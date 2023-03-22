مهاجرون افارقة، ليبيا، عودة طوعية، المنظمة الدولية للهجرة، مصراتة، شهر رمضان

هزيمة ساحقة لحزب شولتس في انتخابات شلزفيغ-هولشتاين

تعرّض حزب المستشار شولتس لهزيمة تاريخية في انتخابات ولاية شلزفيغ-هولشتاين الشمالية. في المقابل حقق حزب المستشارة السابقة ميركل فوزا غير مسبوق. وفيما يرى البعض في هذه النتيجة رسالة لشولتس وحكومته يقلل آخرون من قيمتها.