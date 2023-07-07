مهاجرون يتهمون تونس بطردهم إلى الصحراء والأخيرة تنفي

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
مهاجرون من دول الساحل وجنوب الصحراء يفترشون منطقة على الحدود التونسية مع ليبيا بعد أن ابعدتهم السلطات التونسية. تونس ترفض المزاعم ومنظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد طرد 1200 مهاجر.
اتهمت منظمة أطباء بلا حدود فرنسا بترحيل المهاجرين على الحدود مع إيطاليا بشكل منهجي، مؤكدة أن ذلك يكون مصحوبًا بـ"عنف ومعاملة مهينة فضلًا عن الاحتجاز التعسفي". بينما طالبت منظمتان اليونان يتحقيق موثوق في غرق مركب مهاجرين.
حثت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة السلطات التونسية على تعزيز جهود "البحث والإنقاذ" بشكل عاجل للمهاجرين العالقين على الحدود مع ليبيا.
أعلن حرس الحدود الليبي أنّه أنقذ في منطقة صحراوية قرب الحدود مع تونس مهاجرين من جنوب الصحراء نقلتهم إلى هذا المكان السلطات التونسية. وتتهم منظمات مدنية وإغاثية السلطات التونسية بنقل مهاجرين إلى مناطق صحراوية غير مأهولة.
في خطوة مفاجئة، أعلنت الرئاسة التونسية تعيين أحمد الحشاني رئيسا للحكومة، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن. فما هي الأسباب والمخاطر على دولة مثقلة بالديون تسعى للحصول على مساعدات أجنبية؟
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول