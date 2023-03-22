مهاجرون افارقة، ليبيا، عودة طوعية، المنظمة الدولية للهجرة، مصراتة، شهر رمضان

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منتجات لتفتيح البشرة تثير جدلا في جامايكا وعقدة اللون تلعب دورا رئيسيا فيها
دعت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر الحزب الديمقراطي الحر للدخول في محادثات استكشافية ثلاثية الأطراف مع الحزب الاشتراكي بشأن تشكيل ائتلاف حاكم، الأمر الذي لم يعتبره الرئيس المشارك للحزب رفضا تاما لبحث ائتلاف "جامايكا".
أعربت غالبية الألمان عن تأييدها لتشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما يؤيد 22% آخرين تشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا"، الذي يضم التحالف المسيحي والخضر والأحرار.
لقاء ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في إطار مجلس التجارة والتكنولوجيا "TTC"، حمل جوانب اتفاق وتقدما في العلاقات، ولكن عددا من المسائل الهامة بقيت مفتوحة، مما يضع مصير التعاون الاقتصادي بين الجانبين على المحك.
تعرّض حزب المستشار شولتس لهزيمة تاريخية في انتخابات ولاية شلزفيغ-هولشتاين الشمالية. في المقابل حقق حزب المستشارة السابقة ميركل فوزا غير مسبوق. وفيما يرى البعض في هذه النتيجة رسالة لشولتس وحكومته يقلل آخرون من قيمتها.
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