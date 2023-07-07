 مهاجرون يتهمون تونس بطردهم إلى الصحراء والأخيرة تنفي | DW الأخبار | DW | 04.08.2023

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DW الأخبار

مهاجرون يتهمون تونس بطردهم إلى الصحراء والأخيرة تنفي

مهاجرون من دول الساحل وجنوب الصحراء يفترشون منطقة على الحدود التونسية مع ليبيا بعد أن ابعدتهم السلطات التونسية. تونس ترفض المزاعم ومنظمة هيومن رايتس ووتش تؤكد طرد 1200 مهاجر.

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