 من يقف وراء ″دولة الظل″ التي يندد بها ترامب؟ | أخبار | DW | 07.09.2018

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أخبار

من يقف وراء "دولة الظل" التي يندد بها ترامب؟

ساهم نشر مقالة غير موقعة لأحد كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب في تعزيز النظرية التي يدافع عنها الرئيس الأميركي، ومفادها أن هناك عددا من كبار الموظفين في إدارته عبارة عن "دولة الظل"، يعملون سرا لإفشال ولايته

USA - Donald Trump spricht zu Reportern an Bord der Airforce One (Reuters/K. Lamarque)

قال الرئيس دونالد ترامب صباح الجمعة في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الداعمة تقليديا لسياساته، في كلامه عن صاحب هذه المقالة غير الموقعة "قد لا يكون جمهوريا ولا محافظا، قد يكون واحدا من العاملين في دولة الظل". واعتبر الرئيس الأميركي أن ما يحصل "ظالم لبلادنا ولملايين من الأشخاص الذين منحونا أصواتهم".

وكان ترامب كتب صباح الخميس عبر تويتر "إن دولة الظل واليسار والإعلام الناقل للأخبار الكاذبة باتت أقرب إلى الجنون". وغالبا ما يندد ترامب بقوة بتسريب معلومات من إدارته إلى الصحافة.

وكان كاتب المقالة مجهول الهوية الذي وُصف بأنه "مسؤول كبير في إدارة ترامب" هاجم بشدة هذه النظرية. وكتب في مقالته إن ما يحصل داخل الإدارة الأميركية "ليس عملا تقوم به ما يسمى دولة الظل، بل هو عمل الدولة المستقرة"، شارحا عمل الحكومة التي أقامت سدا حول الرئيس الأميركي، وأطلقت مواقف مغايرة عن مواقفه وحتى عرقلت تنفيذ أوامره.

مختارات

ذكر كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يريد اغتيال الرئيس السوري بشار الأسد العام الماضي لكن‭‭‭‭ ‬‬‬‬وزير دفاعه تجاهل الطلب، فيما انتقد البيت الأبيض ما ورد في الكتاب معتبرا ذلك مجرد "قصص ملفقة". (05.09.2018)

وهذا الوصف يلتقي كثيرا مع الوصف لطريقة العمل الفوضوية في البيت الأبيض التي كان قدمها قبل يوم الصحافي الاستقصائي بوب وودورد عبر نشر صفحات من كتاب له يصدر قريبا. ويروي وودورد على سبيل المثال كيف أمر ترامب ياغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، في حين أن وزير الدفاع تجاهل الأمر. والمعلومات التي كشفها وودورد تغذي الفرضية التي تقول إن مجموعة من التكنوقراط المتحالفين مع قادة في الجيش وفي وزارتي العدل والاستخبارات، يعملون على عدم تنفيذ أوامر ترامب، وبالتالي عدم الرضوخ لإرادة الشعب الذي انتخبه. وما من شأنه أن يعزز نظرية المؤامرة أن الرسالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز المعارضة التي يهاجمها ترامب بشكل دائم.

     

وقال جاك غولد سميث، أستاذ الحقوق في جامعة هارفارد، وصاحب كتاب بعنوان "الدولة العميقة"، "إن هذه المقالة ستعطي مصداقية لنظريات المؤامرة حول وجود "دولة الظل". وأضاف "أخشى من طريقة تصرف الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا انقلاب ناعم ضدهم، بعد نشر هذه المقالة".

ويبدو أن فكرة وجود "دولة الظل" أو "الدولة العميقة" ليست جديدة. لكن ترامب أخرجها من التداول بين أصحاب نظرية المؤامرة، لتصبح حاضرة ومستخدمة في النقاش اليومي. وهذان المصطلحان يردان على لسان مستشار ترامب السابق ستيف بانون، وفي مقالات موقع بريتبارت اليميني المتطرف.

ي.ب/ ف.ي (أ ف ب)

  • Diktatoren Arabischer Raum Muammar Gaddafi Ben Ali Abdullah Saleh Hosni Mubarak (picture-alliance/dpa)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    التقطت هذه الصورة في القمة العربية الإفريقية الثانية، عام 2010، والتي شارك فيها 60 زعيماً عربياً وإفريقياً. في المقدمة، حسني مبارك، ومعمر القذافي، وعلي عبد الله صالح، وزين العابدين بن علي، لتحقيق تلاحم عربي إفريقي. ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الصداقة قد جمعت بين هؤلاء الحكام، أم المصالح. ولكن من المؤكد أن النهج الديكتاتوري كان أمراً مشتركاً بينهم.

  • US President Bill Clinton and former German Chancellor Helmut Kohl (Getty Images/AFP/J. Naltchayan)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    كان المستشار هيلموت كول والرئيس الأمريكي بيل كلينتون يتحدثان بمرح في عام 1998 على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، في طريقهما إلى فرانكفورت. هل ستكون صورة الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية الحالية أنغيلا ميركل بهذه البهجة؟ على الأرجح كلا. فقد كان هيلموت وكلينتون أصدقاء فعلاً.

  • Clinton and Merkel at Kohl's funeral (picture alliance/dpa/M. Murat)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    غالباً ما تظهر حقيقة الصداقة الحقيقية في لحظات ذات أهمية وجودية. ففي جنازة المستشار السابق، الذي توفي في 16 حزيران/يونيو 2017، تبين حينها أن الصداقة بين هيلموت كول وبيل كلينتون كانت حقيقية. إذ لم يحضر كلينتون الجنازة فحسب، وإنما بدا حزيناً جداً، في الواقع، أكثر من المستشارة الحالية، أنغيلا ميركل، التي كانت تحاول أن تواسيه.

  • Francois Mitterand and Helmut Kohl in Verdun (ullstein bild/Sven Simon)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    جولتنا المصورة هذه يمكن أن تتضمن العديد من صور هيلموت كول، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع العديد من رجال السلطة، غير أننا سنكتفي بالصورة الأكثر شهرة لصداقة بين حكام الدول: كول والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران يداً بيد إحياء لذكرى أولئك، الذين سقطوا من الجانبين في الحربين العالميتين.

  • Bildergalerie Blockfreie Staaten (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    لقاء بين مؤسسي حركة دول عدم الانحياز، الذين جمعتهم صداقة قوية: رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، والرئيس المصري جمال عبد الناصر، والرئيس اليوغوسلافي تيتو، لتحديد مبادئ الحركة التي لعبت دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ماركو مولر/ ريم ضوا

  • Vladimir Putin and Gerhard Schröder (picture-alliance/AP Photo/Itar-Tass/Presidential Service)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    قام غيرهارد شرودر، خليفة كول في منصب المستشار، ببناء صداقات مع قادة العالم الأقوياء. غير أن شرودر يميل إلى النظر شرقاً أكثر. إذ أنه صديق مقرب للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، ويتمتعان بذوق عفوي مشترك فيما يتعلق بالأزياء. التقطت هذه الصورة في مصيف بوتين على البحر الأسود في عام 2004.

  • Gerhard Schröder and Vladimir Putin on a beach (picture-alliance/dpa/BPA Jürgen Gebhardt)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    كان اجتماعهما يهدف إلى معالجة قضايا مثل التقارب بين روسيا والاتحاد الأوروبي. تظهر الصورة مدى تقارب الرئيسين، حيث يسيران على الشاطئ عند الغروب، مما يعكس أجواء عطلة عائلية ممتعة. ومن جهة أخرى، لا تزال الانتقادات تلاحق شرويدر بسبب وصفه بوتين في عام 2004 بأنه "ديمقراطي لا تشوبه شائبة".

  • Leonid Brezhnev and Erich Honecker kissing (picture-alliance/dpa/Spiegl/S.Simon)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    قد تبدو أكثر من ذلك، غير أن هذه القبلة هي مجرد تعبير عن الصداقة. في 5 أكتوبر 1979، قام كل من إريك هونيكر، زعيم ألمانيا الشرقية، وليونيد بريجنيف، الزعيم السوفييتي والأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، بتبادل ما سمي بـ"قبلة الصداقة"، أو "قبلة أخوية" احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس ألمانيا الشرقية.

  • Charles de Gaulle and Konrad Adenauer (picture-alliance/dpa)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    بدأت صداقة غير متوقعة قبل أكثر من 20 سنة، حين التقى أول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كونراد أديناور، والرئيس الفرنسي شارل ديغول لأول مرة في عام 1958، وكانت المفاجأة بنشوء علاقة ودية قوية بينهما. الصورة في مدينة بون بألمانيا في عام 1962، حيث يظهر الناس في الخلفية دعمهم لأوروبا الموحدة.

  • Horst Seehofer and Viktor Orban (Picture-Alliance/dpa/T. Hase Picture-Alliance/dpa/T. Hase)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    من هذا الشخص، الذي يعانق رئيس الوزراء البافاري هورست زيهوفر عام 2016؟ إنه رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان. يبدو أنهما مقربان جداً لبعضهما أكثر من المستشارة أنغيلا ميركل. ولكن هل هم أصدقاء حقاً؟

  • Donald Trump and Benjamin Nethanyahu (Reuters/R. Zvulun)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    يتمتع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعلاقة جيدة. ويرجع ذلك جزئياً إلى صهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يعتمد ترامب عليه في قضايا الشرق الأوسط. ووفقاً لنيويورك تايمز، نتنياهو صديق مقرب لوالد كوشنر، وعندما زار نتنياهو صديقه، نام في غرفة كوشنر، بينما انتقل كوشنر إلى الطابق السفلي.

  • Kim Jong Un and Donald Trump (Reuters/The Straits Times/K. Lim)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    أشاد "رجل الصواريخ الصغير"، و"الرئيس الأمريكي المختل عقلياً" ببعضهما البعض كثيراً بعد اجتماعهما في 12 حزيران/يونيو 2018. وقبل ذلك بقليل، كان كيم جونغ أون ودونالد ترامب يخوضان حرباً كلامية، غير أن الانسجام بدا واضحاً من خلال تصريحاتهما اللاحقة. الشيء المشترك بينهما: استحالة التنبؤ، وقد تتطور الصداقة على نحو غير متوقع.


مختارات

العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

هل من الممكن للسياسيين الكبار أن يصبحوا أصدقاء؟ من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين. بمناسبة اليوم العالمي للصداقة بين الرجال، نلقي نظرة على الصداقات بين السياسيين واللقاءات الودية بينهم. (30.07.2018)  

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