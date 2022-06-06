مهرجان عصر النهضة في طرطوشة

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في شهر يوليو من كل عام يمكن السفر برحلة عبر الزمن إلى القرن السادس عشر، وذلك من خلال مهرجان عصر النهضة في مدينة طرطوشة الإسبانية الذي يُذكر بفترة ازدهارها.
في تطور مثير أعلنت الجزائر تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار مع إسبانيا بسبب دعم الأخيرة للموقف المغربي من الصحراء الغربية، في مؤشر على تحول هذه القضية إلى بوصلة لتحديد أجندة السياسة الخارجية للجزائر.
تتعرض منطقة جنوب غرب القارة الأوروبية لموجة حر تسببت في تسجيل عدد من الدول ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، تسببت فيبعض الدول الأوروبية في حرائق بالغابات وإخلاء الآلاف من منازلهم فيما ألغى البعض رحلاته السياحية.
آمال كبيرة يحملها المهنيون في المغرب وتونس بعودة القطاع السياحي إلى العمل كما كان، وتشتد الحاجة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا وحاجة السكان إلى حركية اقتصادية. لكن هل انتهى خطر كورونا تماما؟ وهل هناك استراتيجية للتعافي؟
تناقش إسبانيا مشروع قانون لمكافحة هدر الطعام، لتنضم إلى العديد من البلدان التي لديها تشريعات مماثلة. ولكن كيف يمكن ضمان وجود آلية واضحة من أجل محاربة الهدر وتقليص نسبة الفاقد من الطعام، وهل تلعب التكنولوجيا دورا في ذلك؟
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