قالت النيابة الفرنسية إن الرجل كان ينوي من البداية "اغتيال مهاجرين" في بلدة شمال العاصمة باريس.
قال المخرج ستيفن سبيلبرغ لدى تسلمه جائزة الدب الذهبي العمر في مهرجان برلين السينمائي إن احتمال إنتاج أفلام جديدة ما زال يثير حماسه وهو في سن السادسة والسبعين، وكشف النقاب عن تفاصيل جديدة من عمل جديد.
في عام 1999 أسس مع المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد أوركسترا للسلام باسم "الديوان الغربي الشرقي"، إنه الموسيقي العالمي دانيال بارنبويم الذي ولد في الأرجنتين وعاش في إسرائيل وألمانيا. فمن هو بارنبويم الذي بلغ الثمانين؟
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