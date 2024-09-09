"مهرجان بيتهوفن" 2024 ـ التعايش والمشاركة من خلال الموسيقى

إن العيش معًا في ظل الديمقراطية هو أيضًا ما يريد مهرجان بيتهوفن في بون أن يحققه. وفي هذا العام، يولي المنظمون اهتمامًا خاصًا بمشاركة الناس العاديين في الحدث وعدم بقاءهم خارج جدران دور الأوبرا- وهذا يتجاوز الموسيقى بكثير!

تمحورت الخطابات هذه المرة في بداية مهرجان بيتهوفن في بون حول الديمقراطية. ويقام المهرجان الموسيقي في مسقط رأس الموسيقار الشهير لودفيغ فون بيتهوفن هذا العام بحوالي 100 فعالية حتى الـ 3 من أكتوبر، يوم الوحدة الألمانية.

وفي انتخابات الولايات في سكسونيا وتورينغن في بداية شهر سبتمبر الحالي حصل الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" على نسبة عالية من الأصوات. واتفق جميع من كانوا على المنصة في أوبرا بون على أن هذه إشارة تحذير للاستماع أكثر إلى الناس في البلاد والسماح لهم بالمشاركة. دعوة إلى مزيد من النقاش مع بعضنا البعض مرة أخرى، بل وحتى إلى الجدال وتحمل الآراء المختلفة، وفي أفضل الأحوال إلى إيجاد حلول مشتركة.

دور الأوبرا كمكان للتعايش؟

السماح للمواطنين بالمشاركة، وإشراكهم في العملية الديمقراطية وأيضًا في الثقافة - كانت هذه الفكرة مطروحة بالفعل في الخمسينيات والستينيات. وقد أظهرت دور الأوبرا الجديدة في ذلك الوقت ذلك أيضًا. فبدلاً من الجدران السميكة، كانت هناك صفوف كبيرة من النوافذ في الواجهات، تطل على سكان المدينة بشكل مثالي. لم يعد من المفترض أن تتم الثقافة في برج عاجي، بل يجب أن تكون في مركز المجتمع، رمزًا للديمقراطية إذا جاز التعبير.

دار الأوبرا في بون التي صممها المهندسان المعماريان كلاوس غيسلر وفيلفريد بيك إيرلانغ على شكل منحوتة صورة من: Gaby Reucher/DW

ومع ذلك كانت هناك مشكلة، لأنه على الرغم من أن الناس الواقفين في الخارج كان بإمكانهم النظر إلى أسفل إلى معبد الملهمات المضيء، إلا أن الكثير منهم لم يكن لديهم المال لشراء التذاكر الباهظة الثمن. أما من كانوا داخل الأوبرا فكانوا يستمتعون بمنظر أضواء المدينة من خلال النوافذ ومن الشرفات وهم يحتسون كأساً من الشمبانيا خلال فترة الاستراحة. ولا يزال هذا هو الحال حتى اليوم، حتى في دار الأوبرا في بون. بُنيت عام 1965 في ألمانيا الديمقراطية الجديدة.

كيف نعيش معًا

أكد مدير مهرجان بيتهوفن (بيتهوفن فيست)، ستيفن فالتر في كلمته: "المشاركة الديمقراطية لا تتعلق فقط بمن هم في الداخل، بل تتعلق بشكل خاص بمن هم في الخارج. أولئك الذين لا يشعرون بأنهم مسموعون أو مرئيون أو معنيون. أنت تخاطر بنسيان من هم في الخارج لأنك في الداخل". ”معًا" هو شعار المهرجان هذا العام.

وقد لا يكون ستيفن فالتر قد فتح الحفل الافتتاحي في دار الأوبرا في بون بشكل جذري أمام الجميع مجانًا، لكنه على الأقل أتاح الفرصة لجمهور كبير للمشاركة في هذا الحدث بطريقة مختلفة. ففي ساحة السوق في بون في وسط المدينة، تم تقديم نفس الحفل الموسيقي تقريبًا مجانًا، ولكن بترتيب عكسي مع تغيير طفيف في المؤدين.

يريد ستيفن فالتر أن ينقل أهمية المشاركة لجميع الناس صورة من: Neda Navaee/Beethovenfest

تبادل الأدوار في الحفل الافتتاحي

وبينما دخلت فرقة ”مويته" الفنية الاستعراضية من هامبورغ إلى دار الأوبرا بمسيرة جنائزية - بعد الخطابات التي ألقيت في الحفل، بدا الأمر وكأن الديمقراطية توضع هنا في قبرها - عُزفت السيمفونية الخامسة لبيتهوفن في ساحة السوق في بون مع فرقة كاميرا أكاديمي بوتسدام بإشراف قائدة الأوركسترا الصينية إليم تشان. وفي وقت لاحق، عزفت الفرقة السيمفونية الخامسة مرة أخرى في دار الأوبرا بنفس التألق، كما أشعلت فرقة مويته حماس الجماهير في ساحة السوق.

وفي دار الأوبرا أيضًا، سرعان ما تحولت المسيرة الجنائزية لفرقة هامبورغ في دار الأوبرا إلى عرض ترفيهي مفعم بالحيوية مع عزف الساكسفون والإكسليفون الرائع وبالطبع مع آلة التيمباني والأبواق والبوق الكبير. كُتبت كلمة ”سلام Peace" بأحرف كبيرة على الطبل السميك لفرقة هامبورغ الموسيقية الفنية.

فرقة موسيقية في حفل موسيقي كلاسيكي؟ منذ أن تولى ستيفن فالتر منصب المدير الفني لمهرجان بيتهوفن في بون قبل ثلاث سنوات، كان يجيد دائماً المفاجآت، حيث يمزج الأصوات غير المألوفة مع الأصوات التقليدية في الحفل الموسيقي وبالتالي يقدم أسلوباً مختلفاً للموسيقى الكلاسيكية.

تخلق فرقة "مويته" جواً مفعماً بالحيوية في الأوبرا صورة من: Daniel Dittus/Beethovenfest 2024

الاستماع إلى بيتهوفن بآذان مغايرة

يمكنك أن تلاحظ حرفيًا أن عازف البيانو غيورغي غيغاشفيلي كان يستمتع بمقطوعة ”تنويعات إيرويكا" لبيتهوفن. فقد أكد الجورجي مرارًا وتكرارًا على المقاطع بشكل مختلف عما اعتاد العديد من عشاق الموسيقى الكلاسيكية سماعه. فقد كان يؤخر عزفه بتوقفات طويلة ثم يسرع فجأة مرة أخرى؛ وأحيانًا كان يعزف بطريقة مقيدة وانطوائية، ثم يترك النغمات تتألق مرة أخرى بلمسة حاذقة.

كما أدت فرقة ”كاميرا أكاديمي بوتسدام" السيمفونية الخامسة لبيتهوفن بطريقة مختلفة عن المعتاد. وتحت قيادة المايسترو الصينية إليم تشان، ركزت الفرقة على بعض المقاطع والآلات الفردية التي تميل إلى أن تظل مخفية في صوت الأوركسترا. يشرح بيتر راينر، عازف الكمان الأول في أوركسترا كاميرا أكاديمي بوتسدام في مقابلة مع DW: ”تتحدث الأوركسترا لدينا لغة بسيطة ومباشرة للغاية". ويضيف ”ليس هناك الكثير من اللغة الرقيقة الناعمة."

كما تنطبق فكرة ستيفن فالتر المتمثلة في إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الناس للمشاركة في الثقافة وإثارة الفضول من خلال دمج تفسيرات وأصوات وأساليب أخرى على الأوركسترا، "الموسيقى مباشرة، وبالمقارنة مع السياسة، فهي تتمتع بميزة أنها يمكن أن تجذب الجميع عبر الحواجز الثقافية واللغوية". ويؤكد بيتر راينر أنها لغة تذهب مباشرة إلى القلب.

إنقاذ المناخ والعالم

ربما يمكن أيضًا نقل الرسائل المنطوقة بشكل أفضل باستخدام الموسيقى. ومن المؤكد أن الناشطة في مجال المناخ لويزا نويباور نجحت في ذلك في الحفل الافتتاحي. اشتهرت نويباور بأنها رفيقة غريتا ثونبرغ في حملة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" المعنية بالمناخ. وفي الحفلة الموسيقية الافتتاحية، قرأت نصًا عن حالة العالم، مصحوبًا بمقطوعة ”كافاتينا" لبيتهوفن.

يُذهل غيورغي غيغاشفيلي ويُلهم بعزفه المتنوع صورة من: Daniel Dittus/Beethovenfest 2024

في عام 1977 أُرسل قرصان تخزين ذهبيان في رحلة بين النجوم مع مسباري الفضاء فوياغر 1 و2 ليُظهرا لأي كائنات حية على كواكب أخرى ما تقدمه الأرض. الشيء المميز فيهما كانت تحتوي أيضاً على تسجيلات موسيقية وصور وأصوات مشفرة. وشملت هذه التسجيلات مقطوعة ”كافاتينا" المهيبة لبيتهوفن من رباعيته الوترية الثالثة عشرة، عزفها أربعة موسيقيين من فرقة ”ريزونانس".

وقالت نويباور في محاضرتها إن الناس أرادوا بطبيعة الحال إظهار الجوانب الجميلة في العالم. ففي عصر التنوير الذي عاش فيه بيتهوفن أيضًا، بدأ الناس يقبلون ما توصل إليه العلم. غير أن تقدم الصناعة دمر الكثير أيضًا.

وتقول نويباور: ”يقول الباحثون في مجال المناخ إن استقرار أنظمة الأرض مهدد بالانهيار التام لأول مرة منذ بداية البشرية". فهناك ”التقدم الذي لا يمكن تحمل تكاليفه بشكل متزايد، والتقنيات التي أصبحت أكثر خطورة، والآلات التي تدمر أكثر مما تنقذ". كانت مناشدتها بمحاولة إنقاذ هذا العالم معًا في نهاية المطاف وعدم فقدان الأمل مثيرة للتفكير بشكل خاص عندما تم عزفها على موسيقى بيتهوفن وقوبلت بتصفيق كبير.

قائدة الأوركسترا إليم تشان وأوركسترا "كاميرا أكاديمي بوتسدام" بعد السيمفونية الخامسة المفعمة بالحيوية صورة من: Daniel Dittus/Beethovenfest 2024

جوقة العالم لبيتهوفن

بالإضافة إلى مقطوعة بيتهوفن ”ميسا سولمنيس"، تضمن برنامج عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية أيضًا مشروع جوقة شباب العالم ومهرجان بيتهوفن. شارك مغنون من جميع أنحاء العالم في جوقة شباب العالم وعزفوا السيمفونية التاسعة لبيتهوفن مع الأوركسترا الوطنية للشباب كجزء من المشروع. سيمفونية ترمز إلى السلام والفرح والتآزر.

لم يكتفِ قائد الأوركسترا الصيني الأمريكي تان دون بقيادة السيمفونية التاسعة لبيتهوفن فحسب، بل قاد أيضًا مقطوعته الخاصة ”كونشيرتو كورال: تسعة"، والتي جمع فيها بين أفكاره حول السيمفونية التاسعة لبيتهوفن وأصوات وطنه. وفي النهاية تلقى هو والموسيقيون الشباب تصفيقاً حاراً. تم بث الحفل على الهواء مباشرة من قبل DW ويمكن مشاهدته على قناة DW للموسيقى الكلاسيكية على يوتيوب.

دويتشه فيله هي شريك إعلامي لمهرجان بيتهوفن.

أعده للعربية: م.أ.م