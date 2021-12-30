مهرجان أكتوبر 2022

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إنه أكبر مهرجان شعبي في العالم ويستمر أسبوعين. لم يفرض على الزوار ارتداء الكمامة أو أية احتياطات أخرى. وكل زائر يعرف أن مهرجان أكتوبر هو مكان لنقل العدوى بشكل كبير، ومع ذلك يأتي الجميع. فلماذا؟
تحسبا موجة جديدة من جائحة كورونا الخريف المقبل، تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا، العودة لفرض ارتداء الكمامة، فيما دعا وزير الصحة الألماني الحصول على جرعة لقاح رابعة لكل الفئات العمرية.
يحتفل مئات الملايين في العالم بعيد الميلاد وسط قيود مكافحة كوفيد أعاقت للسنة الثانية التجمعات بهذه المناسبة وتسببت بإلغاء آلاف الرحلات، لاسيما مع انتشار متحور "أوميكرون" شديد العدوى. ودول عدة تستعد لتشديد القيود مجددا.
لاتزال المخاوف من انتشار جائحة كورونا بسبب التجمعات الكبيرة تطغى على احتفالات نهاية العام. لكن في الوقت الذي ألغيت فيه عروض احتفالية في دول، سمحت دول أخرى بتواجد أعداد أكبر من المحتفلين عن العام الماضي.
يواصل العلماء التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات حتى لمن تعافوا من كوفيد-19 أو من تلقوا اللقاح، لتقليل انتشار الفيروس. وفي دراسة حديثة أكد العلماء أن كمامات "إف إف بي2" توفر حماية مرتفعة للغاية ضد انتشار كورونا.
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