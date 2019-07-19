مهرجان جدة: "50 سنت" يغير اسمه وجاكسون تلهب حماس السعوديين

على هامش مشاركته في مهرجان "موسم جدة" الموسيقي في السعودية، نشر مغني الراب الأمريكي "50 سنت" عدة تغريدات احتفى فيها بالسعودية. وأعلن في إحداها أن اسمه الجديد هو "50 هللة". والمائة هللة تساوي ريالاً سعودياً واحداً. وعبر المغني الأمريكي عن انبهاره بالسعودية، معلناً أنه قد ينتقل للعيش في جدة نظراً لوقوعه في حب هذا المكان.

كما أحيت مغنية الراب العالمية جانيت جاكسون، شقيقة الفنان الشهير الراحل مايكل جاكسون، الخميس (18 يوليو/ تموز 2019) حفلاً موسيقياً للمرة الأولى على استاد الملك عبد الله في مدينة جدة السعودية في إطار المهرجان الموسيقي.

وجاءت مشاركة جانيت جاكسون و "50 سنت" بعد انسحاب مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج من الحفل إثر انتقادات نشطاء حقوق الإنسان ودعماً لحقوق المرأة والمثليين في السعودية، حسب قولها. وكانت ميناج قد قالت في بيان لها: "بعد تفكير متأن قررت عدم المضي قدماً في حفلتي المقرر إقامتها بمهرجان جدة العالمي... على الرغم من أنني لم أكن أريد أكثر من أن أقدم عرضي أمام الجمهور في السعودية. لكن بعد زيادة إلمامي بالأمور أعتقد أن من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق النساء ومجتمع المثليين وحرية التعبير".

وكان من المقرر أن تقيم ميناج حفلها ضمن مهرجان جدة العالمي يوم أمس الخميس (18 تموز/ يوليو 2019). لكن خطتها للغناء في السعودية تعرضت الأسبوع الماضي لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هيئة الترفيه السعودية قد قالت في وقت سابق إنها أضافت جانيت جاكسون ومغني الراب "50 سنت" إلى قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان.

جانب من الجمهور الذي حضر حفل جانيت جاكسون في مدينة جدة السعودية

ونشرت صحيفة "الرؤية" في تغريدات على "تويتر" صوراً للمطربة الأمريكية خلال حفلها في المهرجان، وأظهرتها الصور على المسرح بملابس سوداء طويلة وسط تفاعل الجمهور منذ لحظة اعتلائها المسرح بصحبة فرقتها الاستعراضية.

يُذكر أن وسائل إعلام سعودية قالت إن الحفل الموسيقي بُث على شاشات التلفزيون في أكثر من 100 دولة وشاهده الملايين حول العالم.

وتشهد السعودية حملة تغييرات اجتماعية متسارعة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، سجلت في إطارها إعادة فتح دور السينما وإقامة فعاليات رياضية وترفيهية ضخمة. وتقول الرياض إن الهدف من هذا الانفتاح هو "جذب استثمارات" في إطار سعي بلاد الحرمين لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط. ويرى البعض أن السلطات تحاول التغطية على مصاعب اقتصادية وبطالة بين السكان من الشباب. وكانت هيئة الترفيه في المملكة قد أعلنت عن خطط لضخ 64 مليار دولار في هذا القطاع خلال العقد المقبل.

ع.غ/ ي.أ