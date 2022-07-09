من يرغب في التعاقد مع رونالدو ابن الـ 37 عاماً؟

أين ستكون الوجهة المقبلة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ؟ سؤال تردّد كثيراً في الآونة الأخيرة بعدما بدا جلياً أن "سي آر7" لا يريد البقاء في مانشستر يونايتد، كما أن غيابه عن تمارين فريقه الإنجليزي أشبه بدعوة الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا للتعاقد معه، لكن لا يبدو أن أياً منها لديه الإمكانات أو الرغبة في جذب نجم الكرة المستديرة.
عنونت صحيفة دياريو دي نوتيسياس البرتغالية اليومية مازحة "أغلى لاعب في الثلاثينيات من عمره في تاريخ كرة القدم".
غيابات متعددة عن التدريب
غير أن رونالدو لا يجيد المزاح، فرغم ارتباطه بعقد لمدة عام مع "الشياطين الحمر" في سن الـ 37 عاماً، إلاّ انه غاب عن تمارين فريقه في مركز التدريب في كارينغتون، ثم الجولة الاستعدادية لانطلاق الموسم الجديد في آسيا وأستراليا.
قال مواطنه وزميله في يونايتد برونو فرنانديش "كان يعاني من مشاكل عائلية، لذلك علينا أن نوفر له مساحة وهذا كل شيء". وتابع لاعب خط الوسط "لا أعرف ما يدور في رأسه، إذا كان يريد الرحيل. لم أطرح عليه السؤال"، مؤكداً أنّ "الشيء الوحيد الذي سألت عنه كريستيانو، عندما لم يأتِ (عند استئناف التمارين)، كان إذا كان كل شيء على ما يرام مع عائلته، أخبرني بما يجري، وهذا كل شيء، لا يوجد شيء آخر، علينا احترام قراره".
وضمن السياق ذاته، أكد مدرب يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ الجمعة أن الوضع "هو نفسه الأسبوع الماضي".
وبانتظار عودة لاعب يوفنتوس الإيطالي السابق (2018-2021) من عدمها، يستعد تن هاغ للموسم الجديد من دونه، لذا تابع قائلاً "أركز على اللاعبين الموجودين هنا والذين يقومون بعمل جيد، نحن في حالة جيدة. لا أطيق الانتظار حتى يأتي، وحينها سنقوم بدمجه معنا".
البعض مستريح لرحيل رونالدو
ولكن بالنسبة إلى الصحافي أندي ميتن في مجلة "فانزين" الخاصة بجماهير النادي "سيشعر الناس في كارينغتون بالارتياح لرحيله، ولا يرون أن رونالدو هو مستقبل يونايتد، كما تشعر الكثير من الجماهير بهذا الاحساس".
فاجأت رغبة رونالدو في الرحيل الكثيرين في يونايتد، صاحب المركز السادس في الدوري الموسم الماضي والذي فشل في حجز بطاقته للمسابقة القارية الأم التي يرغب البرتغالي في خوض غمارها.
كما أثار توقيت تسريب خبر رغبة رونالدو بالرحيل والذي تم تنسيقه مع أحد الصحافيين المقربين من وكيل اللاعب جورج منديش، العديد من الاسئلة خاصة في منتصف شهر تموز/يوليو. فمعظم الأندية المنافسة ليونايتد قامت بتعاقدات ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية، في حين سيجد يونايتد نفسه في سباق مع الوقت وعدم القدرة على التعويض في حال قرر "سي آر7" الرحيل.
ردّ يونايتد بالتأقلم بأفضل طريقة مع أسلوب تن هاغ الذي يريد تكريسه في ملعب "أولد ترافورد"، وهو أسلوب يمكن أن يتطور من دون البرتغالي الذي كان يميل إلى تدمير تمريرات الفريق على مدار الموسم الماضي.
وبالفعل، فقد أثبت فريق "الشياطين الحمر" نجاعته التهديفية بتسجيله 11 هدفاً في 3 مباريات. كما أظهر الثلاثي ماركوس راشفورد والفرنسي أنتوني مارسيال وجايدون سانشو بعض التكامل.
كبير في السن ومرهق للميزانية
غير أنّ قلة من الأندية لديها الإمكانات المالية للترحيب بلاعب يبلغ 37 عاماً ويتقاضى 580 ألف يورو أسبوعياً، حتى لو أعلم وكيل أعماله منديش الأندية التي يتواصل معها أن رونالدو "مستعد لخفض راتبه بنسبة 30 في المئة"، حسب الصحافة البريطانية.
في تشسلي، يعتقد المدرب الألماني توماس توخل أن رونالدو "هو لاعب رائع" لكنه يصب اهتمامه على الوافد الجديد "هدفنا الرئيسي، رحيم سترلينغ الذي وقّع" على العقد.
أما بالنسبة لرئيس بايرن ميونيخ، بطل الدوري الالماني في المواسم العشرة الماضية، أوليفر كان "بقدر تقديري لكريستيانو رونالدو، أحد أعظم اللاعبين، فإن الانتقال لن يتناسب مع فلسفتنا".
ولا يشذ الأمر في إسبانيا، اذ أقرّ رئيس برشلونة جوان لابورتا بتناول الغداء مع منديش، لكن الأمر كان لمجرد "الحديث عن فترة الانتقالات بشكل عام"، وليس على الإطلاق عن احتمال وصول الهداف الدولي التاريخي (117 هدفاً في 189 مباراة دولية).
ووفقاً لصحيفة ماركا اليومية، فإن رونالدو "ليس مجدياً اقتصادياً" لأتلتيكو مدريد، ولا تتصور أيضاً عودة محتملة إلى القطب الثاني للعاصمة ريال حيث قضى المهاجم أفضل سنواته (2009-2018).
ورغم أن التلفزيون البرتغالي "تي في آي" صوّر رونالدو على شرفة شقته في لشبونة الأسبوع الماضي، إلاّ انه زعم أن صورة سيارة البرتغالي أمام مقر نادي سبورتينغ الذي خطا خطواته الاولى معه هي "مزيفة".
يبقى في عالم كرة القدم الحالمون، مثل وسم #رونالدومرسيليا نشرته بعض جماهير النادي الفرنسي على شبكات التواصل الإجتماعي، لتؤكد للنجم البرتغالي أنه في حال انضم إلى مرسيليا فسيحصل على فرصة المشاركة في دوري الأبطال وعلى عشق الجماهير.
ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب)
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
أناقة على حساب الجمارك
الحارس الألماني العملاق أوليفر كان، حارس عرين المانشافت ونادي بايرن ميونيخ سابقاً ارتكب مخالفات ضريبية، وفرض عليه القضاء الألماني غرامة قدرها 125 ألف يورو، وكان سببها إدخال ملابس بقيمة 2119,04 يورو، ولم يبلغ عنها سلطات الجمارك.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
تهرب في الجزر العذراء
البرتغالي كليبر بيبي، مدافع بشكتاش إسطنبول، ارتكب مخالفات ضريبية خلال لعبه في ناديه السابق ريال مدريد، إذ قام ببيع حقوق صوره لشركة تُدعى "Weltex Capital Limited" في الجزر العذراء البريطانية، وتهرب من دفع 3.7 ملايين يورو، في الفترة ما بين 2009 و2014.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
مواجهة مفتوحة
طلبت مصلحة الضرائب الإسبانية بسجن لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق تشابي ألونسو لمدة 8 سنوات بسبب التهرب الضريبي بين عامي 2010 و2012. تهم ثلاث بتهربه من الضرائب عن عائداته من حقوق الصورة، تطارد ألونسو لكنه ينفيها، وتبقى المواجهة مفتوحة مع القضاء الإسباني.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
احتيال آخر في صفوف الملكي
بسبب تهربه الضريبي أكدت الصحف العالمية مطلع سبتمبر/ أيلول 2018 بأن النجم البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد توصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية يقضي بقيام اللاعب بدفع غرامة مالية مقدارها 753.624 يورو بجانب الحكم عليه بالسجن لأربعة أشهر. وينص القانون في إسبانيا ألا تُنفذ عقوبة السجن على المتهم إذا تم عقابه بها لأول مرة وكانت فترة السجن أقل من عامين.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
غرامة بالإسترليني
صدر حكم بالسجن على لاعب خط الوسط أليكسيس سانشيز، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً ، لمدة 16 شهراً، بسبب تهربه الضريبي من حقوق الصور حين كان يلعب في برشلونة عامي 2012 و 2013. وبات على الدولي التشيلي أن يدفع في غضون عامين غرامة قدرها 890 ألف جنيه إسترليني لتجنب العقوبة، وإلا سيضطر لقضاء بعض الوقت خلف القضبان.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
نجم آخر من برشلونة
نجم برشلونة السابق الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو واجه هو الآخر اتهاماً بالتهرب الضريبي بمبلغ قدره مبلغ 1.5 مليون يورو وفُرضت عليه غرامة قدرها 800 ألف يورو، كما تم الحكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة، ولكن محامي اللاعب الذي انتقل إلى الدوري الصيني، نجح بالتفاوض مع الضرائب بشأن الغرامة، بينما برأ ماسكيرانو نفسه أمام جماهير برشلونة بأن ليس له علاقة بعملية الضرائب.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
أفضل لاعب في مونديال روسيا
قبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش بعقوبة السجن الصادرة بحقه بسبب الاختلاس الضريبي، وبات عليه أن يدفع نحو 348 ألف يورو غرامة على تهربه الضريبي بمبلغ 870 ألف يورو. وللتخلص من عقوبة السجن سيدفع مودريتش 60 ألف يورو إضافية أخرى. وأفادت صحيفة "الموندو" الإسبانية بأن نجم ريال مدريد اعترف بالتهرب الضريبي عبر نقل عائدات حقوق صورته لشركة في لوكسمبورغ، لتفادي دفع نسبة مرتفعة من الضرائب في إسبانيا.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
نجم ملكي سابق
نجم ريال مدريد السابق أنخيل دي ماريا اعترف بالتهرب الضريبي في حالتين وبقيمة 1.14 مليون يورو خلال الفترة من 2012 و2013، وحكمت السلطات الإسبانية عليه بغرامة مالية قدرها مليوني يورو والسجن لمدة 16 شهراً، لكن اللاعب في صفوف باريس سان جيرمان حالياً نجح في التوصل إلى اتفاق يدفع بموجبه 1.75 مليون يورو مع قبوله بعقوبة السجن، التي أُعفي منها لعدم عقابه بها من قبل.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
البرغوث يتهرب من الضرائب أيضاً
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كان من أبرز النجوم في التهرب الضريبي، إذ أدانته محكمة إسبانية بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي، بعد أن اُتهم ميسي ووالده خورخي منتصف 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 مليون يورو من حقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. ودفع ميسي 1.3 مليون يورو للنجاة من العقوبة، واعتبرت المحكمة أن التعويض السريع للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب شكل عاملاً مخففاً.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
صاحب الرقم القياسي
يبدو أن المنافسة بين البرتغالي كريستيانو رونالدو وغريمه ميسي تشمل حتى الضرائب، لكن رونالدو تفوق فيها، إذ اتهمت السلطات الإسبانية نجم ريال مدريد السابق بالتهرب الضريبي عن نحو 15 مليون يورور باستخدام شركات في الخارج في الجزر العذراء البريطانية وإيرلندا لإيراداته من "حقوق الصورة". ما دفعها للحكم عليه بغرامة والسجن لمدة سنتين. غير أن اتفاقاً بين الجانبين خلصه من العقوبة بعد إلزامه بدفع 18.8 مليون يورو
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
"جرائم" نجم واعد!
مهاجم برشلونة السابق نيمار دا سيلفا واجه هو الآخر اتهامات بالتهرب الضريبي في بلده البرازيل وتزوير وثائق لأكثر من 7 أعوام، وأوضحت النيابة العامة أن نيمار ارتكب "جرائمه" في الفترة بين 2006 عندما كان نجماً واعداً في صفوف سانتوس البرازيلي، و2013 عندما تعاقد مع برشلونة. وفرضت على نجم باريس سان جيرمان حالياً غرامة قدرها 1,1 مليون يورو.
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رونالدو وميسي ومودريتش: فريق نجوم العالم في التهرب الضريبي
مدرب ملكي سابق
وجه الادعاء العام في إسبانيا تهمة الاحتيال الضريبي إلى المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، وذلك في الفترة التي كان يقود فيها فريق ريال مدريد. ويتهم المدعون مورينيو بالتملص من دفع مبلغ 3.3 ملايين يورو على شكل ضرائب بين عامي 2011 و2012. وقال أحد مسؤولي الادعاء إن مورينيو لم يصرح عن الدخل الذي حصل عليه لقاء استخدام صورته تجارياً، وذلك من أجل الحصول على "منفعة غير مشروعة."