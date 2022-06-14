 من ″منبوذ″ لشريك مفضل- عودة مكثفة لبن سلمان إلى مسرح السياسة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 22.06.2022

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سياسة واقتصاد

من "منبوذ" لشريك مفضل- عودة مكثفة لبن سلمان إلى مسرح السياسة

تزامن احتفاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمرور خمس أعوام على توليه منصبه بتدشينه جولة إقليمية ليعود إلى المشهد السياسي الدولي بفضل عائدات النفط وتحالفاته والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

يحتفل الأمير محمد بن سلمان بمرور خمس أعوام على توليه منصب ولي العهد السعودي

يحتفل الأمير محمد بن سلمان بمرور خمس أعوام على توليه منصب ولي العهد السعودي

أضحى جدول أعمال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مزدحما ومكتظا في الوقت الحالي بسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مقارنة بأي زعيم آخر.

مختارات

فقد عقد محمد بن سلمان البالغ من العمر 36 عاما اجتماعات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة الاثنين (20 يونيو/ حزيران 2022) تلتها مباحثات في عمان (الثلاثاء) مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقد وصل بن سلمان إلى أنقرة بعد ظهر اليوم الأربعاء (22 يونيو/ حزيران) في زيارته الرسمية الأولى لتركيا بعد تسع سنوات من الخلافات، بدأت مع الربيع العربي، وفاقمها اغتيال  الصحافي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.
واستقبل أردوغان ولي العهد استقبالا رسميا في القصر الرئاسي في أنقرة وتصافحا وتعانقا قبل مقابلة أعضاء الحكومة التركية. ويجرى ولي العهد السعودي مباحثات مع الرئيس التركي. ومن المنتظر وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الرياض الشهر المقبل.

وترمز هذه الاجتماعات إلى أهمية دور السعودية  – أكبر مصدر للنفط في العالم، لكنها ترمز أيضا إلى التغيير الذي طرأ على الفكر السياسي لولي العهد السعودي بعد خمس سنوات من توليه منصبه وتحديدا في الحادي والعشرين من يونيو / حزيران عام 2017.

وفي ذلك، قال سيباستيان سونس، الخبير في قضايا الشرق الأوسط بمركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق، ومقره ألمانيا، إنه خلال السنوات الأولى لتولي محمد بن سلمان منصبه "اعتمد بشكل كبير على التصعيد والاستفزاز، لكنه أقدم على تعديل هذه الإستراتيجية في السياسة الخارجية خلال السنوات الأخيرة".

بيد أن جريمة قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018 ، أدت إلى تغيير التصور الدولي عن ولي العهد السعودي إلى الأسوأ، خاصة في تركيا، حيث تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بتحقيق العدالة في مقتل خاشقجي.

وفي تعليقها على ذلك، قالت سينزيا بيانكو، الزميلة الزائرة في فرع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في برلين، إن الرئيس التركي "كان مسؤولا عن تدهور صورة محمد بن سلمان في العالم الإسلامي والعربي على نطاق كبير بعد مقتل خاشقجي".

أجرى الأمير محمد بن سلمان مباحثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أجرى الأمير محمد بن سلمان مباحثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ذوبان جليد العلاقات

بيد أن التقارب الحالي بين تركيا والسعودية يمثل تغييرا كبيرا في سياسة أردوغان الخارجية إذ بدأت المصالحة بين البلدين مطلع العام الجاري، مع تخفيف أنقرة انتقاداتها لسجل حقوق الإنسان في السعودية، بما في ذلك جريمة مقتل خاشقجي.

وشهد أبريل / نيسان الماضي صدور قرار من القضاء التركي بإحالة قضية محاكمة المتهمين بجريمة مقتل خاشقجي، وعددهم 26 سعوديا، إلى السلطات القضائية في السعودية.

وأعقب ذلك زيارةٌ رسمية قام بها الرئيس التركي إلى الرياض وأجرى خلالها مباحثات مع ولي العهد السعودي.

وفي هذا الصدد، قالت بيانكو إن تركيا "رضخت لمطالب السعودية حيث من المحتمل أن نشهد استقبالا حافلا لمحمد بن سلمان في تركيا وهو ما يشبه ضمنيا قبولا رمزيا لقيادة محمد بن سلمان للعالم الإسلامي العربي بأسره".

وأفادت وسائل إعلام تركية أنه خلال زيارة بن سلمان لتركيا سيجري توقيع سلسلة من الاتفاقيات الثنائية في مجالات مثل الاستثمار والطاقة بين الرياض وأنقرة، فيما يعد الاقتصاد المحرك الرئيسي الذي دفع تركيا إلى تغيير مواقفها تجاه ولي العهد السعودي.

وكانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت خلال السنوات التي تلت جريمة مقتل خاشقجي وقد أثر ذلك سلبا على العلاقات الاقتصادية حيث تراجعت الواردات من تركيا بنسبة 62.3٪ لتصل إلى 3.32 مليار ريال أي ما يعادل 886 مليون دولار عام 2021 مقارنة بعام 2020.

يشار إلى أن تركيا تشهد أوضاع اقتصادية صعبة فيما تشهد البلاد العام المقبل إجراء انتخابات رئاسية وذلك بالتزامن مع ارتفاع الطلب على النفط السعودي جراء الحرب في أوكرانيا.

عودة التحالفات

يرى الباحث كمال كريسكي من معهد بروكينغز للأبحاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، وجود ثمة تشابه بين موقفي أردوغان وبايدن فيما يتعلق بالتعامل مع بن سلمان. وقال "إن الدافع الأساسي للتحول التركي لا يختلف كثيرا عن السبب وراء رغبة بايدن في زيارة الرياض ولقاء محمد بن سلمان".

قررت السلطات في واشنطن إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع يقع أمام مبنى السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية

قررت السلطات في واشنطن إطلاق اسم "جمال خاشقجي" على شارع يقع أمام مبنى السفارة السعودية في العاصمة الأمريكية

بيد أن اللافت للأنظار هو أن عودة دفء العلاقات بين تركيا والسعودية قد تكون أمرا سهلا على خلاف الولايات المتحدة.

فعلى النقيض من الولايات المتحدة، لم يتهم أردوغان محمد بن سلمان مباشرة بالتورط في جريمة قتل خاشقجي، حيث شدد على أن "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية أصدرت أمر قتل خاشقجي.

وفي المقابل، تعهد بايدن في عام 2019، إبان الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بأن يجعل السعودية "دولة منبوذة".

لكن عقب توليه منصبه في يناير / كانون الثاني العام الماضي، تفاقمت  العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها السعودية  خاصة عقب صور تقرير سري أشار إلى أن محمد بن سلمان قد أعطى الضوء الأخيرة للعملية التي أفضت إلى مقتل خاشقجي.

وعلى وقع ذلك، رفض بايدن التحدث مباشرة إلى محمد بن سلمان منذ توليه منصبه في البيت الأبيض، لكن يتوقع أن يشهد هذا النهج تغييرا في منتصف يوليو / تموز عندما يزور الرئيس الأمريكي الرياض.

يأتي ذلك فيما لا يزال الغموض يكتنف مشهد العلاقات بين البلدين، إذ صرح بايدن بأنه لن يزور السعودية من أجل ملاقاة ولي العهد السعودي وإنما من أجل المشاركة في "اجتماع دولي" يضم قادة من دول الخليج بالإضافة إلى مصر والأردن والعراق.

وفي ذلك، قال ميتات ريندي، السفير التركي السابق في قطر، إن السعودية تعد واحدة من قلاقل الدول "التي لديها قدرة إضافية للتعامل مع تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا". وفي مقابلة مع DW، أضاف "يتعين التعامل مع السعودية حتى في حالة عدم قبول سياستها".

أزمات السعودية

لا يتوقع مراقبون أن يكون لقاء بايدن ومحمد بن سلمان حارا مقارنة باستقبال أردوغان في الرياض في أبريل/ نيسان الماضي، لكن الأمر يستحق النظر والملاحظة، خاصة وأن هناك بعض القضايا في السعودية باتت على المحك رغم ارتفاع عائدات النفط جراء الحرب في أوكرانيا.

فعلى سبيل المثال، جرى تعليق الحديث عن الحرب في اليمن في النقاشات بفضل الدبلوماسية الأمريكية-السعودية.

الدبلوماسية الأمريكية-السعودية؟

كما يحظى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الكبرى عام 2015 باهتمام أمريكي-سعودي حيث تسعى البلدان إلى مواجهة تنامي قوة إيران الإقليمية والنووية بتعزيز التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل ودول خليجية أخرى.

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مباحثات مع محمد بن سلمان في وقت سابق من العام الجاري

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مباحثات مع محمد بن سلمان في وقت سابق من العام الجاري

كذلك يمكن أن يفضي الاجتماع المرتقب بين بايدن وزعماء دول الخليج ومصر والعراق والأردن، بدعوة من العاهل السعودي، إلى مناقشة سبل التعاون "الجديدة والواعدة"،  وفقا لما صرح به مسؤول في البيت الأبيض في 13 من يونيو / حزيران الجاري.

نجاح كبير لولي العهد السعودي

وبعيدا عن نتائج هذه اللقاءات والزيارات، فإنها قد تمثل في حد ذاتها بداية لمرحلة جديدة في الحياة السياسية لولي العهد السعودي  محمد بن سلمان.

وفي هذا السياق، قال سيباستيان سونس، الخبير في قضايا الشرق الأوسط في مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق ومقره ألمانيا، إن محمد بن سلمان "سيمضي قدما في إظهار قوة كقائد إقليمي".

ويذهب سونس إلى القول بأن محمد بن سلمان  ينظر إلى نفسه باعتباره "فائزا" في الوقت الحالي، مضيفا "يزور بايدن السعودية لاحقا ومن قبل قدم إليها (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون وأيضا (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون. كل هؤلاء واجهوا مشاكل كبيرة بسبب قضية خاشقجي والآن قدموا التماسا له مرة أخرى لكي يعود إلى المجتمع الدولي".

وتابع سونس أن هذا يمثل "نجاحا كبيرا بالنسبة لمحمد بن سلمان وسوف يستغل ذلك لتحقيق أهداف سياسية ودعائية في الداخل السعودي".

في غضون ذلك، أرسل محمد بن سلمان رسالة مفادها أنه بات يستوعب كيفية الانخراط في النهج الدبلوماسي.

ففي وقت سابق من يونيو / حزيران الجاري وافق تحالف "أوبك بلس" بقيادة السعودية وروسيا على زيادة الإنتاج 648 ألف برميل يوميا في يوليو / تموز وأغسطس/ آب، في قرار لاقى ترحيبا من الولايات المتحدة التي تضغط على التحالف لزيادة الإنتاج من أجل السيطرة على الارتفاع في أسعار الطاقة على مستوى العالم.

جينفر هوليس / م ع

  • Portraitfoto: Mohammed bin Salman (picture-alliance/AP/A. Nabil)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن سلمان

    هيأ ولي العهد السعودي كلّ شيء لأجل قيادة السعودية خلفاً لوالده، ورغم ثقل الملّفات المتهم بتورطه بها، كحرب اليمن وحملة الاعتقالات الواسعة، إلّا أن اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده وضع الأمير الشاب في مرمى الانتقادات، خاصة مع تسريبات السي أي إيه التي استنتجت أن العملية جرت بموافقته. ولا تستبعد عدة تقارير إعلامية، إقدام القصر السعودي، في حال اشتداد الضغوط عليه، على عزل ولي العهد من منصبه.

  • Indonesien Außenminister Adel al-Dschubeir in Jakarta (Reuters/W. Kurniawan)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عادل الجبير

    اختفى الجبير تماماً في قضية خاشقجي، رغم أن الأمر يتعلّق بقنصلية هو المسؤول عنها سياسياً. تعوّد المتتبع على كثرة تصريحات وزير الخارجية الشاب في دفاعه عن القصر الملكي، لكن صمته أعطى رسالة بوجود أوامر عليا بضرورة تجنب التعليق في قضية خاشقجي. أول تصريح من الجبير في القضية كان: "القيادة السعودية خط أحمر"، ويبدو أن الرجل يحسب ألف مرة قبل الإدلاء بأيّ كلمة كي لا يجد نفسه في دائرة الإعفاء أو المحاسبة.

  • Ahmed Assiri Saudi Arabien General Brigadier (Getty Images/AFP/F.Nureldine)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بلاط بن سلمان

    رغم كل ما قدمه المستشار سعود القحطاني، من قيادته لأدوات الدعاية الإلكترونية وردوده "العدائية" على خصوم ولي العهد، ورغم اضطلاع أحمد العسيري بمهام التواصل في حرب اليمن ثم انتقاله للمخابرات بناءً على رغبة بن سلمان، إلّا أنهما كانا في الصفوف الأولى لمن تمت التضحية بهم في قضية خاشقجي. غير أن حظهما العاثر جعل تنحيتهما من منصبيهما غير ذات قيمة، فتداعيات القضية لم تتوقف.

  • Saudi-Arabien Geschäftsmann Waleed Al Ibrahim (picture-alliance/abaca/Balkis Press)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    الإعلام السعودي

    أسئلة كثيرة تُطرح حول طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودي مع القضية. تماهت أولا مع الإنكار الرسمي، وحمّلت المسؤولية لإيران وقطر والإخوان، ولما بدأت السعودية الاعتراف بوقوع الجريمة، بذل الإعلام ذاته جهدا كبيرا لمحاولة إقناع الرأي العام برواية شكّك فيها الكثيرون، في وقت استغل فيه الإعلام القطري القضية لـ"تصفية" حسابات بلاده مع الرياض. (في الصورة وليد إبراهيم مالك مجموعة إم بي سي).

  • Abdurrahman ibn Abdulaziz as-Sudais Imam und Koranrezitator von Mekka (picture-alliance/AP Images/M. Elshamy)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الرحمن السديس

    يعرف المسلمون خطيب المسجد الحرام في مكة بصوته المنتشر في أشرطة قراءة القرآن، لكنهم فوجؤوا به يقرأ خطباً سياسيةً تدافع عن ولي العهد بشكل غير مسبوق. وجد السديس تفسيراً لقضية خاشقجي بالقول إن هناك محاولة لاستفزاز مشاعر مليون مسلم، لكن ليس السديس لوحده في هذا السياق، فالمؤسسة الدينية السعودية برمتها تدافع عن سياسات القصر، وعبّرت على الدوام عن مواقف لصالح حكام البلاد.

  • USA, Washington: Trump hält eine Kabinettssitzung im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    دونالد ترامب

    فضائح كثيرة حاصرت الرئيس الأمريكي واستطاع الإفلات منها، لكن مطرقة خاشقجي تدق في رأسه منذ عدة أسابيع. الضغط في الولايات المتحدة يدفع بترامب إلى تحديث تصريحاته حول القضية، ما أدى إلى تناقضه أكثر من مرة في الأجوبة. يعلم ترامب أن الانصياع للضغوط قد يكلفه خسارة علاقته مع ابن سلمان، ومن ثمة خسارة صفقات مالية ضخمة، لذلك يحاول إيجاد صيغة وسطية لا تضرب تحالفه مع السعوديين في مقتل.

  • Donald Trump und Jared Kushner (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    جاريد كوشنر

    صهر ترامب وأحد مستشاريه. يُعرف بكونه أحد أبرز أصدقاء ابن سلمان في الخارج. تقول تقارير الإعلام الأمريكي إنه يشكّل الوسيط المهم بين ابن سلمان وترامب، وإنه دافع على الدوام عن الرياض في دهاليز السياسة الأمريكية ووجد الكثيرمن الأعذار لولي العهد السعودي، لكنه يبدو أنه لم يستطع إيجاد الأعذار المناسبة في قضية خاشقجي، بل بات كوشنر، وفق تقارير إعلامية، يتهرب من التواصل المباشر مع ابن سلمان حول القضية.

  • Saudi-Arabien Riad Prinzen Mohammed bin Zayed Al Nahyan - Mohammed bin Salman (picture-alliance/AA/B. Algaloud)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    محمد بن زايد

    راهن ولي العهد الإماراتي على محمد ابن سلمان، لأجل محاصرة الإسلام السياسي والنفوذ الإيراني ووقف تداعيات الربيع العربي، لكن مهندس السياسات الإماراتية لم يدل بمواقف في قضية خاشقجي، فهل تخلّى تماماً عن حليفه الشاب؟ عمق الشراكة بين الرجلين تجعل كل واحدٍ منهما يحتاج للآخر في مثل هذه الملفات الحساسة، لكن الزلزال الذي أحدثه مقتل خاشقجي قوي جداً ووصلت شظاياه إلى أبعد ما تخيله أصحاب العملية.

  • Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt (picture-alliance/Xinhua/MENA)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    عبد الفتاح السيسي

    منذ صعوده إلى الرئاسة، والسيسي يمثل حليفاً استراتيجيا للسعودية، خاصة في المعركة ضد الإخوان. يراهن السيسي على المساعدات السعودية لتحسين أوضاع بلدٍ يعاني اقتصادياً، وفي المقابل لا يبخل بأيّ شكل من الدعم السياسي للرياض. لكن دفاعه عنها جاء محتشما في قضية خاشقجي. يعي السيسي أن سقوط بن سلمان سيؤثر سلباً على حكمه لمصر، لكنه لا يريد رفع النبرة في جريمة ستضيف المزيد من السواد لسيرته الحقوقية .

  • Luxemburg Präsident Emmanuel Macron (Imago/Belga/E. Lalmand)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    إيمانويل ماكرون

    كجل زعماء الغرب، يرفع الرئيس الفرنسي شعار حقوق الإنسان في تعامله مع الشرق، لكن عندما يتعلّق الأمر بالسعودية، التي تشتري ملايين اليوروهات من أسلحة فرنسا، يجد ماكرون مبرّرات الاقتصاد والتعاون الاستراتيجي لاستمرار العلاقة. وحتى عندما تعالت الأصوات بوقف صادرات الأسلحة رداً على جريمة خاشقجي، رّد ماكرون بحدة عكست موقفه الصعب، لكنه حاول الاستدراك بالتأكيد على خطورة جريمة خاشقجي.

  • Theresa May (Reuters/H. Nicholls)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    تيريزا ماي

    قبل أشهر، خرج عشرات المتظاهرون للضغط على رئيسة الوزراء البريطانية حتى توقف صفقات الأسلحة خلال استقبالها لابن سلمان، لكنها رفضت التفريط في تحالف لندن والرياض. تواجه ماي أياما صعبة بسبب دعوات لسحب الثقة منها، لذلك لا ترغب بإضافة صداع جديد يخصّ قضية خاشقجي، وحاولت تقديم ردٍ قوي بوصف اعتراف السعودية الأول في القضية بالفاقد للمصداقية، غير أن مثل هذه التصريحات لم تشف غليل معارضيها.

  • Israel PK Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Jerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    هؤلاء حاصرتهم قضية مقتل خاشقجي وأحرجتهم أمام الرأي العام

    بنيامين نتنياهو

    انتظرت القيادة الإسرائيلية لعقود موقفا معتدلا من السعودية إلى أن جاء عهد ابن سلمان الذي لم يمانع بحق إسرائيل في الوجود. لذلك تشكّل أزمته الحالية مشكلاً لدى بنيامين نتنياهو الذي لا يرغب حتماً في عزل أمير يتقاسم مع إسرائيل الكثير من الأهداف، منها "صفقة القرن" ودورها في مشروع نيوم، والوقوف في وجه المشروع الإيراني بالمنطقة، وتقزيم دور حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية المقاتلة.


 

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