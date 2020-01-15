 مهاجرون: في المتوسط نموت مرة واحدة.. في ليبيا نموت كل يوم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.06.2020

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أخبار

مهاجرون: في المتوسط نموت مرة واحدة.. في ليبيا نموت كل يوم

يراقب باكستانيون من الجسر الخلفي لسفينة الإنقاذ "اوشن فايكينغ" التي أنقذتهم من الغرق في المتوسط، سواحل ليبيا تبتعد ومعها أعمال التعذيب والتجاوزات وعمليات الخطف، ويقولون "بالنسبة لهم في ليبيا نحن لسنا من البشر".

سفينة الإنقاذ أوشن فايكينغ أثناء عملية إنقاذ في المتوسط بتاريخ 19.09.2019

مهاجرون يرون معاناتهم والمعاملة اللإنسانية في ليبيا ولماذا يفضلون الموت غرقا في المتوسط على البقاء في ليبيا

 كانوا 31 باكستانيا من المهاجرين الـ51 على متن زورق خشبي رصدته سفينة الإنقاذ أوشن فايكنيغ التابعة لمنظمة "أس أو أس المتوسط" ظهر أول أمس الخميس قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. أوشن فايكينغ أنقذت المهاجرين من الغرق في البحر المتوسط. 

مختارات

في محاولة للهروب من قبضة تجار البشر في ليبيا، قتل 15 شخصا وجرح عشرات آخرون في بلدة بني وليد. الهاربون معظمهم من المراهقين من أريتيريا والصومال وأثيوبيا كانوا في طريقهم إلى أوروبا قبل أن يقعوا بقبضة تجار البشر. (26.05.2018)

يقول عمران (30 عاما) وهو ينظر باتجاه سواحل ليبيا التي أمضى فيها سنة "بالنسبة للسود وضعهم مثلنا لكن البنغاليين والباكستانيين هم الذين يتعرضون لأسوأ معاناة". ويضيف "كل الباكستانيين الموجودين في الزورق كانوا سجناء خلال فترة بقائهم في ليبيا وتعرضنا جميعا للخطف". ويتابع "جئنا بحثاً عن فرص عمل وواجهنا الحرب والتعذيب والابتزاز. بالنسبة لهم نحن لسنا من البشر". كما عمران الذي مر عبر دبي قبل المجيء للعمل في مجال البناء قرب طرابلس، يروي جميع المهاجرين قصصهم عن عمليات الخطف والتعذيب.

"المهاجرون بضاعة معروضة للبيع"

 ويذكر أن معاناته بدأت "منذ وصوله إلى المطار". ويقول "تم بيعي لشخص قام باحتجازي. كنا 35 إلى أربعين شخصاً مكدسين في غرفة واحدة ولا يحق لنا الخروج منها. ثم باعني لشخص آخر قام أيضا باحتجازي. وهكذا الأمر طيلة فترة إقامتي كنت عبدا".

 من جهته يروي نعيم "يطعمونك ما يكفي لتبقى على قيد الحياة". لكنه نجح "في الفرار" و"أخطأ" عندما ذهب إلى الشرطة. ويقول "أعادتني الشرطة إلى الخاطفين وكان الأمر أسوأ من ذي قبل. لم أجد شخصاً واحداً ساعدنا في ليبيا. لم أتعرف على شخص واحد صالح في كل البلاد".

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مراسلون - الجحيم: لاجئون يروون معاناتهم في ليبيا

 وأمضى محمد أرشاد باللباس التقليدي عامين في مدينة الخمس ويشرح آلية طلب الفدية، فيقول "يأتون ضمن مجموعة ويمكنهم العثور عليك في أي مكان، في مركز العمل أو في الشارع". ويتابع "يعصبون عينيك ويضربونك ويتصلون بذويك ويقولون لهم "إذا لم تدفعوا فدية سنقتله"، موضحاً أن والده اضطر لاستدانة عشرة آلاف دولار من أقارب وهذا المبلغ ثروة في باكستان.

دفع الفدية هو الحل الوحيد لتحرير المخطوفين

 يقول الشاب أرسلان أحمد (24 عاما) من تحت كمامته "في حال لم نتمكن من جمع المبلغ المطلوب نتعرض للضرب بأعقاب البنادق. وأيضا للصعق الكهربائي أو للتجويع لعدة أيام وإذا أردنا أن نشرب فمن مياه المراحيض". ويضيف "أعمال التعذيب والمعاناة التي تعرضت لها هي أمور أعجز عن وصفها".

 ومغادرة الباكستانيين ليبيا بهذه الأعداد أمر غير معهود. بعد السودانيين يشكل البنغاليون ثاني جنسية للمهاجرين الذين يحاولون الهروب بحراً، لكن باكستان غير واردة بين الدول العشر الأولى بحسب تعداد للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

 ولم يمض على وصول أرسلان أحمد سبعة أو ثمانية أشهر إلى ليبيا عندما قرر المخاطرة والمغادرة بحراً من الزوارة. ويقول بصوت خافت بعد صمت طويل "في المتوسط نموت مرة واحدة.. في ليبيا نموت كل يوم".

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أوروبا: إنقاذ المهاجرين في المتوسط

مهاجر - "في بلدانكم الأوروبية لن نتعرض للتعذيب"

 ويقولون إنهم فضلوا دفع مبلغ ألفي دولار "كحد أقصى" للخروج من ليبيا. ويقول نعيم "قررنا الهرب بحراً رغم معرفتنا للمخاطر. لكننا رأينا الموت عن كثب. نجازف بعبور البحر، نفضّل الموت غرقاً على البقاء في ليبيا". ونعيم مقتنع بأن "أوشن فايكينغ" ستؤمن له "حياة جديدة" في أوروبا.

 ويقول مدثر غالب (40 عاما) "إنه أجمل يوم في حياتي" حين نجح في الخروج من ليبيا.

 ويطلب جميع المهاجرين ضمانات بألا تعود السفينة إلى ليبيا. فبعد أن شعروا بارتياح بدأوا يحلمون بحياة جديدة أفضل في مالطا أو إيطاليا أو فرنسا. ويقول عمران "في الواقع ليس مهما إلى أين نذهب لأني واثق من أننا في بلدانكم الأوروبية لن نتعرض للتعذيب".

م.م/ع.ج (أ ف ب)

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مركز لإحتجاز مهاجرين أفارقة في ليبيا. تسيطر جهات متعددة على مراكز اللاجئين، بعضها يعود لسلطة إحدى الحكومات المتنازعة على السلطة في البلاد. وبعضها الآخر يقع تحت نفوذ ميلشيات مسلحة..ويتعرض المهاجرون لضروب من الاستغلال و"تجارة البشر".

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    صورة تظهر وافدين محتجزين داخل أحد السجون في ليبيا، حيث يباع معظمهم في "أسواق عبيد" حقيقية بحسب ما كشف تقرير منظمة الهجرة العالمية، ومعظم المباعين هم من الأفارقة الذين يعبرون ليبيا بقصد السفر إلى أوروبا بطريقةٍ غير شرعية.

  • Sklavenhandel mit Migranten in Libyen (Narciso Contreras, courtesy by Fondation Carmignac)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    مهاجر إفريقي يبدو محتجاً على وضعه. بحسب تقرير منظمة الهجرة العالمية، فإن المهاجرون يباعون بمبالغ تتراوح بين 200 و500 دولار، حيث يتم شراء مهاجر واستغلاله في العمل، ويكون المُشتري مسؤولاً عن الشخص بشكل كامل، في حين أن بعضهم قد ينجح بالهرب وبعضهم يفشل ليبقى عرضةً للاستغلال.

  • Libyen Migranten Sklaverei (Reuters/L.Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    بحسب شهادات "صادمة" لمهاجرين لموظفي منظمة الهجرة، فإن مئات الرجال والنساء يتم بيعهم. وتتم عمليات البيع في ساحات عامة أو مستودعات. ووفقاً للشهادات فإن مهاجرون في مدينة سبها جنوب ليبيا، التي تعد أحد المراكز الرئيسة لتهريب المهاجرين، افترشوا الأرض في مرآب وساحات انتظار للسيارات.

  • Gambia freiwillige Rückkehrer aus Libyen auf dem Flughafen in Banjul (Reuters/L. Gnago)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يدير "سوق العبيد" ليبيون يساعدهم غانيون ونيجيريون يعملون لحساب الليبيين، ويُستخدم أغلب المهاجرين كعمالة يومية في البناء والزراعة. وبعضهم يتقاضى أجرا والبعض الآخر يُكره على العمل دون أجر.

  • Libyen Tripolis Gerettete Migranten (Reuters/H. Amara)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    عدا عن خطر القتل فإن المهاجرين الذين يقعون فريسة مهربين يواجهون سوء تغذية بشكل مستمر وانتهاكات جنسية، بحسب ما أكد محمد عبدي كير مدير العمليات الطارئة في منظمة الهجرة العالمية، الذي وصف الوضع بـ"الكارثي".

  • Migranten in Libyen (Sara Prestiani)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    يتم في هذه الأسواق بيع النساء واللواتي، بحسب التقرير، يتعرضن لسوء معاملة بشكل كبير، كما سجلت شهادات لسيدات تعرضن للاغتصاب أو الإجبار على العمل بالدعارة، كما يتم بيعهن على أساس أنهن "جواري للمتعة".

  • Libyen Flüchtlinge Tripolis (picture-alliance/dpa)

    مهاجرون يباعون في "أسواق النخاسة" بليبيا

    تعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحراً، حيث سلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية. ومن المعروف أن حوالي 600 شخص توفوا في البحر منذ مطلع عام 2017 وقتل عدد غير معلوم أثناء السفر باتجاه الشمال عبر الصحراء وصولا إلى البحر المتوسط.


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