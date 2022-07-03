مهرجان برلين للأدب - خمسة كُتاب من أوكرانيا ينبغي أن تقرأ لهم

بين الأربعاء، السابع من سبتمبر/ أيلول وحتى السبت السابع عشر من الشهر نفسه تقام فعاليات مهرجان برلين الدولي للأدب بالتعاون مع معرض فرانكفورت للكتاب و"مركز بِن" (PEN Center). لكن ما يميز فعاليات الحدث في دورته الحالية هو توجيه دعوة لكافة المؤسسات الثقافية للمشاركة في قراءة عالمية للأدب الأوكراني في يوم انطلاق المهرجان.
وتأتي الدعوة لإظهار التضامن مع أوكرانيا بهدف خلق فرصة لاكتشاف الكُتاب المشهورين والمبدعين من هذا البلد مع استمرار التوغل العسكري الروسي.
وبجانب أعمالهم الأدبية، ينخرط العديد من الكُتاب الأوكرانيين في العمل السياسي. نقدم لمحة عن خمسة كُتاب من أوكرانيا ينبغي قراءة كتبهم.
يفغينيا بيلوروسيتس
الكاتبة الأوكرانية يفغينيا بيلوروسيتس
"اليوم استيقظت مبكرا ورأيت ثماني مكالمات فائتة على هاتفي الجوال كان مصدرها والدي وبعض الأصدقاء. لقد شعرت بالضيق. وقمت بالاتصال بابنة عمي لأن صوتها جميل ويشعرني بالارتياح والقوة والعقلانية. لقد أبلغتني للتو: "قُصفت كييف واندلعت الحرب".
كانت هذه العبارات الافتتاحية لمذكرات الحرب التي كتبتها يفغينيا بيلوروسيتس في الرابع والعشرين من فبراير / شباط الماضي وهو موعد بدء الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا. وقد عرضت هذه المذكرات في جناح أوكرانيا في مهرجان بينالي البندقية.
ونشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية جزاء من العمل الأدبي.
وإلى جانب هذا العمل، قامت بيلوروسيتس بتأليف العديد من الكتب بما ذلك أحدث سلسلة من القصص القصيرة جاءت تحت عنوان "Lucky Breaks" (استراحات سعيدة) والتي نشرت في البداية باللغة الأوكرانية عام 2018 فيما فازت النسخة التي جرى ترجمتها إلى اللغة الألمانية بجائزة أدبية مهمة في عام 2020.
وتسرد السلسلة التي تم ترجمتها إلى الإنجليزية في مارس / آذار الماضي، قصص حياة نساء من منطقة دونباس قد فر الكثير منهن مع اندلاع الحرب في شرق أوكرانيا عام 2014.
يوري أندروخوفيتش
تعود شهرة الكاتب الأوكراني يوري أندروخوفيتش إلى ثمانينات القرن الماضي عندما شارك في تأليف مجموعة من القصائد تحمل اسم " بو با بو" وهي الحروف الأولى للكلمات: سخرية، مهزلة و تهريج.
وكانت القصائد ترمي إلى الترويج لما يُعرف بالشعر التجريبي الذي كان بمثابة تمرد ضد الاشتراكية والجدية العقائدية في الأدب.
وجرى ترجمة أعماله الأديبة إلى العديد من اللغات خاصة روايات "الموسكوفياد" و"الانحراف" و"الاستجمام" فيما تستكشف مقالاته أيضا الهوية الثقافية وتعرض أيضا وجهة نظره الأديب المؤيدة لأوكرانيا وأوروبا.
ولم يتوقف عمله على الأدب، بل قام أيضا بترجمة العديد من الأعمال الأدبية العالمية إلى اللغة الأوكرانية سواء للأديب العالمي شكسبير والشاعر النمساوي راينر ماريا ريلكه وأيضا أعمال أدبية خاصة بكتاب أمريكيين ممن عُرفوا بـ "جيل الإيقاع" (Beat Generation)، ممن ظهروا في خمسينيات القرن الماضي عقب الحرب العالمية الثانية.
الشاعر والروائي والكاتب الأوكراني يوري أندروخوفيتش
ويعد يوري أندروخوفيتش وجها معروفا في ألمانيا وغيرها من البلدان الناطقة باللغة الألمانية حيث سعى لبناء علاقات قوية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
نال أندروخوفيتش العديد من الجوائز المرموقة في ألمانيا مثل ميدالية غوته لعام 2016 وجائزة "هانّا أرنت" لعام 2014.
أوكسانا زابوجكو
في عام 1996، نشرت أوكسانا زابوجكو رواية "عمل ميداني في الجنس الأوكراني"، (Fieldwork in Ukrainian Sex) التي أثارت الكثير من الجدل بين النقاد والقراء، لكنها ظلت متربعة لقرابة عشرة أعوام على قائمة الكتب الأكثر مبيعا في أوكرانيا فيما أصبحت الرواية عام 2006 "الكتاب الأوكراني الأكثر تأثيرا منذ استقلال البلاد".
تسرد الرواية التي لا يُقصد بها الجنس، على عكس ما يوحي الاسم، قصة امرأة تسعى إلى التحرر من القواعد والأفكار المفروضة على النساء واستكشاف جوانب الهوية الثقافية لأوكرانيا بما يحاكي حقبة ما بعد الاستقلال.
نالت الرواية شهرة كبيرة حول العالم ولا تزال من بين أكثر الأعمال الأدبية الأوكرانية المترجمة.
ألقت الكاتبة الأوكرانية أوكسانا زابوجكو كلمة أمام البرلمان الأوروبي مع بدء الحرب الروسية في أوكرانيا
تولت زابوجكو في السابق منصب نائب رئيس فرع "مركز بن" في أوكرانيا في الفترة ما بين عامي 1995 و2010.
وفي الثامن من مارس / آذار الماضي، ألقت زابوجكو كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، سلّطت الضوء فيها على الظروف التي يعاني منها مواطني أوكرانيا في ظل الحرب.
وبذلك أصبحت زابوجكو أول شخصية عامة ليست مسؤولة حكومية وليست مواطنة دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تلقي كلمة أمام البرلمان الأوروبي.
سيرغي جادان
قام سيرغي جادان بتأليف 12 كتابا شعريا وسبع روايات لينال لقب "شاعر الروك" في أوكرانيا فيما حملت آخر أعماله الأدبية اسم "دار الأيتام .. رواية" ( The Orphanage: A Novel) حيث سلطت الضوء على حياة المدنيين في مناطق الحرب في شرق أوكرانيا.
الكاتب الأوكراني سيرغي جادان
وتشمل قائمة أعماله الأدبية الشهيرة "ديبيش مود" و"فوروشيلوفغراد" فيما يُعرف عن جادان انخراطه في عالم السياسية، حيث تقدم مؤسسة خيرية تحمل اسمه مساعدات إنسانية للمدن التي تتعرض لأعمال عسكرية روسية.
ويقوم جادان بإرسال مساعدات إنسانية إلى سكان مدينة خاركيف، مسقط رأسه، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى وقع ذلك، نال سيرغي جادان جوائز مرموقة، بما في ذلك جائزة السلام الألمانية للكتاب التي يمنحها اتحاد تجارة الكتب الألمانية لعام 2022 وجائزة "هانّا آرنت" التي تمنحها مؤسسة هاينريش بول ومدينة بريمن الألمانيتين منذ سنة 1995.
إليا كامينسكي
ولد إليا كامينسكي في عام 1977 لأسرة يهودية وفي الرابعة من عمره فقد معظم قدراته السمعية نظرا لإصابته بمرض النكاف. وعندما كان في سن المراهقة حصلت أسرته على حق اللجوء في الولايات المتحدة عام 1993 بسبب تعرضها لمعاداة السامية في أوكرانيا.
اشتهر الكاتب الأوكراني إليا كامينسكي برواية "جمهورية الصم"
استطاع كامينسكي التغلب على التحديات في مرحلة الشباب فيما اكتسبت أشعاره باللغة الانجليزية شهرة على مستوى العالم خاصة مجموعته "الرقص في أوديسا" عام 2004 و"جمهورية الصم" عام 2019 التي اُختيرت أفضل كتاب لعام 2019 من قبل العديد من دور النشر وجرى إدراجها في قائمة المرشحين النهائيين لجائزة الكتاب الوطني في الولايات المتحدة.
وفي عام 2019، اختارته هيئة الإذاعة البريطانية ضمن "12 فنانا غيروا العالم".
إليزابيث جرينير / م ع
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
قابض الأرواح يدلل "ربيبه"
"قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
جهاز الملاحة في يد الشيطان
الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
تطور الأسلحة
كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
حرب الأخبار المزيفة أيضا
لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
"روسيا الجائعة"
مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
"الصرخة" .. لا للحرب
من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
آفاق المستقبل
للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
الحب بدلا من الحرب
منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
أوكرانيا تفضل الناتو
لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
تهديد عالمي
من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
التفاوض على طريقة بوتين
على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة
في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
لاجئون من الدرجة الأولى؟
بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.
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انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا
حسابات صينية
منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة