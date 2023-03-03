من هو المعالج النفسي المناسب؟

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يجب أن يكون المعالج النفسي مدربا بشكل علمي صحيح، حتى يمكنه الاستجابة للمريض وتقديم جدول العلاج. من المهم أيضا أن يتم وضع خطة علاج واضحة. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن يشعر المريض بأن هناك من يستمع له ويتفهم حالته.
أشارت دراسة إلى وجود علاقة بين ممارسة النشاط الموسيقي والمشكلات النفسية. وتبين أن الأشخاص الذين لديهم مخاطر وراثية أعلى للإصابة بالاكتئاب والاضطرابات ثنائية القطب، كانوا في المتوسط أكثر انخراطا في النشاط الموسيقي.
مُنحت الطبيبة النفسية ورائدة الأعمال الاجتماعية أمل عباس، جائزة المرأة لهذا العام في برلين، عشية اليوم العالمي للمرأة. الألمانية من أصل سوداني مناضلة في مجال محاربة التمييز منذ عقود.
قررت السلطات الفرنسية رفع قرار احتجاز المشتبه في قتله ثلاثة أكراد في باريس، لأسباب صحية ونقله إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة. وفيما كان التحقيق يركز في البحث عن دافع عنصري محتمل، تحولت مظاهرات احتجاجية إلى أعمال عنف.
من يعاني من أمراض نفسية في بعض المجتمعات يحمل معه وصمة سلبية، ما يدفع كثيرين لإخفاء مشاكلهم النفسية. في قطاع غزة طوّر مبرمجون تطبيقا لمساعدة المرضى نفسيا من خلال اختبارات وأسئلة واقتراح الحلول وحتى زيارة أطباء متخصصين.
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