 مهرجان عصر النهضة في طرطوشة | يوروماكس | DW | 31.07.2022

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يوروماكس

مهرجان عصر النهضة في طرطوشة

في شهر يوليو من كل عام يمكن السفر برحلة عبر الزمن إلى القرن السادس عشر، وذلك من خلال مهرجان عصر النهضة في مدينة طرطوشة الإسبانية الذي يُذكر بفترة ازدهارها.

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