 مهرجان كان.. حضور عربي مميز، لكن بلا تنافس على″السعفة الذهبية″ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 20.05.2022

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ثقافة ومجتمع

مهرجان كان.. حضور عربي مميز، لكن بلا تنافس على"السعفة الذهبية"

رغم غياب الأفلام العربية عن المشاركة في المسابقة الرسمية في مهرجان كان، إلا أن الأفلام العربية سجلت حضورا مميزا في مسابقات أخرى، كيف يبدو الحضور العربي على صعيد الأفلام ومدى مشاركة السينمائيين العرب؟

مدخل قصر المهرجانات خلال الاستعداد لمهرجان كان السينمائي الدولي 2022- الاثنين 16 مايو/ أيار 2022.

انطلاق مهرجان كان في دورته الـ 75 بمشاركة عربية مميزة خارج حلبة التنافس في المسابقة الرئيسة

في خضم تطورات متسارعة وحرب دائرة في أوكرانيا وأزمات اقتصادية تعصف بالكثير من دول العالم، افتتح مهرجان كان في نسخته الـ 75 فيما غابت الأفلام العربية عن المشاركة في المسابقة الرسمية والرئيسية في المهرجان للفوز بـ "السعفة  الذهبية". ورغم هذا الغياب، إلا أن الأفلام العربية سجلت حضورا مميزا في مسابقة "نظرة ما" وهي غير رسمية، لكنها هامة، كما حضرت أيضا في تظاهرة المسابقة الموازية  التي يُطلق عليها "نصف شهر المخرجين".

حضور عربي مميز للأفلام

تنقسم الأفلام العربية التي تُعرض في مهرجان كان إلى قسمين: الأول يضم الأفلام المشاركة في مسابقة "نظرة ما" وهي ثلاث أفلام، أما القسم الثاني فيضم الأفلام المشاركة في مسابقة "نصف شهر المخرجين" وهي أيضا ثلاثة أفلام. كذلك تبرز المشاركة العربية في أفلام تُعرض خارج المسابقة الرسمية حيث يتواجد فيلمان عربيان لمخرجين من أصول مهاجرة مثل فيلم "صبي من الجنة" المثير للجدل للمخرج السويدي من أصل مصري طارق صلاح وأيضا فيلم "المتمرد" من إخراج عادل العربي وبلال فرح وكلاهما بلجيكيان من أصل مغربي.

وفي تعليقه على المشاركة العربية، قال الناقد السينمائي المصري محمد سيد عبد الرحيم إن المهرجان بات "ينظر إلى الأفلام العربية بشكل مختلف في ظل اهتمام شخصيات عالمية بالسينما العربية وهي شخصيات لديها تواصل جيد مع السينمائيين العرب وتعمل على إدخال أفلام عربية إلى المهرجان".

وفي مقابلة معDW  عربية، أضاف عبد الرحيم وهو المدير الفني السابق لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، أن السنوات السابقة من المهرجان شهدت تواجد عربي "بشكل متزايد". وقال "إن هذه المشاركة تعد انجازا رائعا للسينما العربية حيث وجدت موطئ قدم لكي تعرض إنتاجها في أحد أهم وأكبر المهرجانات في العالم بأسره وهذا لا يقتصر على مهرجان كان، ويشمل ايضا مهرجاني برلين والبندقية".

لجنة التحكيم للدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي

لجنة التحكيم للدورة الـ 75 لمهرجان كان السينمائي

يشار إلى أن الفيلم المصري "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري، حاز العام الماضي على جائزتين في المهرجان أحدهما الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الـ 74، وهي أول جائزة يحصل عليها فيلم مصري طويل في تاريخ المهرجان. ورغم تتويجه في المهرجان، إلا أن الفيلم أثار الكثير من الجدل في مصر عند عرضه في مهرجان الجونة السينمائي العام الماضي حتى وصل الأمر إلى مغادرة بعض الفنانين العرض.

حضور عربي غير مسبوق في التحكيم

وبالعودة إلى مهرجان كان الحالي،  يعد حضور المخرجين العرب واضحا في بعض لجان التحكيم فعلى سبيل المثال اختارت اللجنة المنظمة للمهرجان المخرجة التونسية كوثر بن هنية لترأس لجنة "أسبوع النقاد". ولا يتوقف الأمر على تونس بل أيضا تمتلك مصر تمثيلا متميزا في التحكيم إذ يترأس المخرج يسري نصر الله "لجنة الأفلام القصيرة"، بينما يتولى مواطنه الناقد أحمد شوقي قيادة لجنة تحكيم "الاتحاد الدولي للنقاد" السينمائيين.

بدوره، يرى الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم أن المشاركة العربية في التحكيم هذا العام "غير مسبوقة". وقال إن "المشاركة العربية في التحكيم تعد الأبرز خاصة مع وجود ثلاث رؤساء تحكيم لثلاث لجان مختلفة ولم يحدث هذا من قبل في مهرجان كان". وأضاف "هذا يشكل نظرة مختلفة تماما للمنطقة العربية من قبل أهم مهرجان سينمائي في العالم".

الممثل الأمريكي توم كروز يتلقى السعفة الذهبية في مهرجان كان

الممثل الأمريكي توم كروز يتلقى السعفة الذهبية في مهرجان كان

رفع قيود كورونا

يشار إلى أن صناع السينما وعشاقها استطاعوا تنفس الصعداء بعودة مهرجان كان بقوته المعتادة بعد عامين من الصعوبات بسبب جائحة كورونا.

كذلك، قررت الإدارة المنظمة للمهرجان إلغاء القيود المرتبطة بجائحة كورونا إذ اقتصر الأمر على ارتداء كمامات عند حضور عروض الأفلام.

زيلينسكي وإطلالة كان

وسجّل مهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام تضامنه مع أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي حيث استبعدت إدارة المهرجان الممثلين الرسميين الروس وصانعي الأفلام الروس، لكن تم قبول المخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي يعيش في ألمانيا، في المسابقة. وأعلن منظمو المهرجان في بيان الثلاثاء "ما لم يتوقف العدوان بشروط ترضي الشعب الأوكراني، فلن تتم استضافة وفود رسمية من روسيا أو قبول وجود أي هيئة مرتبطة بالحكومة الروسية".

وأضاف البيان "من ناحية أخرى، نريد أن نحيي شجاعة كل الذين جازفوا بالتظاهر في روسيا ضد العدوان وضد غزو أوكرانيا متوجهين إلى الفنانين والمهنيين في صناعة السينما الذين لا يمكن ربطهم بهذه الأعمال غير المقبولة ولا بأولئك الذين يقصفون أوكرانيا". وعند افتتاح المهرجان، تفاجأ كثيرون بإلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر الفيديو وهي الكلمة التي لاقت إشادة كبيرة من الحضور، قائلا: في النهاية، ستزول الكراهية ويموت الطغاة".

مختارات

أبزر الأفلام العربية المشاركة

"أشكال"

يعد الفيلم أول عمل روائي للمخرج التونسي يوسف الشابي، فيما تدور أحداثه حول قصة غامضة في تونس ما بعد الثورة، حيث يعثر ضابط وضابطة في الشرطة على جثة محترقة في أحد مواقع البناء المهجورة في قرطاج.

"تحت شجرة التين"

وكما فيلم "أشكال" أول أفلام الشابي، فإن فيلم "تحت شجرة التين" يعد الفيلم الروائي الأول للمخرجة التونسية أريج السحيري. وتدور قصة الفيلم حول علاقات المراهقين والمراهقات خلال موسم جمع التين فيما يشارك في الفيلم عدد من الممثلين الهواة.

"القفطان الأزرق"

تدور أحداث الفيلم وهو من إخراج المغربية مريم توازني، حول قصة زوجين يديران متجرا لبيع القفاطين المغربية في أحد أقدم الأسواق في مدينة سلا، بيد أن حياتهما تتغير عندما يوظفان شابا للعمل معهما.

"الحرقة"

وبهذا الفيلم، كتبت السينما التونسية حضورا مميزا إذ يعد فيلم "الحرقة" عملا تونسيا آخر يشارك في المهرجان. يعد الفيلم العمل الروائي الأول للمخرج التونسي والمقيم في أمريكا لطفي ناثان. تدور أحداث الفيلم حول قصة شاب في العشرينات من عمره يكسب قوت يومه بالكاد عبر بيع الوقود المهرب في السوق السوداء، لكنه حياته تتغير عندما يموت والده فجأة ويتركه لرعاية شقيقتين أصغر سنا منه.

"السد"

تدور أحداث الفيلم وهو من إخراج اللبناني علي شاري حول قصص حقيقية مستمدة من تواصل شاري المباشر مع عمال مصانع الطوب على مدى سنوات.

"حمى المتوسط"

أخرجت الفيلم الفلسطينية مها الحاج فيما تدور أحداثه حول وليد وهو كاتب يعيش في حيفا يعاني من الاكتئاب فيما تجمعه الصدفة بالتعرف على جاره ليشرعا في تنفيذ مخطط يساعده على الخروج من حالة الاكتئاب.

"صبي من الجنة"

رغم أنه يعرض خارج المسابقة الرسمية، إلا أن الفيلم وهو من إخراج السويدي من أصل مصري طارق صلاح أثار الكثير من الجدل. تدور أحداثه في جامعة الأزهر حول شخصية الشاب آدم ويومه الأول في جامعة الأزهر، الذي يصادف موت شيخ الأزهر وما يُسفر عنه من صراع على السلطة بين النخبة الدينية والسياسية في مصر.

 

محمد فرحان

 

  • Frankreich Plakate in Unterstützung zur Ukraine am Palais des Festivals in Cannes

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    التضامن مع أوكرانيا

    سجّل مهرجان كان السينمائي في نسخته لهذا العام تضامنه مع أوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي. واستبعدت إدارة المهرجان الممثلين الرسميين الروس وصانعي الأفلام الروس. فقط المخرج كيريل سيريبنيكوف، الذي يعيش في ألمانيا، تم قبوله في المسابقة.

  • Filmaufnahme: eine junge weiße Frau mit schwarzem Kleid und weißem Kragen und Saum lauscht an einer Tür; im Raum dahinter steht ein Mann mit Bart, vor ihm sitzen ein Cellist und ein Violinist

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    فيلم روسي: "زوجة تشايكوفسكي"

    تم قبول فيلم المخرج كيريل سيريبنيكوف "زوجة تشايكوفسكي" في المسابقة على أساس أنه لم ينل أي دعم أو تمويل روسي. وكان المخرج قيد الإقامة الجبرية في روسيا ويعيش منذ إطلاق سراحه في المنفى في ألمانيا. يدور الفيلم حول الملحن الشهير تشايكوفسكي الذي يتزوج شابة لإخفاء مثليته الجنسية.

  • Filmszene | Elvis (2022): Austin Butler als Elvis Presley auf einem Konzert vor jubelndem Publikum

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    عودة أسطورة الروك أند رول

    قام المخرج الأسترالي باز لورمان، المعروف بأفلام شباك التذاكر مثل "الطاحونة الحمراء" Moulin Rouge و"روميو + جولييت"، بتصوير فيلم سيرة ذاتية عن إلفيس بريسلي. يؤدي الممثل الأمريكي أوستن بتلر دور أسطورة موسيقى الروك أند رول، والفيلم خارج المنافسة الرسمية.

  • Eine Filmszene aus Coupez!: ein Mann im Hawaiihemd, eine Frau mit gelbem Pullover, blutverschmiertem Gesicht und weitgeöffneten Augen, die von einer weiteren jungen Frau gehalten wird

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    الافتتاح بفيلم فكاهي

    سيفتتح مهرجان هذا العام بفيلم الزومبي الكوميدي "قص!" Coupez! للمخرج الفرنسي سيموني هازانافيسيوس. هذا الفيلم هو أيضاً خارج المنافسة الرسمية. أشرك المخرج عائلته أيضاً في الفيلم كما يبدو في هذا المشهد.

  • Cannes Filmfestival: Vincent Lindon steht in hellblauem Hemd und dunkelblauem Jackett vor einem pinken Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    فينسينت ليندون رئيساً لجنة التحكيم

    بعد أن ترأس المخرج الأمريكي سبايك لي لجنة التحكيم العام الماضي، تم منح هذا الشرف لهذا العام لفرنسي هو الممثل فينسينت ليندون. في العام الماضي لعب دور البطولة في فيلم "تيتان" Titane الذي فاز بالسعفة الذهبية. فاز ليندون نفسه بجائزة أفضل ممثل في مهرجان 2015 السينمائي عن دوره في The Measure of a Man.

  • Regisseur Hirokazu Koreeda im Smoking mit schwarzer Fliege winkt in die Kamera auf einem roten Teppich

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    وجوه مألوفة تتنافس على السعفة الذهبية

    المخرجون المتنافسون على السعفة الذهبية في مدينة كان معروفون جيداً: المخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا (في الصورة)، الذي فاز سابقاً بالسعفة الذهبية في عام 2018 عن فيلمه "السارقون"Shoplifters، والكوري الجنوبي، بارك تشان-ووك، والأسطورة الأمريكية، ديفيد كروننبرغ، والمخرج السويدي، روبين أوستلوند.

  • Cannes Filmfestival: Valeria Bruni Tedeschi in fliederfarbenem Jackett vor grünem Hintergrund

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حضور المرأة "مخجل"

    تم قبول 21 فيلماً في المسابقة الرسمية، أربعة منها فقط لسيدات. بروني تيديشي (في الصورة) أنجزت فيلم "شباب للأبد" Forever Young، أما ليونور سيرايل فقدمت قصة هجرة بين ساحل العاج وباريس في "أم وابن" Mother and Son.

  • Emily Atef bei der Verleihung des Deutschen Regiepreises Metropolis in schwarzem Oberteil mit offenem, gelocktem braunen Haar

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    لا ألمان في المنافسة، لكن ...

    في جائزة "نظرة ما" تنافس المخرجة الألمانية-الفرنسية-الإيرانية المولودة في برلين إميلي عاطف في فيلم "أكثر من أي وقت مضى" More than Ever، الذي يتناول قصة امرأة في الثلاثينيات من عمرها تعيش بسعادة في بوردو حتى يتم تشخيصها بشكل غير متوقع بمرض رئوي.

  • Cannes Filmfestival: Sergei Loznitsa in Anzug und Krawatte

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    مخرجان من أوكرانيا

    سيرجي لوزنيتسا (في الصورة) هو على الأرجح أشهر صانع أفلام في أوكرانيا. يعرض فيلمه "التاريخ الطبيعي للدمار" The Natural History of Destruction خارج المسابقة الرسمية في مهرجان كان. كما يحضر فيلم لزميله الأصغر سناً، مكسيم ناكونيتشني، "رؤية الفراشة" Butterfly Vision الذي يروي قصة سريالية صعبة للطيارة ليليا. في هذه الأيام يتواجد المخرج مكسيم ناكونيتشني على جبهة الحرب مع روسيا.

  • Zwei schwarze Männer liegen in Weltkriegsuniformen mit Gewehren in einem Graben

    شظايا "حرب بوتين" على أوكرانيا تصل مهرجان كان السينمائي لعام 2022

    حرب في الفيلم

    يركز فيلم المخرج ماتيو فاديبيد "الأب والجندي" Father & Soldier على حرب تاريخية: يلتحق أب سنغالي بالجيش عام 1917 بعد أن تم تجنيد ابنه البالغ من العمر 17 عاماً للخدمة في فرنسا في معارك الحرب العالمية الأولى. ويلعب النجم السينمائي الفرنسي عمر سي، المعروف عالميا بمسلسل "Lupine" الذي عرض على شبكة نتيفلكس، دور الأب. إعداد: يوليا هيتس/ أناستازيا بوتسكو ترجمة: خالد سلامة


 

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