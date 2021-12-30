مهرجان أكتوبر 2022

2022- احتفالات خافتة بالعام الجديد تطغى عليها مخاوف انتشار كورونا

لاتزال المخاوف من انتشار جائحة كورونا بسبب التجمعات الكبيرة تطغى على احتفالات نهاية العام. لكن في الوقت الذي ألغيت فيه عروض احتفالية في دول، سمحت دول أخرى بتواجد أعداد أكبر من المحتفلين عن العام الماضي.