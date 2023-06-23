 مهاجرون على أبواب أوروبا ـ كيف هو الوضع في مليلية؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 23.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

مهاجرون على أبواب أوروبا ـ كيف هو الوضع في مليلية؟

الجميع مايزال يتذكر محاولة عبور مئات المهاجرين الأفارقة السياج الحدودي مع مليلية قبل نحو سنة ما أدى إلى وفاة العشرات واعتقال البعض الآخرين، فكيف يبدو الوضع اليوم هناك بعد عام على المأساة؟

مهاجرون أفارقة يحاولون عبور السياح السلكي إلى جيب مليلية

مهاجرون أفارقة يحاولون عبور السياح السلكي إلى جيب مليلية

قبل نحو سنة حصلت أحداث مأساوية على  السياج الحدودي في جيب مليلية الإسباني الواقع شمالي المغرب، أكثر من ألف مهاجر حاولوا عبور السياج وحصلت   مواجهات مع شرطة الحدود، والنتيجة كانت سقوط قتلى وجرحى والعديد من المهاجرين يقبعون منذ ذلك اليوم داخل السجون، وآخرون يعيشون في غابات المغرب المجاورة. والفقر والجوع وفقدان الأمل هي واقع مرير في حياة المهاجرين. وما حصل على السياج الحدودي الذي يرتفع لأمتار هو الجانب القبيح "لحماية الحدود المشتركة" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وبعد عام من تلك الحادثة تغير الكثير في منطقة الحدود المغربية.

مختارات

في غابات غوروغو حول مدينة الناظور المغربية ينتظر عادة مئات المهاجرين يتحينون الفرصة لتجاوز السياج الحدودي في  مليلية  المدينة الاسبانية على الأرض المغربية. وبعد عام من تلك الكارثة في مليلية باتت الغابات خالية ما عدا بعض البقايا من الألبسة وأسرة قديمة وحاويات كبيرة للماء.

ويصف شهود عيان الأحداث على السياج الحدودي  في مليلية بأنها معركة بين رجال الشرطة الحدودية والمهاجرين. وسقط العديد من الجرحى و23 على الأقل من المهاجرين لقوا حتفهم أثناء محاولة تجاوز السياج الشائك. وترفع بعض منظمات حقوق الانسان المغربية اتهامات ثقيلة ضد رجال شرطة الحدود.

خيار مستحيل

وبعد سنة من تلك الأحداث يبدو الوضع هادئا في الناظور المدينة المغربية المحاذية لمدينة مليلية حيث لم يعد يوجد المهاجرون الأفارقة والباحثون عن اللجوء إلى أوروبا. لم يعد لهم أثر في الغابات ولا في المدينة، كما يقول طالب اللجوء موسى البالغ من العمر 30 عاما وينحدر من غينيا ويعمل في مطبخ مطعم يغسل الأواني. ورغم أنه يمتلك وثائق لجوء إلا أن الوضع ليس سهلا. ويضيف موسى بالقول: "القيود في كل مكان، ليس بإمكانك الذهاب ببساطة إلى الخارج ولا يمكنك فعل ذلك إلا ليلا. ويجب عليك الانتظار حتى الساعة التاسعة ليلا. وحتى من أجل شراء مواد غذائية وجب عليك التخفي من الشرطة التي قد تعتقلك أو ترحلك" في أي لحظة.

جانب من المواجهة الدامية بين رجال الشرطة والمهاجرين الأفارقة - صورة بتاريخ 24 يونيو 2022

جانب من المواجهة الدامية بين رجال الشرطة والمهاجرين الأفارقة

وموسى لديه زوجة وبنت، وبما أن الوضع في شمال المغرب صعب بالنسبة إلى  المهاجرين الأفارقة  وطالبي اللجوء بعث موسى زوجته وبنته مقابل 4500 يورو بقارب سريع، كما يحكي. وهما الان في اسبانيا وتتلقيان العناية من منظمات إغاثة. أما موسى فيفكر الآن في خطواته القادمة، علما أنه سبق له أن عاش لمدة سنتين في الغابات، وفقد أمواله بعد أن خدعه أحد المهربين المتنكرين. وفي  الناظور  تعرض موسى للاعتقال، ما يجعل البقاء في المغرب أمر ليس بالواقعي. عن ذلك يقول موسى: "حتى لو أردت شراء بعض المواد الغذائية، فإذا كانت تساوي في الحقيقة درهما واحدا فإنهم يحاولون بيعها لك بدرهمين. يجب أن تدفع أكثر عندما تكن أسود البشرة".

ومن يعيش كمهاجر أو طالب لجوء بالقرب من الحدود فإنه يعرف في الغالب عثمان با المنحدر من السنغال، ويعيش منذ أكثر من عقد في المغرب. عاش عثمان 11 عاما في غابات غوروغو وحاول عشر مرات الوصول إلى  أوروبا  بدون نجاح.

أسوار عالية لمنع المهاجرين من القدوم في مليلية الإسبانية - صورة بتاريخ 3 مارس 2022

أسوار عالية لمنع المهاجرين

دوريات شرطة واعتقالات

أما عثمان با فيقول إنه كان يسد رمقه في المغرب بالأكل من سلات المهملات والخبز الملوث بالبول الذي تسبب له في المرض. واليوم يملك عثمان با وثيقة إقامة ويعمل في مجال الهجرة وأسس منظمة غير حكومية في المغرب تعنى بالمهاجرين من دول جنوب الصحراء ويتلقى الدعوات عالميا للمشاركة في مؤتمرات. أما طفلاه فيتحدثان بطلاقة الدارجة المغربية ويذهبان إلى المدرسة.

ويقول عثمان با: "الاتحاد الأوروبي سيقول العمل جيد في الناظور لم يعد يوجد أحد في الغابات.  أما بالنسبة لحقوق الانسان فإن ذلك كارثة. والقليلون الذين مكثوا مجبرين على التخفي طول الوقت في الأنفاق وفي الغابات ولا يمكنهم التحرك بحرية. والمغاربة الذين باعوا لهم في السابق السمك والماء لم يعودوا موجودين وحتى منظمات الإغاثة لم تعد تدخل إلى تلك الغابات، الوضع تغير تماما".

والرد على كارثة مليلية جاء في شكل دوريات شرطة أكثر واعتقالات، وهذا أدى إلى تراجع عدد المهاجرين الأفارقة في الغابات حول الناظور ومليلية. لكن الأزمة الإنسانية لكثير من المهاجرين وطالبي اللجوء، كما يقول عثمان با لم يتغير فيها شيء.

يُذكر أن  منظمة العفو الدولية  اتهمت بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للمأساة الجمعة (23 يونيو/ حزيران 2023)  إسبانيا  والمغرب بالتستر على عدم التحقيق كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود  جيب مليلية الإسباني  العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية. وذكرت منظمة العفو الدولية أن 37 على الأقل لاقوا حتفهم ولا يزال ما لا يقل عن 76 في عداد المفقودين. وقال المغرب إن 23 شخصا لقوا حتفهم في تدافع عندما سقط مهاجرون من السياج، بينما أكدت إسبانيا عدم حدوث وفيات على أراضيها.

دنيا صداقي/ م.أ.م

  • Ein Panoramabild auf der Berliner Mauer zeigt ein historisches Foto eines Wächters der Berliner Mauer. (c) REUTERS/Thomas Peter

    معرض عن الجدران العازلة فوق جدار برلين

    حياةٌ خلف الجدران

    للحظة سقوط جدر برلين في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1989 دلالات كثيرة. فهذه الواقعة تؤرخ لنهاية الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. لكن حتى بعد سقوط جدار برلين لا تزال جدران أخرى عديدة في مختلف مناطق العالم قائمةً، وتمثل حاجزا يفصل بين الناس على أسس الجنسية ومستوى المعيشة والدين.

  • Ein Panoramabild auf der Berliner Mauer zeigt die Mauern von Bagdad. (c) DW/ Theresa Tropper Juli 2013

    معرض عن الجدران العازلة فوق جدار برلين

    جدران بغداد

    بنت القوات الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد عام 2006 جداراً للفصل بين الشيعة والسنة. وهذا الجدار، البالغ ارتفاعه 3 أمتار، ليس الجدار الوحيد في بغداد إذ هناك جدار آخر حول المنطقة الخضراء حيث توجد مقرات الحكومة. والهدف من هذه الجدران هو ضمان الأمن، إلا أن العراقيين يرفضونها لأنها ترمز إلى في نظرهم إلى انهيار المجتمع العراقي وتفككه.

  • Ein Panoramabild auf der Berliner Mauer zeigt die Grenze zwischen Nord- und Südkorea. (c) DW/ Theresa Tropper Juli 2013

    معرض عن الجدران العازلة فوق جدار برلين

    الجدار الحدودي بين كوريا الشمالية والجنوبية

    صحيح أن علو الجدار الحدودي بين الكوريتين لا يتجاوز عدة سنتيمترات، إلا أنه يصعب تجاوزه لأنه يرسم الحدود بين الجارتين المتعاديتين. فكوريا الشمالية ذات النظام الشيوعي تعتبر من أفقر دول العالم، بينما كوريا الجنوبية تتوفر على اقتصاد صناعي متطور ونظام سياسي ديمقراطي. والجدار البالغ طوله 250 كم لا يفصل بين نظامين فقط، وإنما بين عائلات كورية أيضا.

  • Ein Panoramabild auf der Berliner Mauer zeigt den israelischen Schutzwall. (c) DW/ Theresa Tropper Juli 2013

    معرض عن الجدران العازلة فوق جدار برلين

    الجدار الواقي الإسرائيلي

    بدأت إسرائيل منذ عشر سنوات في بناء جدار يهدف إلى عزلها عن الضفة الغربية. ويصل طول الجدار 700 كيلومتر بينما ارتفاعه يصل إلى ثمانية أمتار. بالنسبة لإسرائيل فالجدار تم بناؤه للوقاية من الهجمات، أما بالنسبة للفلسطينيين فإنه يجعل حياتهم صعبة. لهذا السبب تدين الأسرة الدولية هذا الجدار وتراه عقبة أخرى في طريق تحقيق السلام بالشرق الأوسط.

  • Ein Panoramabildauf der Berliner Mauer zeigt den Grenzzaun zwischen Europäischer Union und Afrika (c) DW/ Theresa Tropper Juli 2013

    معرض عن الجدران العازلة فوق جدار برلين

    جدار يفصل إفريقيا عن أوروبا

    يصل علو سياج الأسلاك الشائكة الذي شيده الإتحاد الأوروبي في مدينتي سبتة ومليلية شمال المغرب إلى ستة أمتار. ويفصل الجدار هاتين المدينتين عن التراب المغربي وبذلك يفصل بين أناس من مستوى معيشي مختلف. لكن الجدار لم يمنع اللاجئين من المخاطرة بالوصول إلى أوروبا. ويلقى كثيرون حتفهم أثناء محاولة تجاوز تلك الحواجز.

  • Ein Panoramabild auf der Berliner Mauer zeigt die Mauer in Belfast. (c) DW/ Theresa Tropper Juli 2013

    معرض عن الجدران العازلة فوق جدار برلين

    جدار يفصل البروتستانت بالكاتوليك

    يفصل جدار ارتفاعه سبعة أمتار عاصمة شمال ايرلندا بلفاست منذ بداية النزاع بين البروتستانت والكاثوليك. ورغم وضع حد للصراع السياسي في البلاد عام 1998 إلا أن التوتر بين الطائفتين لا يزال مستمرا.ً والجدار الفاصل هو خير معبّر عن ذلك. وبالنسبة للسياح، الذين ينتقلون من جانب إلى آخر، يمثل الجدار هو محط إثارة وجذب.

  • Ein Panoramabild auf der Berliner Mauer zeigt den Grenzzaun zwischen USA und Mexiko. (c) DW/ Theresa Tropper Juli 2013

    معرض عن الجدران العازلة فوق جدار برلين

    جدار تورتيا بين أمركيا والمكسيك

    بنت الولايات المتحدة على مسافة تمتد لأكثر من ألف كيلومتر سياجا على طول حدودها مع المكسيك بين عامي 2006 و2010 لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات انطلاقا من هذا البلد. هذا السياج الذي أطلق عليه اسم "تورتيا كورتن" اي "ستار تورتيا" مجهز بأضواء كاشفة وكاميرات مراقبة. ويموت سنويا حوالي 500 شخص أثناء محاولة اجتياز الجدار، لكن هذا لا يردع مئات الآلاف الآخرين الذين يحاولون عبوره.

  • Ein Panoramabild auf der Berliner Mauer zeigt die Mauer in Nikosia. (c) DW/ Theresa Tropper Juli 2013

    معرض عن الجدران العازلة فوق جدار برلين

    قبرص – الجزيرة المقسّمة

    هذا الجدار، الممتد عبر العاصمة نيقوسيا، يجعل من قبرص آخر دولة أوروبية مقسمة. وهو يفصل منذ عام 1974 بين الجزء اليوناني الجنوبي من الجزيرة والشمال التركي. ويمتد الجدار على مسافة 300 كيلومتر وتشرف عليه الأمم المتحدة. ورغم إمكانية التنقل بين شطري الجزيرة منذ عام 2003، كشرط لقبول لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن حلا سياسيا على المدى المتوسط ما زال غير منظور.

    الكاتب: تيريزا تروبر/ عبد الرحمان عمار


 

مواضيع ذات صلة

People mainly from Morocco stand on the shore as Spanish Army cordon off the area at the border of Morocco and Spain, at the Spanish enclave of Ceuta, on Tuesday, May 18, 2021. Ceuta, a Spanish city of 85,000 in northern Africa, faces a humanitarian crisis after thousands of Moroccans took advantage of relaxed border control in their country to swim or paddle in inflatable boats into European soil. Around 6,000 people had crossed by Tuesday morning since the first arrivals began in the early hours of Monday, including 1,500 who are presumed to be teenagers. (AP Photo/Javier Fergo)

هل عمليات الإعادة على الحدود البرية الأوروبية قانونية؟ 12.09.2022

تقوم السلطات الإسبانية بإعادة المهاجرين وصدهم حين بلوغهم مدنها الواقعة في شمال إفريقيا إلى المغرب، وهو تصرف مثير للجدل. فهل يسمح القانون الدولي بذلك؟