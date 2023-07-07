مهاجرون يتهمون تونس بطردهم إلى الصحراء والأخيرة تنفي

أطباء بلا حدود: معاملة "مهينة" للمهاجرين على حدود فرنسا وإيطاليا

اتهمت منظمة أطباء بلا حدود فرنسا بترحيل المهاجرين على الحدود مع إيطاليا بشكل منهجي، مؤكدة أن ذلك يكون مصحوبًا بـ"عنف ومعاملة مهينة فضلًا عن الاحتجاز التعسفي". بينما طالبت منظمتان اليونان يتحقيق موثوق في غرق مركب مهاجرين.