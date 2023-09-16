مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير ينطلق في ألمانيا

تنطلق اليوم السبت (16 أيلول/سبتمبر 2023) فعاليات مهرجان "أكتوبر فيست" الشهير للبيرة في مدينة ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا. وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهراً (التوقيت المحلي) يفتتح عمدة ميونيخ ديتر رايتر المهرجان رسمياً عبر نقر أول برميل جعة في المهرجان، ثم يسلم أول كوب منه لرئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر.
وتقليديا يراقب الحضور عن كثب عدد الضربات التي يضربها عمدة ميونيخ حتى ينجح في فتح أول برميل بيرة. ومن المتوقع أن يرتاد المهرجان الشهير عالمياً هذا العام ما لا يقل عن 6 ملايين زائر. ومع اختفاء المخاوف من الجائحة منذ فترة طويلة وتوقعات بطقس جيد خلال فترة المهرجان الخريفي، هناك آمال كبيرة في حدوث تدفق واسع للزائرين.
وعلاوة على ذلك، من المقرر أن يستمر مهرجان هذا العام يومين أكثر من المعتاد - وقد تم تمديده إلى ما بعد عطلة نهاية أول أسبوع في تشرين الأول/أكتوبر حتى الثلاثاء 3 تشرين الأول/أكتوبر، ليتوافق مع توقيت العطلة الوطنية لإحياء ذكرى إعادة توحيد ألمانيا.
ومع ذلك، يخيم التضخم المرتفع على المهرجان، حيث تبلغ تكلفة لتر البيرة ما بين 12.60 يورو و14.90 يورو هذا العام، بزيادة قدرها 6.1% عن العام الماضي.
ولأول مرة ستكون مياه الشرب المجانية متاحة في أربعة موزعات مياه في أرض المهرجان هذا العام.
وكما هو الحال في كل عام، يجذب المهرجان الذي يقام في حديقة "تيريزينفيزه" بميونيخ الزوار بألعاب دوامة الخيل التاريخية وموسيقى الفرق النحاسية التقليدية.
ومن المقرر أن ينتشر حوالي 600 ضابط شرطة في الخدمة خلال المهرجان بالإضافة إلى حوالي 450 مسعفاً و55 طبيباً و2000 مضيف. ويُحظر مجدداً جلب الحقائب الكبيرة وحقائب الظهر إلى موقع المهرجان لأسباب أمنية.
ز.أ.ب/خ.س (د ب أ)
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لنرقص قليلا
احتساء البيرة داخل خيمة أحد الطقوس الرئيسية لحضور احتفال "أكتوبرفيست". وبمجرد دخولك للخيمة، ستصحبك الموسيقى والاجواء لعالم أخر مفعم بالرقص والبهجة بكل مكان، ولكن ليس على الطاولات. فمن يحاول الصعود على أي طاولة للرقص، يتم طرده فورا خارج الخيمة. فتجنب الصعود على الطاولة كي لا تفسد تجربتك الأولى هناك.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لا تجلب الطعام معك
خيم المهرجان ليست كالحديقة العامة، ولهذا لا تحاول جلب المأكولات معك إلى داخل الخيم. وطلب الطعام متوفر هناك، كما أنه ستجد أمام الخيم أماكن يمكنك تناول الطعام بها دون مشاكل.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
الاستمتاع بالشراب مع قطع الدجاج
لا يمكن احتساء الكثير من البيرة دون تناول طعام، ولهذا يتم تقديم الدجاج المقرمش بطريقة الـ "هيندل" ويسهل تناول القطع باليد، ويتم توزيع مناديل مع الوجبة لمنع أكواب البيرة الضخمة من الانزلاق بسبب بواقي الطعام العالق على اليد.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لننطلق لأعلى!
وللحصول على مزيد من المتعة، يمكنك ركوب اللعبة الأفعوانية أولمبيا. وهكذا فإن الترتيب الصحيح لجدول أعمالك بالمهرجان يجب أن يكون كالتالي: ركوب الأفعوانية، تناول الدجاج، ثم شرب البيرة، للحفاظ على استقرار معدتك.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
معرفة من تغازل من الفتيات
يتسم الزي البافاري التقليدي بالذكاء حيث يمكنك إعلام الجميع بحالتك الاجتماعية إذا كنت تعلم كيف ترتديه. فربط حزام الفستان على اليمين يعني أن الفتاة مرتبطة، أما ربطها على اليسار تشير لكونها على استعداد للتعرف على شخص جديد.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
هل يمكنك حمل ذلك الكوب؟
تأثير تناول البيرة خلال المهرجان على ذراعك أشبه بتأثير ممارسة رياضة ما، فالكؤوس تبلغ سعتها ليترا واحدا وهو ما يتطلب مقدارا من القوة العضلية. والطريقة الصحيحة لتناول البيرة تكون بحمل الكوب من الجانب، ولكن كما يبدو في الصورة مازال البعض في حاجة لقليل من التدريب والقوة العضلية لحمل الكوب جيدا.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لا تسرف في تناول البيرة
القليل من الخمر قد يكون أمرا مفرحا، ولكن الكثير منه هو أمر شديد السوء. فالسير بشكل متخبط والتقيؤ وسط الجميع بفعل السكر لن يفسد يومك أنت فقط، ولكن يمكنه أن يفسد الاجواء على من حولك أيضا. فلا تشرب من البيرة ما يجعلك تنسى أنك ما زلت في المهرجان.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
احذر دفع 100 يورو غرامه للسبب التالي
تناول البيرة يخلق الحاجة في التوجه لدورات المياه، ولكن لا تسمح لطوابير الانتظار الطويلة أمامها في أن تغريك لاختصار الطريق والتبول خلف الخيام. فإن تم القبض عليك أثناء القيام بذلك، ستضطر لدفع غرامة ربما تصل إلى 100 يورو. من الأفضل بالتالي استخدام دورات المياه العامة بالمهرجان، والمسموح استخدامها دون مقابل.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لا تحاول سرقة أكواب البيرة
نعم أكواب البيرة تبدو كتذكار جيدا من المهرجان، ويعتقد البعض أن بإمكانهم حمل الأكواب معهم عند الرحيل بما يؤدي إلى اختفاء الألاف من الأكواب كل عام. وبالرغم من كونه مجرد كوب، ولكن الحصول عليه دون دفع ثمنه يعد سرقة ستضطرك لدفع غرامة. وإن رغبت في الحصول على كوب، عليك شرائه بحيث يتم تغليفه بما يميزه عن الأكواب الأخرى ويعد دليلا على شرائك له.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
لا يمكن لصديقك حجز مقعدا لك بغيابك
العثور على طاولة داخل خيمة بذلك الشكل ليس بالأمر السهل، حتى أن الخيم تضطر بشكل مستمر للإغلاق لبعض الوقت بسبب الازدحام، خاصة بنهاية الأسبوع. ولذلك لن يمكنك حجز مقعد لأصدقائك، حيث يقوم المسؤولون عن الخدمة بالخيمة بتقديم أي مكان متاح للعملاء المنتظرين.
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للاستمتاع بمهرجان "أكتوبرفيست" عليك إتباع هذه الامور
احذر التقاط صورا للفتيات!
لا يمكنك التقاط صورا للفتيات اللاتي أحيانا يخلعن الجزء العلوي من ملابسهن بالمهرجان، فهولاء الفتيات لن يرغبن في أن تنتشر صورهن في كل مكان فيما بعد. فما يحدث داخل الخيمة لابد ألا يخرج من الخيمة.