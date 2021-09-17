من ورش عمل لذوي الاحتياجات الخاصة إلى الجامعة

يرفق هذا الروبورتاج سبعة نساء ورجال ، تم تدريبهم من قبل معهد التعليم الشامل التابع لولاية ولاية شمال الراين وستفاليا في الجامعة التقنية بكولونيا. تمت مرافقتهم بدءاً من إجراء مقابلات التقدم للوظيفة إلى إلقاء أولى محاضراتهم. معظم هؤلاء كانوا يعملون سابقاً في ورش عمل خاصة بأشخاص ذوي احتياجات خاصة، لتغليف وفرز السلع، أو في مجالات إبداعية. فالعامل المشترك بينهم تقريباً هو شعورهم بأن تلك الأعمال هي دون قدراتهم، وتحذوهم رغبة كبيرة في تحقيق المزيد من التطور. فإذا سارت الأمور وفق الخطة المرسومة، فسيحصلون على عقود عمل بتأمين اجتماعي بعد التخرج وسيتقاضون أجراً لا يمكن مقارنته بما كان معظمهم يتقاضاه في ورش العمل السابقة.