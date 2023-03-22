 مهاجرون افارقة، ليبيا، عودة طوعية، المنظمة الدولية للهجرة، مصراتة، شهر رمضان | DW الأخبار | DW | 23.03.2023

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مهاجرون افارقة، ليبيا، عودة طوعية، المنظمة الدولية للهجرة، مصراتة، شهر رمضان

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ARCHIV -Parteifähnchen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) vor dem Reichstag in Berlin (Archivfoto/Illustration vom 20.09.2005). Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hält nach der Bundestagswahl 2009 eine Ampelkoalition seiner Partei mit Grünen und FDP für möglich. Er sagte der Deutschen Presse- Agentur dpa: «Ich glaube, es gibt für uns ausreichend Schnittmengen, um sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen zusammenarbeiten zu können. Aber ich füge ausdrücklich hinzu, dass dies eine grundsätzliche Feststellung ist und keine, die es von heute aus erlaubt zu sagen, was 2009 sein wird.» Foto: Gero Breloer (zu dpa 4169 vom 15.07.2007) +++(c) dpa - Report+++

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ARCHIV -Parteifähnchen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) vor dem Reichstag in Berlin (Archivfoto/Illustration vom 20.09.2005). Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hält nach der Bundestagswahl 2009 eine Ampelkoalition seiner Partei mit Grünen und FDP für möglich. Er sagte der Deutschen Presse- Agentur dpa: «Ich glaube, es gibt für uns ausreichend Schnittmengen, um sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen zusammenarbeiten zu können. Aber ich füge ausdrücklich hinzu, dass dies eine grundsätzliche Feststellung ist und keine, die es von heute aus erlaubt zu sagen, was 2009 sein wird.» Foto: Gero Breloer (zu dpa 4169 vom 15.07.2007) +++(c) dpa - Report+++

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