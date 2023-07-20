 من يمارس الرياضة يحتاج البروتينات لعضلاته | صحتك بين يديك | DW | 20.07.2023

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صحتك بين يديك

من يمارس الرياضة يحتاج البروتينات لعضلاته

العضلات تتكون بشكل رئيسي من البروتينات. لبناء العضلات، نحتاج إلى تناول البروتين عبر الطعام. من يتبع نظاماً غذائياً متوازناً، يتناول ما يكفي من البروتين ويمكنه الاستغناء عن مخفوقات البروتين

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