من هي آنه فرانك؟
اختبأت آنه فرانك وعائلتها لمدة سنتين في منزل خلفي بمدينة أمستردام هرباً من قوات الإس أس النازية، حتى تم اكتشافهم في 4 أغسطس/ آب قبل 80 عاماً ورُحِّلوا إلى مُعتقل أوشفيتز. واليوم أصبحت يوميات آنه فرانك مشهورة عالمياً.
هربا من النازيين
في عام 1934 هربت آنه فرانك مع عائلتها من النازيين في ألمانيا إلى هولندا. في الحرب العالمية الثانية، كان عليهم الاختباء خوفا على حياتهم. عاشوا لمدة عامين مختبئين في منزل خلفي في مدينة أمستردام حتى تمت خيانتهم: في 4 أغسطس 1944، تم اكتشاف آنه فرانك وأفراد عائلتها واعتقالهم وترحيلهم إلى معسكر أوشفيتز.
آنه فرانك وعائلتها
كان لدى آنه فرانك فرانك (في الأمام إلى اليسار) أخت تكبرها بثلاث سنوات ونصف تُدعى مارغوت (في الخلف إلى اليمين). التقط والدها أوتو فرانك هذه الصورة في عيد ميلاد مارغوت الثامن في فبراير 1934. كانت آنه حينها في الرابعة من عمرها وكانت العائلة يومها في المنفى في هولندا.
المخبأ في أمستردام
أوتو فرانك، والد آنه استطاع أن يتولى فرع شركة أوبكتا في أمستردام. عندما بدأت ملاحقة اليهود، أعد الأب مخبأً في المنزل الخلفي للمكتب. عاشت العائلة المكونة من أربعة أفراد هناك من عام 1942 حتى عام 1944، مع أربعة أشخاص آخرين من المضطهدين. هنا كتبت آنه فرانك يومياتها الشهيرة. ومنذ عام 1960 أصبح بيت آنه فرانك (في الصورة) متحفًا.
غرفة آنه في أمستردام
في بيت آنه فرانك بمدينة أمستردام، يمكن للزوار زيارة المنزل الخلفي حيث اختبأت آنه مع عائلتها. لعدة أشهر، اضطرت الفتاة الصغيرة لمشاركة غرفتها الضيقة مع طبيب الأسنان اليهودي فريتز بفايفر، الذي أطلقت عليه في يومياتها اسم "ألبرت دسيل". على اليمين مكتبها، حيث كانت تكتب تقريبًا كل يوم.
اليوميات كأفضل صديقة
منذ البداية تكتب آنه في يومياتها تقريبًا كل يوم. تصبح اليوميات لها بمثابة صديقة وتُسميها "كيتي". الحياة التي تعيشها آنه في المخبأ تختلف تمامًا عن الفترة الخالية من الهموم التي عاشتها قبل ذلك: "أكثر ما يعجبني هو أنني أستطيع على الأقل كتابة ما أفكر به وأشعر به، وإلا لكنت اختنقت تمامًا"، كما هو مكتوب هناك.
الموت في بيرغن- بيلسن
في 30 أكتوبر 1944 تم نقل آنه فرانك وأختها مارغوت من معسكر أوشفيتز إلى بيرغن- بيلسن. في معسكر الاعتقال هذا لقي أكثر من 70 ألف شخص حتفهم. بعد تحرير المعسكر، تم نقل الضحايا تحت إشراف الجنود البريطانيين بواسطة الشاحنات إلى المقابر الجماعية. هنا توفيت آنه ومارغوت فرانك أيضًا. كانت آنه تبلغ من العمر 15 عامًا فقط.
قبر آنه وأختها مارغوت
في بيرغن- بيلسن يوجد أيضًا شاهد قبر آنه. الفتاة اليهودية من فرانكفورت أم ماين كانت تتصور حياتها بشكل مختلف: "لا أريد أن أعيش بلا هدف مثل معظم الناس. أريد أن أجلب الفرح والفائدة للأشخاص الذين يعيشون حولي ولا يعرفونني. أريد أن أستمر في العيش، حتى بعد وفاتي" - هكذا جاء في يومياتها بتاريخ 5 أبريل 1944.
الشهرة من خلال يوميات
كان الحلم الكبير لآنه هو أن تصبح صحفية أو كاتبة. بفضل والدها، نُشرت يومياتها في 25 يونيو 1947. العنوان: "المنزل الخلفي." تلت ذلك العديد من الطبعات والترجمات. أصبحت آنه فرانك رمزًا لضحايا ديكتاتورية النازيين. "نحن جميعًا نعيش بهدف أن نكون سعداء، نعيش جميعًا بطرق مختلفة ولكننا متساوون." (آنه فرانك، 6 يوليو 1944)