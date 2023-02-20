مهرجان للتعريف بالفن والثقافة الكردية في برلين

ستيفن سبيلبرغ في البرليناله: إنتاج أفلام جديدة ما زال يثير حماسي

قال المخرج ستيفن سبيلبرغ لدى تسلمه جائزة الدب الذهبي العمر في مهرجان برلين السينمائي إن احتمال إنتاج أفلام جديدة ما زال يثير حماسه وهو في سن السادسة والسبعين، وكشف النقاب عن تفاصيل جديدة من عمل جديد.