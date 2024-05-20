من هو محمد مخبر الأقرب لخلافة الرئيس الإيراني الراحل؟

أكدت الحكومة الإيرانية وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي ووالوفد المرافق إثر حادث تحطم طائرة كانت تقله، تتجه الأنظار إلى محمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية، الذي بات الأقرب لتولي مهما الرئاسة وفقاً لدستور البلاد.

نعت الحكومة الإيرانية الإثنين (20 رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي بعيد العثور على المروحية التي كان فيها وتعرضت لحادث الأحد في منطقة جبلية في شمال غرب الجمهورية الإسلامية.

وقالت الحكومة في بيان أوردته وكالة "إرنا" الرسمية "ارتقت الروح العظيمة لخادم الشعب الإيراني الى بارئها، وأصبح خادم (الإمام) الرضا آية الله رئيسي، رئيسا للشعب وحبيبا في السماء".

كما نعت الحكومة مسؤولين آخرين كانوا برفقة رئيس الجمهورية لدى سقوط الطائرة في محافظة أذربيجان الشرقية، وهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وإمام الجمعة في مدينة تبريز آية الله علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

موازاة لذلك، بثت وسائل إعلام رسمية صورة لرئيسي مرفقة بآيات من القرآن. كما قام مسؤولون حاليون وسابقون بنشر بيانات عزاء عبر منصات التواصل، مثل وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.

وفي ظل هذا المشهد، تتوجه الأنظار بالخصوص إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، محمد مخبر، الذي وبموجب الدستور الإيراني، يتولى قيادة البلاد، على أن تجرى انتخابات جديدة في غضون 50 يوماً. وتنص المادة الـ131 من دستور الجمهورية الإسلامية على أنه "في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية (...) يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة" أي المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

بعد الإعلان عن خبر فقدان المروحية التي كانت تقل الوفد الرئاسي الإيراني، خرج مئات الإيرانيين ليل الأحد الإثنين (20 مايو/ أيار 2024)، إلى الساحات للدعاء من أجل الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. صورة من: Fatemeh Bahrami/Anadolu/picture alliance

وتشير المادة إلى أنه "يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعدّ الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يوما على الأكثر". فمن هو محمد مخبر الذي من المفترض ان يتولى رئاسة البلاد مؤقتا في حال وفاة رئيسي؟

المشرف على صندوق ستاد

ينحدر محمد مخبر (68 عاما) من دزفول في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد. وقد تقلّد مناصب مهمة في الدولة، من بينها إدارة صندوق ستاد للاستثمار في عام 2007، والاسم الفارس لهذا الصندوق (ستاد إجرايي فرمان حضرت إمام) أو "هيئة تنفيذ أوامر الإمام". وهو صندوق تأسس بموجب أمر من مؤسس الجمهورية الإسلامية سلف خامنئي وهو آية الله روح الله الخميني.

ومهمة هذا الصندوق الذي أسس أواخر الثمانينات، إدارة الممتلكات التي صودرت عقب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. ومع الوقت أصبحت هذه اللجنة تكتلاً اقتصاديا حكوميا رئيسيا يملك أسهما في مختلف القطاعات، بما فيها الصحة. ومهمة مخبر الرسمية في هذا المنصب هو إصدار أوامر للمساعدين والمستشارين لبيع وإدارة ممتلكات وأصول قيل إنها تركت في فوضى عمّت لسنوات بعد الثورة الإسلامية في 1979 وتوجيه أغلب ما يعود منها لأغراض خيرية.

النائب الأول للرئيس

معروف على محمد مخبر أنه مقرب من الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي له القول الفصل في كل شؤون الدولة.

وقد عيّن نائبا أول لرئيس الجمهورية، في آب/أغسطس من عام 2021 عقب الانتخابات الرئاسية.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أعلنت استنادا على مصادر لم تسميها، أنه وفي أكتوبر/ تشرين الأول كان مخبر ضمن فريق من المسؤولين الإيرانيين الذين زاروا موسكو وقتها ووافقوا على تزويد الجيش الروسي بصواريخ أرض-أرض والمزيد من الطائرات المسيرة.

وباقي الفريق شمل اثنين من كبار مسؤولي الحرس الثوري ومسؤول في المجلس الأعلى للأمن القومي، وفق ذات المصدر.

اسمه على قائمة العقوبات الغربية

أدرج الاتحاد الأوروبي غي عام 2010 اسم مخبر على قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بسبب ما قيل عن الضلوع في "أنشطة نووية وأنشطة للصواريخ الباليستية". وبعد عامين من ذلك التاريخ، أزال التكتل اسمه من على تلك القائمة.

لكن وفي عام 2013، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية صندوق ستاد الذي كان يديره و37 شركة أخرى يشرف عليها الصندوق في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)