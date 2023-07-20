من يمارس الرياضة يحتاج البروتينات لعضلاته

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العضلات تتكون بشكل رئيسي من البروتينات. لبناء العضلات، نحتاج إلى تناول البروتين عبر الطعام. من يتبع نظاماً غذائياً متوازناً، يتناول ما يكفي من البروتين ويمكنه الاستغناء عن مخفوقات البروتين
ارتفاع نسبة الدهون في الدم وتصلب الشرايين من بين الأسباب التي قد تؤدي للتعرض للنوبة القلبية. لكن هناك قواعد اذا التزم بها الشخص تجعله يتمتع بصحة قلبية جيدة، فما هي؟
الكوليسترول مادة يحتاجها الجسم ليعمل بشكل جيد، غير أن تغير مستويات الكوليسترول قد يتسبب بمخاطر صحية تهدد الحياة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
يرغب الكثيرون في الحفاظ على برنامجهم الرياضي حتى في شهر رمضان. لكن مع الصيام يتساءل البعض عن تأثير ذلك على صحتهم وهل ممارسة الرياضة بالشكل المعتاد مفيد أم مضر بصحتهم. فماذا يقول الخبراء بهذا الخصوص؟
أمراض القلب والأوعية الدموية تعد من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً في ألمانيا. وغالباً ما يكون السبب هو سوء التغذية، لأن بعض الأطعمة رغم طعمها "اللذيذ"، تتسبب في "سد" الشرايين والأوعية الدموية.
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