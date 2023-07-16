 مهرجان الفايكينغ في آيسلندا | يوروماكس | DW | 23.07.2023

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يوروماكس

مهرجان الفايكينغ في آيسلندا

في الصيف، يتجمع الآلاف بالقرب من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، حيث يُقام مهرجان الفايكينغ، وأهم ما فيه هو المعركة الكبيرة التي يخوضها أعضاء نادي الفايكينغ بعد تدربهم لأيام.

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