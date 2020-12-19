 مهاجم أياكس يكشف عن رغبة شالكه الأماني في التعاقد معه | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.01.2021

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رياضة

مهاجم أياكس يكشف عن رغبة شالكه الأماني في التعاقد معه

يرغب نادي شالكه الألماني في التعاقد مع قلب هجوم فريق أياكس أمستردام الهولندي كلاس يان هونتلار، حسبما أكد المهاجم الهولندي، والذي سبق وحمل ألوان نادي شالكه لمدة سبعة أعوام.

كلاس يان هونتلار دافع عن ألوان نادي شالكه من عام 2010 إلى عام 2017

كلاس يان هونتلار بقميص نادي شالكه

أعلن كلاس يان هونتلار مهاجم فريق أياكس الهولندي لكرة القدم أن ناديه السابق شالكه الألماني يرغب في التعاقد معه، ولم يستبعد اللاعب محاولة تقديم المساعدة لشالكه من أجل تفادي الهبوط.

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سجل ناشئ دورتموند الواعد يوسف موكوكا "هاتريك" في مباراة ضد شالكه، ليتم استهدافه من قبل جماهير الغريم الأزرق، ما دعا الاتحاد الألماني للكرة لفرض غرامة بحق شالكه مع إلزامه بتحسين معاييره الأمنية في المباريات المقبلة.

فاز فريق بوروسيا دورتموند على مضيفه لايبزيغ ليحرمه من اعتلاء الصدارة بعد هزيمة بايرن ميونيخ أمس الجمعة، فيما تمكن فريق شالكه من تحقيق أول فوز منذ 30 مباراة.

ولعب هونتلار (37 عاما) لفريق شالكه بين عامي 2010 و2017 قبل أن يعود إلى أياكس.

وقال هونتلار بعد أن سجل ثنائية قاد بها أياكس للفوز على تفينتي أنشيخيده (1/3) أمس الخميس، في تصريحات لشبكة "إي.إس.بي.إن" :"شالكه استفسر بشأني عبر أياكس." وقال هونتلار: "هو قرار صعب. فقد لعبت ستة أعوام لأياكس وسبعة أعوام لشالكه. علي أن أقوم باختيار جيد".

وقال مهاجم المنتخب الهولندي السابق إنه يتوقع أن يسمح له أياكس بالرحيل، واعترف إريك تين هاغ مدرب أياكس بأن هونتلار، الذي لا يعد خيارا أساسيا بالفريق الهولندي، يشكل "أيقونة" لفريق شالكه، الذي سجل معه 126 هدفا.

وربما يتطلع هونتلار إلى مساعدة شالكه في تفادي الهبوط بالدوري الألماني، قبل نهاية مسيرته الاحترافية المنتظرة في الصيف المقبل. ويحتل شالكه المركز السابع عشر قبل الأخير في الدوري الألماني، وقد حقق مطلع هذا الأسبوع الانتصار الأول له في المسابقة خلال نحو عام.

ع.ش/ م.ح (د ب أ)

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    ضفائر طويلة

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