 من هو الملك تشارلز الثالث؟ | يوروماكس | DW | 18.09.2022

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يوروماكس

من هو الملك تشارلز الثالث؟

اِعتلى تشارلز الثالث العرش، وهو في الثالثة والسبعين من عمره. هل سيغير النظام الملكي؟ وأيّ نوع من الرجال هو؟ وماذا سيحدث للعائلة المالكة البريطانية بعد وفاة الملكة؟

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