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من هي قوات الدعم السريع؟

سلطت الأحداث الأخيرة في السودان الضوء على ما يسمى بقوات الدعم السريع التي لعبت دور القوات الرديفة للجيش السوداني على مدى عشرين عاما. فمن هي هذه القوات غير النظامية؟ وكيف دخلت تحت قايدة تاجر جمال سابق في صراع مفتوح على السلطة مع الجيش النظامي؟