من يريفان..بيلوسي تدين "هجوم" أذربيجان على أرمينيا

استنكرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2022)، من يريفان ما اعتبرتها الهجمات الأخيرة "غير المشروعة" التي تشنّها أذربيجان على أرمينيا، عقب مواجهات حدودية سجّلت هذا الأسبوع بين باكو ويريفان.

وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الأرمينية إننا "ندين باسم الكونغرس، بشدة هذه الهجمات"، التي تهدد وفق بيلوسي، "احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر".

كما شددت بيلوسي على "أهمية خاصة" لأرمينيا "بالنسبة إلينا".

يذكر أن رئيسة مجلس النواب الأميركي وصلت إلى أرمينيا السبت في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام. وهي أعلى مسؤولة أميركية تزور أرمينيا منذ استقلال الدولة الصغيرة الفقيرة عن الاتحاد السوفياتي عام 1991 والتي تقطنها جالية أميركية كبيرة.

واندلعت الثلاثاء أعنف اشتباكات بين البلدين منذ حرب عام 2020. وقد أسفرت عن مقتل 215 شخصًا قبل أن تنتهي ليل الخميس بوساطة دولية، في وقت تبدو فيه موسكو، أقرب حليف لأرمينيا، منهكة في حربها المستمرة منذ نحو سبعة أشهر على أوكرانيا.

وساطة أمريكية

من جانبه، قال رئيس البرلمان الأرمني آلين سيمونيان خلال المؤتمر الصحافي مع بيلوسي، إن أعمال العنف انتهت بفضل وساطة أميركية، بعدما فشلت محاولة التوصل إلى هدنة بوساطة روسية. وأضاف "نحن ممتنون للولايات المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ الذي تمّ التوصل إليه بفضل وساطتها".

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وتترأس الولايات المتحدة إلى جانب فرنسا وروسيا مجموعة وسطاء مينسك التي قادت لعقود محادثات سلام بين باكو ويريفان برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

في المقابل، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعمه إلى أذربيجان، مطالباً أرمينيا التخلي عن "استفزازاتها" لجارتها.

وقال ذلك، في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين في ختام مشاركته بقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها مدينة سمرقند الأوزبكية يومي الخميس والجمعة، حسبما أفادت وكالة الأناضول للأنباء. وأضاف أردوغان أن ما تصبو إليه تركيا يتمثل بنجاح عملية التطبيع القائمة في المنطقة (القوقاز)، وإرساء السلام والاستقرار الإقليميين بشكل دائم.

وأشار إلى أنه وفق المعلومات التي نقلها له نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، فإن "الأشقاء" الأذربيجانيين عززوا مواقعهم وهم في وضع آمن.

ع.ش/و.ب (أ ف ب، د ب أ)