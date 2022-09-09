من هو الملك تشارلز الثالث؟

بسبب وفاة الملكة رواج بمحلات الهدايا والحزن سيد الموقف

اعتادت المتاجر والفنادق الأقرب إلى المقرالرسمي للنظام الملكي في لندن على كسب المال من وجودها قرب العائلة المالكة. لكن هذه المرة بدا الأمر مختلفا، فبالرغم من ازدهار البيع والتجارة، إلا أن الحزن هو سيد الموقف.