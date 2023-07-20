من يمارس الرياضة يحتاج البروتينات لعضلاته

للوقاية من النوبات القلبية تجنب هذه العادات!

ارتفاع نسبة الدهون في الدم وتصلب الشرايين من بين الأسباب التي قد تؤدي للتعرض للنوبة القلبية. لكن هناك قواعد اذا التزم بها الشخص تجعله يتمتع بصحة قلبية جيدة، فما هي؟