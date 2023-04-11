 من هي قوات الدعم السريع؟ | DW الأخبار | DW | 16.04.2023

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DW الأخبار

من هي قوات الدعم السريع؟

سلطت الأحداث الأخيرة في السودان الضوء على ما يسمى بقوات الدعم السريع التي لعبت دور القوات الرديفة للجيش السوداني على مدى عشرين عاما. فمن هي هذه القوات غير النظامية؟ وكيف دخلت تحت قايدة تاجر جمال سابق في صراع مفتوح على السلطة مع الجيش النظامي؟

المزيد من المركز الإعلامي

Sudan's Army chief Abdel Fattah al-Burhan (C) and paramilitary commander Mohamed Hamdan Dagalo (2nd L) lift documents alongside civilian leaders following the signature of an initial deal aimed at ending a deep crisis caused by last year's military coup, in the capital Khartoum on December 5, 2022. - The past year has seen near-weekly protests and a crackdown that pro-democracy medics say has killed at least 121, a spiralling economic crisis exacerbated by donors slashing funding, and a resurgence of ethnic violence in several remote regions. Divisions among civilian groups have deepened since the coup, with some urging a deal with the military while others insist on no partnership, no negotiation. (Photo by ASHRAF SHAZLY / AFP) (Photo by ASHRAF SHAZLY/AFP via Getty Images)

السودان.. صدام الجنرالات يؤجل الاتفاق السياسي؟ 11.04.2023

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية 16.04.2023

مسائيةDW : الجيش يحذر من منعطف تاريخي وخطير.. ماذا يحدث في السودان؟

مسائيةDW : الجيش يحذر من "منعطف تاريخي وخطير".. ماذا يحدث في السودان؟ 13.04.2023

ماذا وراء تصاعد الخلاف بين الدعم السريع والجيش بالسودان؟

ماذا وراء تصاعد الخلاف بين "الدعم السريع" والجيش بالسودان؟ 07.03.2023

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الأزمة السياسية الحالية في السودان ترجع إلى عام 2019، بعد أن ازاح الجيش الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لثلاثة

تطورات الأزمة السياسية في السودان 16.04.2023

15.04.2023**Heavy smoke bellows above buildings in the vicinity of the Khartoum airport on April 15, 2023, amid clashes in the Sudanese capital. - Explosions rocked the Sudanese capital on April 15 as paramilitaries and the regular army traded attacks on each other's bases, days after the army warned the country was at a dangerous turning point. (Photo by AFP)

اشتباكات في الخرطوم على خلفية الصراع بين البرهان ودقلو 15.04.2023

فنلندا تنضم لحلف الناتو وتتخطى بذلك خطا احمر كانت روسيا وضعتها أمامه منذ عقود. الفنلنديون لا يشعرون بالأمان بالمستقبل.

فنلندا في حلف الناتو ومخاوفها ما زالت قائمة لأسباب عديدة 14.04.2023

خليج مايا في تايلاند عرف بعد فترة استراحة طويلة من السياح تدفقا ملحوظا لأسماك القرش. فما السبب؟

هل ينجح علماء من تايلاند في الحفاظ على أسماك القرش المرجانية بعد استراحة بيولوجية طويلة 14.04.2023

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15/04/2023**Army soldiers deploy in Khartoum on April 15, 2023, amid reported clashes in the city. - Sudan's paramilitaries said they were in control of several key sites following fighting with the regular army on April 15, including the presidential palace in central Khartoum. (Photo by AFP)

السودان.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وقوات الدعم السريع 15.04.2023

اندلعت اشتباكات صباح السبت في الخرطوم بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع بينهما الى نزاع مسلح.

15/04/2023 People run past a military vehicle in Khartoum on April 15, 2023, amid reported clashes in the city. - Sudan's paramilitaries said they were in control of several key sites following fighting with the regular army on April 15, including the presidential palace in central Khartoum. (Photo by AFP)

عشرات القتلى ومئات الجرحى مع تجدد الاشتباكات في السودان 16.04.2023

ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى 56 قتيلا مدنيا، حسب بيان لنقابة الأطباء الأحد. وتتواصل الاشتباكات بين الجيش النظامي بقيادة الفريق أول البرهان وقوات دقلو.

Fighters from the Sudanese Rapid Support Forces sit on an armed vehicle in the city of Nyala, in south Darfur, on May 3, 2015, as they display weapons and vehicles they say they captured from Dafuri rebels and fighters from The Justice and Equality Movement (JEM), lead by opposition leader Jibril Ibrahim, the previous week. Darfur's insurgency was launched in 2003, with the rebels complaining of economic and political marginalisation by the Arab-dominated government in Khartoum. Bashir unleashed a brutal counter-offensive using Arab militia and the military. The United Nations says the conflict has killed 300,000 and forced 2.5 million from their homes. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Shazly

الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع في الخرطوم 13.04.2023

حذر الجيش السوداني من تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة وبعض المدن، مؤكداً أنها تشكل "تجاوزاً واضحاً للقانون"، فيما أكدت قوات الدعم السريع أنها تنتشر في جميع أنحاء البلاد في إطار واجباتها العادية.

16/04/2023 Sudanese greet army soldiers, loyal to army chief Abdel Fattah al-Burhan, in the Red Sea city of Port Sudan on April 16, 2023. - Battling fighters in Sudan said they had agreed to an hours-long humanitarian pause, including to evacuate wounded, on the second day of raging urban battles that killed more than 50 civilians including three UN staff and sparking international outcry. (Photo by AFP)

تحركات مصرية وسعودية وإفريقية لوقف نزيف الدم في السودان 16.04.2023

على وقع الاشتباكات العنيفة في السودان انقطع بث التلفزيون الرسمي دون اتضاح السبب. دبلوماسياً اتصل وزير الخارجية السعودية بالبرهان وحميدتي، فيما يتوجه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى الخرطوم "على الفور".