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المساواةألمانيا

نساء قويات في مهرجان أكتوبر

٥ أكتوبر ٢٠٢٤

كانت العديد من الوظائف التقليدية في مهرجان أكتوبر في ميونيخ بأيدي الرجال. لكن المزيد من النساء أثبتن جدارتهن في الوظائف التي كان يهيمن عليها الذكور.

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يمثل مهرجان أكتوبر، أكبر مهرجان شعبي في العالم، رمزاً للحيوية والتقاليد البافارية - ولكنه يعتبر أيضاً مسرحاً لمجموعات من الرجال المخمورين ومكاناً لكسر التقاليد. كل شخص يعمل هنا عليه أن يكون قوياً. 

München | Oktoberfest 2024
صورة من: DW

لكن العنصر النسائي بدأ يهيمن على المزيد من الوظائف المهمة - وليس فقط كنادلات: فهن يدرن قاعات البيرة بكاملها، ويقدن دراجات الأجرة، ويقمن بنصب القاعات بالرافعات. مراسلة DW غونا كيتلز ترافق ثلاث نساء يقدمن كل ما بوسعهن في هذه البيئة. فهل هذه هي المساواة في العمل - أم أنه يا ترى جنون خالص؟

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