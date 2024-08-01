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حرب غزة وارتداداتها الإقليمية.. الشرق الأوسط إلى أين؟الهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
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ثقافةألمانيا
٤ أغسطس ٢٠٢٤
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