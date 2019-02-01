مهرجان برلين السينمائي 2019 : حقائق البرليناله

1 فيلم الافتتاح

المخرجة الدنماركية لونه شيرفك تتولى الافتتاح بفيلم افتتاح النسخة الـ 69 لمهرجان برليناله من 7 حتى 17 فبراير 2019 سيظهر فيلم The Kindness of Strangers الذي يحكي عن لقاء بين أربعة أشخاص في شتاء نيويورك البارد. وفي هذا الانتاج المشترك الدنماركي الكندي يلعب ادوار البطولة فيه كل من زو كازان، طاهر رحيم، أندريا رايزه بورو، وبيل ناي. وتُعد المخرجة Lone Scherfig الحاصلة على جائزة الدب الفضي عام 2001 واحدة من بين سبع مخرجات في المنافسة لهذا العام. ويعد مدير المهرجان ديتر كوسليك "ببداية مهرجان هائلة".

لقطة من فيلم "القفاز الذهبي" للمخرج فاتح أكين

2 المنافسة

يتنافس 17 فيلما هذا العام للفوز بجائزة الدب الذهبي والفضي. ومن بين المخرجين المعروفين الذين يتبارون من أجل الجوائز هذا العام نجد الفرنسي فرانسو اوزون، والاسبانية أيزابيلا كيخوت ، والبولندية اغنيسكا هولاند ومن الصين تسانغ ييمو. كما يتم بحماسة انتظار فوز المخرج الصيني وانغ كوان أن الحاصل على الدب الذهبي في نسخة عام 2017 من البرليناله أو المخرج التركي أمين البر اللذين يتخذان مواقف انتقادية تجاه حكومتي بلديهما.

ديتر كوسليك يودع البرليناله

3 الألمان

اهتمام كبير ينتظر أن يجلبه فاتح أكين بين مخرجي الأفلام الألمانية، المتوج بجوائز عدة في برلين وكان الفرنسية وجائزة الفيلم الأوروبي والذي سيعرض عمله الجديد بعنوان Der goldene Handschuh الذي يحكي قصة قاتل نساء في هامبورغ في السبعينات. ويتنافس أكين على الجوائز مع المخرجتين الألمانيتي أنغيلا شانليك و نورا فنغشايدت .

4 لجنة التحكيم

ومن سيحصل في النهاية على جوائز الدب الذهبي والفضي، فهذا يبقى من مهام الممثلة الفرنسية جوليت بينوشه وزملاؤها. و بينوشه المولودة في عام 1964 في باريس هي رئيسة لجنة التحكيم هذا العام. وهذه الممثلة تعرف جيدا أحداث الفيلم الدولية وهي تتمتع بسلم مهني ناجح أحرزت بموجبه في 1997 على جائزة الأوسكار في فيلم "المريض الإنجليزي". وداخل اللجنة هي تتلقى الدعم من الزميلة الألمانية زاندرا هُلر والإنجليزية ترودي ستايلير.

المخرجة الدنماركية Lone Scherfig

5 عروض عالمية

العديد من العروض الألمانية والأوروبية والدولية تدعم المنافسة. واهتمام خاص يناله تصوير حياة الشاعر الألماني بيرتولد بريشت. كما أن البرنامج يشمل أفلام وثائقية حول المصور Peter Lindbergh والممثل Mario Adorf وفرقة الروك الألمانية Die toten Hosen. ومن الولايات المتحدة الأمريكية يُعرض فيلم وثائقي يُعتبر تعليقا على حقبة الرئيس ترامب.

6 المنتدى

وفي خانة البرنامج الكبرى "منتدى" سيتم هذا العام عرض 39 فيلما. وفي زاوية منتدى تُعرض تقليديا أفلام تجرؤ على أشياء جديدة وتتخذ مواقف ولا تعمل بحلول الوسط، إذن سينما ملتزمة سياسيا واجتماعيا. وشعار المنتدى الـ 49 يمكن أن يكون هذا العام بعنوان "الأدب" لأن الكثير من الأفلام تعمل على أساس رسائل أو قصائد.

لقطة من فيلم للقطة حياة جديدة

7 بانوراما

عدد أكبر من الأفلام تشمله زاوية "بانوراما" حيث ستُعرض في الأيام المقبلة 45 فيلما من 38 بلدا. وتعرض زاوية بانوراما، حسب منظمي المهرجان هذا العام برنامجا "خلافيا وسياسيا" يحاول ضمن أفلامه أشخاص ترك أنظمة التأثير والقمع. ويشمل برنامج بانوراما أفلاما من نساء وعن نساء.

8 أثر رجعي

وحتى عرض الأفلام التاريخي الكبير الذي يرافق كل عام برنامج مهرجان برلين ويستقطب مشاهدين من مختلف أنحاء العالم يقع في 2019 تحت شعار المخرجات، ويشمل العرض 26 فيلما من شطري ألمانيا من 1968 إلى 1999. وحتى في ألمانيا الديمقراطية سابقا تم إنتاج أفلام من نساء.

لقطة من فيلم التقرير، من أخراج هاينرش برولِر

9 الجوائز

الجوائز سيتم توزيعها ليل السبت في إطار حفل داخل قصر مهرجان برلين. والجائزة المرموقة هي الدب الذهبي التي حصلت عليها في السنة الماضية المخرجة الرومانية Adine Pintilie. كما ستُمنح جوائز الدب الفضي لأعمال التمثيل والإخراج. كما توجد الجوائز الشرفية لمهرجان برلين: فالجائزة الفخرية للدب الذهبي تحصل عليها هذا العام الممثلة الانجليزية Charlotte Rampling التي اشتهرت بعدة أفلام وتشمل أعمالها أكثر من مائة فيلم تلفزة وسينما.

لقطة من فيلم "ماما ، أنا أختنق"! من أخراج ليموهانغ جيرميا موسيس

10 ديتر كوسليك

بعد عقدين من الزمن تقريبا تنتهي حقبة ديتر كوسليك في مهرجان برلين السينمائي. وقد تولى كوسليك المولود في 1948 منصب رئيس المهرجان في 2001 وترك بصمته عليه. ومن بين المنجزات التي قدمها كوسليك تقوية الفيلم الألماني في مهرجان برلين ومواصلة تنوع البرنامج وإقبال الجمهور المتواصل. إلا أن كوسليك واجه في السنوات الأخيرة انتقادات تدور حول النقص في الجودة الفنية للمهرجان. لكن كوسليك يغادر الساحة ويترقب مهرجانا ناجحا في برلين في 2019.

يواخيم كورتن/ م.أ.م