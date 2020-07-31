مهاجماً بايدن.. ترامب يقبل ترشيح الجمهوريين من البيت الأبيض

قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية ثانية الخميس (27 آب/ أغسطس 2020)، مستغلاً المناسبة ليشن هجوماً عنيفا على منافسه الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وخلال حديثه من الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض رغم ما ناله من نقد لاستخدامه مقر الرئاسة في حملته الدعائية، أكد ترامب على أن فوز بايدن لن يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع العرقي وجائحة فيروس كورونا.

وصور ترامب بايدن، وهو سياسي مخضرم يتسم بالاعتدال، على أنه متطرف يساري لن يسوق فوزه الولايات المتحدة إلا إلى مزالق الخطر والفوضى.

وقال ترامب في الليلة الرابعة والأخيرة من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في خطاب تجاوز الساعة "هذه الانتخابات ستقرر ما إذا كنا سنحمي الأمريكيين الملتزمين بالقانون أو ما إذا كنا سنطلق العنان للمحرضين الفوضويين الذين ينتهجون العنف والمجرمين الذين يهددون مواطنينا". وأضاف بالقول: "لن يكون أحد في مأمن في أمريكا بايدن."

وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا، ألقى ترامب تصريحاته أمام أكثر من ألف شخص راحوا يرددون هتاف "أربع سنوات أخرى!" و"أمريكا!". وفي حين يسعى ترامب للحصول على فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات، فلا يزال يتصرف كدخيل على دوائر السياسة والحكم، وهو نهج أوصله إلى كرسي الرئاسة عام 2016، في أول منصب يتقلده بالانتخاب، على وعد بإنهاء الجريمة والعنف.

أكثر من الف شخص حضروا خطاب الرئيس الأمريكي ترامب رغم جائحة كورونا

وبعد أيام من الاضطرابات والعنف في كينوشا بولاية ويسكونسن، حيث أطلق ضابط شرطة أبيض يوم الأحد النار على الأمريكي الأسود جاكوب بليك عدة مرات في ظهره، سعى الجمهوريون يوم الخميس إلى استغلال الفوضى لصالحهم من خلال الادعاء بأن بايدن سوف "يوقف تمويل الشرطة". لكن بايدن رفض ذلك الادعاء.

وإضافة إلى محاولته تصوير بايدن كأداة "لليسار المتشدد"، شوه ترامب أيضاً المواقف السياسية للديمقراطيين بشأن مجموعة من القضايا الأخرى كالهجرة والأسلحة وإنفاذ القانون والإجهاض وإنتاج الطاقة.

وانتقد ترامب جو بايدن، منذراً بأن البرنامج السياسي لمنافسه الديمقراطي سيؤدي إلى تدهور اقتصادي. وقال الرئيس الأمريكي وسط هتافات أنصاره "أجندة جو بايدن هي" صنع في الصين". أما أجندتي فهي "صُنع في الولايات المتحدة".

ولجأ بايدن إلى تويتر ليرد على ترامب، فكتب يقول: "عندما يقول دونالد ترامب الليلة أنك لن تكون بأمان في أمريكا جو بايدن، فانظر حولك واسأل نفسك: ما مدى شعورك بالأمان في أمريكا دونالد ترامب؟"

ع.ش/ ع.غ (رويترز، د ب أ)