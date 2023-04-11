من هي قوات الدعم السريع؟

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سلطت الأحداث الأخيرة في السودان الضوء على ما يسمى بقوات الدعم السريع التي لعبت دور القوات الرديفة للجيش السوداني على مدى عشرين عاما. فمن هي هذه القوات غير النظامية؟ وكيف دخلت تحت قايدة تاجر جمال سابق في صراع مفتوح على السلطة مع الجيش النظامي؟
اندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما الى نزاع مسلح.
ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى 56 قتيلا مدنيا، حسب بيان لنقابة الأطباء الأحد. وتتواصل الاشتباكات بين الجيش النظامي بقيادة الفريق أول البرهان وقوات دقلو.
حذر الجيش السوداني من تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة وبعض المدن، مؤكداً أنها تشكل "تجاوزاً واضحاً للقانون"، فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.
على وقع الاشتباكات العنيفة في السودان انقطع بث التلفزيون الرسمي دون اتضاح السبب. دبلوماسياً اتصل وزير الخارجية السعودية بالبرهان وحميدتي، فيما يتوجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الخرطوم "على الفور".
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