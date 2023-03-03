 من هو المعالج النفسي المناسب؟ | صحتك بين يديك | DW | 17.03.2023

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صحتك بين يديك

من هو المعالج النفسي المناسب؟

يجب أن يكون المعالج النفسي مدربا بشكل علمي صحيح، حتى يمكنه الاستجابة للمريض وتقديم جدول العلاج. من المهم أيضا أن يتم وضع خطة علاج واضحة. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن يشعر المريض بأن هناك من يستمع له ويتفهم حالته.

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