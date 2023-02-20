 مهرجان للتعريف بالفن والثقافة الكردية في برلين | DW الأخبار | DW | 30.05.2023

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DW الأخبار

مهرجان للتعريف بالفن والثقافة الكردية في برلين

للعام الثاني على التوالي نظم أكراد سوريا في برلين مهرجانهم السنوي للتعريف بالفن والثقافة الكردية على مدار أربعة أيام بالتعاون مع جمعيات ومنظمات ألمانية وعربية وبحضور لافت ومنوع. المزيد في التقرير التالي.

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