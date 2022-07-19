من يفوز بلقب أفضل لاعب في إفريقيا: صلاح أم مانيه؟

سيكون الحفل السنوي لتوزيع الجوائز الفردية لكرة القدم الإفريقية في الرباط عاصمة المغرب مساء غد الخميس (20 تموز/ يوليو 2022) ، مسرحا لمنازلة جديدة تقليدية في الآونة الأخيرة بين الزميلين السابقين في ليفربول الانكليزي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.
لعب ساديو مانيه دورا رئيسا في قيادة منتخب بلاده السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة محمد صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021/2022 ثمّ في مباراة أخرى فاصلة للتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.
وانتهت المواجهتان اللتان أقيمتا في الكاميرون والسنغال لمصلحة "أسود تيرانغا" بركلات الترجيح، حيث سجل مانيه ركلتيه في المرتين، علما أنّ فوز السنغاليين آنذاك كان قد حُسم قبل أن يصل صلاح إلى دوره في التسديد، لكنّ صلاح أضاع ركلته في المواجهة الثانية والمفصلية للتأهل إلى كأس العالم.
وأسهم تفوّق السنغال هذا العام بإعطاء مانيه بعض الحظوظ الإضافية للفوز في السباق نحو لقب أفضل لاعب الذي سبق أن أحرزه مرة واحدة عام 2019، قبل أن تلغى الجائزة في النسختين التاليتين بسبب جائحة كورونا. وفي حال فوز مانيه، سيصبح أول نجم من بايرن ميونيخ الألماني يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي.
"مانيه لا يدرك أحيانا كم هو جيد"
وكان أقرب لاعب من بطل ألمانيا للفوز بالجائزة، الغاني صامويل كوفور عامي 1999 و2001 عندما احتل المركز الثاني.
وانتقل مانيه إلى بايرن الشهر الماضي في صفقة مدتها ثلاث سنوات قادما من ليفربول الذي انضم إليه عام 2016 من ساوثمبتون ووصفه المدرب الألماني يورغن كلوب بأنه "مهاجم متكامل".
وشرح كلوب عنه "انتقادي الوحيد لساديو هو أنه ربما يكون في بعض الأحيان الشخص الوحيد الذي لا يدرك كم هو جيد".
وأشاد مدافع ليفربول آندي روبرتسون بغريزة الأهداف للاعب البالغ 30 عاما قائلا "كلما كان أمام المرمى لا تعتقد أنه سيضيع الفرصة".
وفاز صلاح بلقب أفضل لاعب إفريقي في العامين 2017 و2018، قبل أن يرفع فوز مانيه في العام التالي عدد الفائزين من ليفربول إلى أربعة بعدما سبق أن تُوج السنغالي الحجي ضيوف بالجائزة عام 2002.
وقدم النجم المصري موسم 2021-2022 رائعًا مع "ريدز"، حيث تقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع هدّاف توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين. وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين ورابطة الصحافيين المتخصصين بكرة القدم.
النجم الجزائري رياض محرز من المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لكن حظوظه ضعيفة أمام صلاح ومانيه
محرز منافس ضعيف
ويملك نجم مانشستر سيتي وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز الذي سبق أن فاز بالجائزة عام 2016، حظوظا ضئيلة نسبياً. إذ عانى محرز خلال الموسم الماضي بعد خروج الجزائر من الدور الأول رغم كونها حاملة اللقب، ثم خسر مباراة فاصلة في تصفيات المونديال أمام الكاميرون.
وضمّت قائمة المرشحين العشرة كلا من: الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنكليزي)، الكاميروني كارل توكو ايكامبي (ليون الفرنسي)، الكاميروني فنسان ابو بكر (النصر السعودي)، العاجي سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني)، الغيني نابي كيتا (ليفربول الإنكليزي)، المصري محمد صلاح (ليفربول الإنكليزي)، المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، السنغالي إدوار مندي (تشلسي الإنكليزي)، السنغالي خاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، السنغالي ساديو مانيه (بايرن ميونيخ الألماني).
ع.ج/ خ.س (أ ف ب)
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محمد صلاح (29 عاماً)
يزين نجم ليفربول الإنجليزي قائمة منتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، ويسعى "مو"، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، إلى دخول سجل هدافي بطولة الأمم الإفريقية أيضاً. وسجل 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا. ويلعب "الفراعنة" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.
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