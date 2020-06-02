 من نوفيتسكي إلى هنري .. صرخة الرياضيين خوفا من مسقبل قاتم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.06.2020

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رياضة

من نوفيتسكي إلى هنري .. صرخة الرياضيين خوفا من مسقبل قاتم

مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد رجل شرطة أبيض تسبب في غضب لم يقتصر أثره على داخل أمريكا فقط. وانضم نجوم رياضة عالميون للمتضامنين مع القتيل ومنهم تيري هنري، الذي أكد أنه "لا يمكن أبدا التسامح مع مثل هذه الأمور.."

NBA - Dirk Nowitzki (picture-alliance/dpa/J. G. Mabanglo)

أسطورة دالاس ديرك نوفيتسكي.

ديرك نوفيتسكي من أنجح الرياضيين الألمان في الولايات المتحدة، وقد اعتزل عالم كرة السلة، لكنه اليوم يعود إلى الواجهة بعد مقتل جورج فلويد بسبب عنصرية الشرطة الأمريكية الفجة، والتي دفعته هو وزوجته من أصول كينية إلى اتخاذ موقف علني مما يجري علما أنهما مستقران في مدينة دالاس الأمريكية."أعيش صدمة قوية وكبيرة، أشعر بخوف شديد من مستقبل أولادي"، يكتب نوفيتسكي في تغريدة مشددا: "لا بد من التغيير". النجم الألماني الذي لا زال يتمتع بشعبية هائلة بين أوساط الشباب خاصة في دالاس، استخدم كلمة "تغيير  "Change" التي سبق أن شكلت النقطة المركزية في الحملة الانتخابية للرئيس السابق براك أوباما.

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النيران تشتعل في أمريكا بسسب مقتل رجل أسود

بينما ذهب الأمريكي زاك ستيفن، حارس مرمى كرة القدم بفريق فورتونا دوسلدورف الألماني، المعار من مانشستر سيتي، إلى أبعد من ذلك  فهاجم الرئيس الأمريكي بألفاظ شديدة اللهجة. وأعاد ستيفن على موقعه بتويتر نشر تغريدة سابقة لترامب تعود إلى الثاني من يناير/ تشرين الثاني الماضي، حين طالب ترامب إيران بضمان حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، ليعلق حارس المرمى واصفا الرئيس الأمريكي بـ"منافق مثير للاشمئزاز".

الملفت أن الرياضيين لم يتحدوا يوما بهذا الزخم الذي نلمسه اليوم، عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطي في مينابوليس. فمع كل يوم جديد ينضم اسم رياضي كبير إلى قائمة الغاضبين؛ لمقتل رجل بسبب لون بشرته، وقائمة المطالبين بتحقيق العدالة.

وإلى جانب نجوم البوندسليغا ونجوم الدوري الانجليزي، ظهرت أصوات من عالم كرة السلة يتصدرها مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية، بل وحتى من عالم سباقات السيارات وأبرزهم البريطاني لويس هاميلتون.

أما في عالم كرة القدم، فكان الفرنسي تيري هنري أسطورة أرسنال السابق والحائز على لقب مونديال فرنسا 98 مع الديوك، آخر أبرز المنضمين إلى غاية اللحظة إلى مجموعة المنددين بالعنصرية والداعين إلى محارباتها.

ويتسائل هنري عن السبب "لماذا لا تنجح كل الطرق المستخدمة لاقتلاع هذا الأمر من المجتمع؟ يحدث ذلك منذ وقت طويل جدا ولقد أصبحنا في زمن لا يمكن أبدا التسامح مع مثل هذه الأمور في المجتمع الحديث". فهل من مجيب؟!

و.ب/ ص.ش

  • A protester faces police when Black Lives Matter protesters clash with NYPD officers

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "لا أستطيع التنفس"

    الاحتجاجات الغاضبة من وحشية الشرطة ضد السود لعقود من الزمن، انتشرت بسرعة من مينيابوليس إلى مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. بدأت الاحتجاجات وسط الغرب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قام ضابط شرطة بتكبيل جورج فلويد والضغط على رقبته بركبته. وواصل الأمر رغم صراخ فلويد وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عاما، بأنه لا يستطيع التنفس، إلى أن فارق الحياة.

  • mural of George Floyd painted by the artist eme_freethinker on a wall at Mauerpark in Berlin

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "العملاق اللطيف"

    نشأ فلويد في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وانتقل إلى مينيابوليس بولاية مينيسوتا في عام 2014 للعمل. وقبل وفاته، كان يبحث عن عمل بعد تسريحه من عمله كحارس مطعم للوجبات السريعة بسبب إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا. وصفه أصدقاؤه بالعملاق اللطيف نظرا لقامته التي كانت تبلغ المترين.

  • A man pleads with officers as crowds protesting the killing of G. Floyd clash with police in the blocks just north of the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    من السلمية إلى العنف

    اتسمت غالبية الاحتجاجات السبت الماضي بالسلمية، غير أن عددا منها أصبح عنيفا مع حلول الليل. في العاصمة واشنطن تم نشر الحرس الجمهوري أمام البيت الأبيض. وفي وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا، قتل شخص على الأقل في إطلاق للنار قالت الشرطة إنها لم تكن ضالعة فيه. وفي فيلادلفيا بولاية بنسيلفانيا أصيب عدد من عناصر الشرطة بجروح، في حين صدمت سيارتان تابعتان للشرطة حشدا من الناس في مدينة نيويورك.

  • A man carries a large chain out of the jewelry store Realm of the Goddess on Melrose Avenue after the front window was smashed in

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    متاجر مخربة ومنهوبة

    في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا واجه المتظاهرون عناصر الشرطة هاتفين "حياة السود مهمة!"، قبل أن تنهال عليهم الشرطة بالعصي وتطلق عليهم الرصاص المطاطي. وفي بعض المدن، بما فيها لوس أنجلوس وأتلانتا ونيويورك وشيكاغو ومينيابوليس، تحولت الاحتجاجات إلى أعمال شغب، قام فيها البعض بنهب المتاجر وتخريبها.

  • A man plays guitar next to a graffiti sign with When the Looting Starts the Shooting Starts

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    "عندما يبدأ النهب ..."

    هدد الرئيس دونالد ترامب بإرسال الجيش لقمع الاحتجاجات، قائلاً إن "إدارته ستوقف العنف الغوغائي بشكل نهائي". ازدادت حدة التوتر في كافة أنحاء البلاد إثر تهديد ترامب، الذي ألقى باللائمة على الجماعات التي زعم أنها من أقصى اليسار. لكن حاكم ولاية مينيسوتا "تيم وولز" قال للصحفيين إنه سمع عدة تقارير غير مؤكدة تفيد بقيام مجموعات التي تنادي بتفوق البيض العنصرية بتأجيج العنف.

  • Demonstrators protest the killing of George Floyd outside of the city's 5th police precinct

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    وسائل الإعلام في مرمى النيران

    استهدفت قوات الأمن العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات. من بينهم مراسل CNN عمر خيمينيز وطاقمه الذين تعرضوا الجمعة الماضية للاعتقال أثناء تغطيتهم لأحداث مينيابوليس. وأصيب العديد من الصحفيين بقذائف أو احتجزوا أثناء بثهم على الهواء. كمت أطلقت الشرطة النار على مراسل DW ستيفن سايمنس أثناء تغطيته للاضطرابات في عطلة نهاية الأسبوع.

  • Anti-racism protests at US Embassy in Berlin / Tod von George Floyd (picture-alliance/dpa/C. Soeder)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    الغضب يتجاوز الولايات المتحدة

    احتجاجات عالمية في كندا المتاخمة للولايات المتحدة الأمريكية من الشمال حيث نزل الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في فانكوفر وتورنتو. وفي العاصمة الألمانية برلين، تجمع المغتربون الأمريكيون ومتظاهرون آخرون خارج السفارة الأمريكية. وفي عاصمة بريطاينا لندن، ركع المتظاهرون في ساحة ترافالغار قبل أن يسيروا أمام البرلمان ويتوقفوا أمام السفارة الأمريكية.

  • Protesters hold their hands up in front of law enforcement personnel as demonstrators rally at the White House

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    عند باب ترامب الأمامي

    احتدمت الاحتجاجات في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن بدء سريان حظر التجول في الساعة 11 ليلا. تجمع أكثر من 1000 متظاهر في حديقة لافاييت قبالة البيت الأبيض، وأضرمت بعض النيران خارج مقر إقامة الرئيس. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المخابرات نقلت ترامب إلى مخبأ محصن كإجراء احترازي.

  • law enforcement officer takes position as a building burns

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    حظر التجول في المدن الأمريكية الكبرى

    مددت نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي وديترويت وواشنطن العاصمة ومدن أمريكية أخرى حظر التجول مع دخول الاحتجاجات الليلة السادسة. ولاية أريزونا في غرب البلاد فرضت حظرًا للتجوال على مستوى الولاية على مدار أسبوع بعد اشتباك المتظاهرين مع الشرطة. كما تم نشر حوالي 5000 جندي من الحرس الجمهوري في 15 ولاية أمريكية.

  • Trump holds a bible up outside a church by the White House (Reuters/T. Brenner)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ترمب والكتاب المقدس

    في مواجهة تجدد الاحتجاجات يوم الأحد، هدد ترامب بنشر الجيش إذا فشلت الولايات في "الدفاع عن سكانها". ثم سار ترامب من مقر إقامته إلى كنيسة في الحديقة، حيث كان يحمل إنجيلًا عالياً خلال فرصة لالتقاط الصور. هذا التصرف أثار استياء الأسقف ماريان إدغار بودي بعد أن زار ترمب كنسيتها دون إذن مسبق ودون الصلاة في الكنيسة.

  • Protest Times Square in New York (Getty Images/AFP/T.A. Clary)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    مظاهرات سلمية

    رغم انتشار العنف بقيت عدة احتجاجات في الولايات المتحدة محافظة على سلميتها. في ساحة تايمز سكوير في مانهاتن في نيويورك، استلقى المتظاهرون على الأرض وأيديهم خلف ظهورهم، محاكين الوضعية التي كان فيها فلويد عندما قتل. وعلى الرغم من لجوء بعض المتظاهرين إلى العنف، أشاد العديد من رؤساء البلديات والحكام الأمريكيين بمستوى الاحتجاجات.

  • USA Proteste Polizisten gedenken George Floyd (picture-alliance/AP Photo/R. Cohen)

    في صور: الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد تشعل أمريكا

    ركوع ضباط من الشرطة أمام المتظاهرين

    لكن رغم تصاعد حدة العنف، فهناك مواقف أظهر فيها المتظاهرون وضباط الشرطة في الولايات المتحدة نوعاً من التضامن. إذ أظهرت فيديوهات منتشرة على التواصل الاجتماعي ضباط شرطة يركعون للتضامن مع المتظاهرين. يشير الركوع إلى لاعب كرة القدم السابق في اتحاد كرة القدم الأميركي كولين كايبرنيك، الذي احتج على بهذه الوضعية خلال النشيد الأمريكي ضد العنصرية وعنف الشرطة ضد السود في الولايات المتحدة. كرستيان كوبلر/س.أ


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