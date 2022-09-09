من هو الملك تشارلز الثالث؟

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اِعتلى تشارلز الثالث العرش، وهو في الثالثة والسبعين من عمره. هل سيغير النظام الملكي؟ وأيّ نوع من الرجال هو؟ وماذا سيحدث للعائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة؟
ما أن أعلن قصر باكنغهام أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية "قلقون" بشأن صحتها، حتى هرع أفراد العائلة المالكة إلى قلعة بالمورال بإسكتلندا حيث تقيم. الأطباء أوصوا بأن تبقى الأكبر عمرا بين ملوك العالم "تحت المراقبة الطبية".
أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميا اليوم "تشارلز الثالث" ملكا على بريطانيا، بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وقال المجلس "الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها ... ملكنا تشارلز الثالث".
بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز، أكبر أبنائها ووريث العرش، ملكا لبريطانيا. كانت حياة الأمير الخاصة والعامة مادة للإعلام، فما هي أبرز المحطات في حياته؟ وما هي التحديات التي قد يواجهها الملك الجديد؟
اعتادت المتاجر والفنادق الأقرب إلى المقرالرسمي للنظام الملكي في لندن على كسب المال من وجودها قرب العائلة المالكة. لكن هذه المرة بدا الأمر مختلفا، فبالرغم من ازدهار البيع والتجارة، إلا أن الحزن هو سيد الموقف.
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