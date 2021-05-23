مهاجم شتوتغارت "سيلاس" يلعب تحت اسم وتاريخ ميلاد مزيفين

قال فريق شتوتغارت الألماني في بيان له اليوم الثلاثاء (الثامن من يونيو/ حزيران 2021) أن الاسم الحقيقي للاعب سيلاس وامانجيتوكا، هو سيلاس كاتومبا مفومبا، كما أن تاريخ ميلاده ليس صحيحاً.

ووفقاً لبيان النادي الألماني فإن سيلاس ولد في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 1998 في العاصمة الكونغولية كينشاسا كما أنه يبلغ من العمر 22 عاماً أي أكبر بعام واحد من مما هو معروف عنه.

وتشير أنباء إلى أن الهوية المزيفة لمهاجم شتوتغارت تم اختلاقها من وكيله السابق الذي سمح له بالعيش معه في العاصمة الفرنسية باريس، حينما كان عمره 19 عاماً، ووفقاً للاعب فإنه أيضاً غير اسمه وتاريخ ميلاده.

ويُشك شتوتغارت في أن القيام بهذا الأمر لإنهاء تواصل اللاعب مع ناديه الأصلي في الكونغو، وكذلك لزيادة اعتماد سيلاس على وكيله. وأوضح النادي أنه على تواصل مع رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني للعبة حول تلك المسألة، مبدياً عدم تخوفه من أي عواقب حول اللاعبين.

وبعد إجراء تقييم قانوني للواقعة، فمن المفترض أن رخصة سيلاس للعب لا تزال سارية، كما أن شتوتغارت يتوقع حصول لاعبه على رخصة جديدة باسمه الحقيقي في الوقت المناسب.

وقال سيلاس: "لقد كنت أعيش في حالة من الخوف الدائم في السنوات الماضية، وكنت قلقاً للغاية على عائلتي في الكونغو، كان من الصعب عليّ أن أكشف عن قصتي".

وكان سيلاس قد انضم إلى شتوتغارت قادما من فريق باريس إف سي المشارك في الدرجة الثانية في عام 2019.

ع.ج.م/ غ.غ (د ب أ)