منذ البداية تكتب آنه في يومياتها تقريبًا كل يوم. تصبح اليوميات لها بمثابة صديقة وتُسميها "كيتي". الحياة التي تعيشها آنه في المخبأ تختلف تمامًا عن الفترة الخالية من الهموم التي عاشتها قبل ذلك: "أكثر ما يعجبني هو أنني أستطيع على الأقل كتابة ما أفكر به وأشعر به، وإلا لكنت اختنقت تمامًا"، كما هو مكتوب هناك.