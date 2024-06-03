من موقع الفيضانات.. شولتس يدعو إلى استعداد أكبر للكوارث

من موقع الفيضانات.. شولتس يدعو إلى استعداد أكبر للكوارث٣ يونيو ٢٠٢٤
بمرافقة وزيرة الداخلية نانسي فيزر، ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، زار المستشار الألماني أولاف شولتس، منطقة متضررة من الفيضانات في جنوب البلاد اليوم الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2024)،.
ووعد شولتس خلال الزيارة بالتضامن مع المتضررين. وقال من منطقة رايشرتسهوفن في بافاريا العليا إن التضامن "هو أكثر ما نحتاجه كبشر. سنسهم بكل ما في وسعنا وكذلك بإمكانات الحكومة الاتحادية حتى يمكن الاستمرار في تقديم المساعدة هنا بصورة أسرع". وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن التضامن هو "ممارسة معتادة. هكذا هو الحال وهكذا هي ألمانيا".
كما دعا شولتس مواطنيه إلى "الاستعداد بشكل أكبر للكوارث الطبيعية"، وخاصة الفيضانات، وأردف أن"هذه هي المرة الرابعة هذا العام التي أذهب فيها إلى منطقة عمليات قائمة" معربا عن اعتقاده بأن ذلك بات بمثابة "إشارة إلى أن هناك أمرا ما يحدث".
في الوقت نفسه، شدد شولتس على ضرورة عدم الإهمال في "مهمة وقف التغير المناخي الذي صنعه البشر"، ورأى أن "هذا أيضا تنبيه يجب أخذه من هذا الحدث وهذه الكارثة".
من جانبها، قالت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنّ عملية تقديم المساعدة في مناطق الفيضانات العارمة في بافاريا أظهرت التعلم من كارثة وادي نهر آر التي وقعت في صيف 2021.
كما أشادت الوزيرة الألمانية بالطريقة الجيدة التي تتعاون بها قوات الإنقاذ مع بعضها البعض، وقالت إن لديها انطباعا " بأنه تم أخذ دروس مستفادة من كارثة وادي نهر آر بحيث أن الكثير من الأمور تسير بشكل أفضل في التنسيق والتعاون".
و.ب/ح.ز (د.ب.أ)