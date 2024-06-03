من موقع الفيضانات.. شولتس يدعو إلى استعداد أكبر للكوارث

وفد رفيع المستوى بقيادة أولاف شولتس يزور إحدى المناطق المنكوبة بسبب الفيضانات التي تجتاح حايا ألمانيا حاليا، حيث دعاوالمستشار إلى استعداد أكبر لمواجهة الكوارث.

بمرافقة وزيرة الداخلية نانسي فيزر، ورئيس حكومة ولاية بافاريا ماركوس زودر، زار المستشار الألماني أولاف شولتس، منطقة متضررة من الفيضانات في جنوب البلاد اليوم الاثنين (الثالث من يونيو/ حزيران 2024)،.

ووعد شولتس خلال الزيارة بالتضامن مع المتضررين. وقال من منطقة رايشرتسهوفن في بافاريا العليا إن التضامن "هو أكثر ما نحتاجه كبشر. سنسهم بكل ما في وسعنا وكذلك بإمكانات الحكومة الاتحادية حتى يمكن الاستمرار في تقديم المساعدة هنا بصورة أسرع". وأكد السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن التضامن هو "ممارسة معتادة. هكذا هو الحال وهكذا هي ألمانيا".

شولتس متحدثا إلى رجال الإطفاء والإنقاذ. صورة من: Angelika Warmuth/REUTERS

كما دعا شولتس مواطنيه إلى "الاستعداد بشكل أكبر للكوارث الطبيعية"، وخاصة الفيضانات، وأردف أن"هذه هي المرة الرابعة هذا العام التي أذهب فيها إلى منطقة عمليات قائمة" معربا عن اعتقاده بأن ذلك بات بمثابة "إشارة إلى أن هناك أمرا ما يحدث".

في الوقت نفسه، شدد شولتس على ضرورة عدم الإهمال في "مهمة وقف التغير المناخي الذي صنعه البشر"، ورأى أن "هذا أيضا تنبيه يجب أخذه من هذا الحدث وهذه الكارثة".

من جانبها، قالت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي إنّ عملية تقديم المساعدة في مناطق الفيضانات العارمة في بافاريا أظهرت التعلم من كارثة وادي نهر آر التي وقعت في صيف 2021.

المستشار الألماني متحدثا إلى المتضررين جراء الفياضانات. صورة من: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

كما أشادت الوزيرة الألمانية بالطريقة الجيدة التي تتعاون بها قوات الإنقاذ مع بعضها البعض، وقالت إن لديها انطباعا " بأنه تم أخذ دروس مستفادة من كارثة وادي نهر آر بحيث أن الكثير من الأمور تسير بشكل أفضل في التنسيق والتعاون".

و.ب/ح.ز (د.ب.أ)