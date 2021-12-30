 مهرجان أكتوبر 2022 | DW الأخبار | DW | 06.10.2022

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DW الأخبار

مهرجان أكتوبر 2022

إنه أكبر مهرجان شعبي في العالم ويستمر أسبوعين. لم يفرض على الزوار ارتداء الكمامة أو أية احتياطات أخرى. وكل زائر يعرف أن مهرجان أكتوبر هو مكان لنقل العدوى بشكل كبير، ومع ذلك يأتي الجميع. فلماذا؟

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