مهرجان الفايكينغ في آيسلندا

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في الصيف، يتجمع الآلاف بالقرب من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، حيث يُقام مهرجان الفايكينغ، وأهم ما فيه هو المعركة الكبيرة التي يخوضها أعضاء نادي الفايكينغ بعد تدربهم لأيام.
رئيسة حكومة أستونيا تغرد "زيارة أوروبا امتياز وليس حقا من حقوق الإنسان". والخارجية الروسية ترد: "هراء". حكومات فنلندا ودول البلطيق تطالب بحظر منح الروس تأشيرات سياحية، فيما يعارض المستشار الألماني أولاف شولتس الفكرة.
سجلت عدسات الكاميرات في مناطق مختلفة من العالم لحظات مثيرة اختفى فيها قرص الشمس جزئياً خلال الكسوف الجزئي الذي استمر لساعتين. حذر العلماء بشدة من النظر إلى الشمس في هذا الوقت خوفاً من أضرار خطيرة قد تصيب العينين.
طالت المواجهة بين السلطات الإيطالية وسفن الإنقاذ الإنسانية، وانتهت بسماح روما لثلاث من تلك السفن بالرسو في صقلية، في حين لم تستجب لأي من نداءات "أوشن فايكنغ" للمساعدة، ما اضطر السفينة للتوجه إلى السواحل الفرنسية.
هل ترغب في السفر إلى ألمانيا في فترة الجائحة؟ سنقدم لك في هذا التقرير بعض الأجوبة الشفية على كافة الأسئلة المتعلقة بالسفر إلى البلاد في ظل تشديد قيود كورونا خاصة مع ارتفاع معدل الإصابات بالمتحور أوميكرون.
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